12 пар знаменитых женщин, которые внезапно оказались ровесницами

Культура
2 часа назад

Некоторые люди от природы выглядят молодо как в 20, так и в 60. Конечно, нельзя отрицать, что есть и те, кто прибегает к пластической хирургии или другим процедурам, чтобы сохранить молодость. Но чаще всего за то, как мы будем выглядеть в старости, отвечают гены. Именно поэтому внешность людей, родившихся в один и тот же год, может значительно отличаться.

Джулианна Мур и Кристин Скотт Томас (родились в 1960 — 63 года)

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Ik Aldama / DPA / East News

Дженнифер Кулидж и Джулия Луи-Дрейфус (родились в 1961 — 62 года и 63 года)

Ashley Landis / Associated Press / East News, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Моника Беллуччи и Мариса Томей (родились в 1964 — 59 лет)

Andrew Medichini / Associated Press / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Виола Дэвис и Дайан Лэйн (родились в 1965 году — 58 лет и 59 лет)

Jordan Strauss / Invision / East News, fernandoallende@broadimage / Broad Image / East News

Робин Райт и Холли Берри (родились в 1966 году — 57 лет)

Billy Bennight / AdMedia / SIPA / East News, Balkis Press / ABACA / Abaca / East News

Джулия Робертс и Кейт Уолш (родились в 1967 году — 56 лет)

Chris Pizzello / Invision / East News, Fabrice Chassery / KCS / East News

Люси Лью и Джиллиан Андерсон (родились в 1968 году — 55 лет)

Charles Sykes / Invision / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Венди Мониз и Кэтрин Зета-Джонс (родились в 1969 году — 55 лет и 54 года)

Richard Shotwell / Invision / East News, Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Тина Фей и Рэйчел Вайс (родились в 1970 году — 53 года и 54 года)

Evan Agostini / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Эми Полер и Джада Пинкетт Смит (родились в 1971 году — 52 года)

Jordan Strauss / Invision / East News, CBS / Ferrari Press / East News

София Вергара и Тони Коллетт (родились в 1972 году — 51 год)

Faye Sadou / Associated Press / East News, Manoli Figetakis / Everett Collection / East News

Лина Хиди и Джульетт Льюис (родились в 1973 году — 50 лет)

Evan Agostini / Invision / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Все больше женщин в Голливуде предпочитают принимать свой возраст, с гордостью демонстрируя свои морщины и седые волосы. В этой статье вы увидите фотографии знаменитостей, которые доказывают, что не нужно пытаться остановить время.

Фото на превью Faye Sadou / Associated Press / East News, Manoli Figetakis / Everett Collection / East News

Комментарии

Уведомления
Бетельгейзе
1 час назад

В доме престарелых, куда переехала редакция, похоже проходят испытания новые препараты от деменции. Ясно же, что лучше всех выглядит Том Форд

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Криптокартограф даркнета
59 минут назад

Вот так живешь-живешь, и грач не знаешь. А потом внезапно и необъясним образом становишься чьим-то ровесником. А ученые только задумчиво руками разводят

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