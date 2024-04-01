12 пар знаменитых женщин, которые внезапно оказались ровесницами

Некоторые люди от природы выглядят молодо как в 20, так и в 60. Конечно, нельзя отрицать, что есть и те, кто прибегает к пластической хирургии или другим процедурам, чтобы сохранить молодость. Но чаще всего за то, как мы будем выглядеть в старости, отвечают гены. Именно поэтому внешность людей, родившихся в один и тот же год, может значительно отличаться.