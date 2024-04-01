12 пар знаменитых женщин, которые внезапно оказались ровесницами
Некоторые люди от природы выглядят молодо как в 20, так и в 60. Конечно, нельзя отрицать, что есть и те, кто прибегает к пластической хирургии или другим процедурам, чтобы сохранить молодость. Но чаще всего за то, как мы будем выглядеть в старости, отвечают гены. Именно поэтому внешность людей, родившихся в один и тот же год, может значительно отличаться.
Дженнифер Кулидж и Джулия Луи-Дрейфус (родились в 1961 — 62 года и 63 года)
Венди Мониз и Кэтрин Зета-Джонс (родились в 1969 году — 55 лет и 54 года)
Эми Полер и Джада Пинкетт Смит (родились в 1971 году — 52 года)
Все больше женщин в Голливуде предпочитают принимать свой возраст, с гордостью демонстрируя свои морщины и седые волосы. В этой статье вы увидите фотографии знаменитостей, которые доказывают, что не нужно пытаться остановить время.
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