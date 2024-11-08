12 брендовых вещей, подделки которых можно легко вычислить

Брендовые вещи стоят больших денег. Поэтому, когда выясняется, что мы отдали приличную сумму за некачественную реплику, становится как минимум обидно. Копии не только быстрее изнашиваются и портятся, но и могут представлять определенную опасность. Так что мы решили выяснить, как можно определить подделку на глаз еще до покупки.

iPhone

Чтобы проверить подлинность телефона, нужно узнать международный идентификационный номер мобильного устройства (IMEI). На моделях iPhone эту информацию можно получить, набрав *#06#. Затем следует сравнить этот номер с тем, что указан на коробке. Если цифры не совпадают, скорее всего, у вас в руках дешевая копия бренда. Некоторые продавцы хитрят и предлагают оригинальные устройства, но не новые, а те, что уже побывали в ремонте. Платить значительную сумму за iPhone, в котором ранее обнаружили брак, вряд ли хочется. Чтобы узнать историю устройства, достаточно снова взглянуть на его идентификационный номер. Буква «М» в начале обозначает, что телефон совершенно новый. Буква «F» — что его пришлось восстанавливать.

Куртки North Face

Чтобы отличить оригинальную куртку от дешевой копии, достаточно взглянуть на логотипы, вышитые на изделии. Если буквы выглядят неаккуратно и различаются по толщине — это признаки поддельных вещей. Кроме того, производители подделок зачастую оставляют между символами разное расстояние. Это же касается и трех полосок, которые изображают иглу. На некачественной реплике они заканчиваются на разной высоте. А в последние годы бренд «North Face» снабжает все свои изделия яркими цветными голограммами со специальными вырезами на уголках — это сертификат подлинности бренда.

Сумки Chanel

Сумки Chanel славятся не только великолепным дизайном и отличным качеством используемых материалов. Компания также внимательно относится к другим деталям. Вся металлическая фурнитура на сумках, даже та, что находится внутри, выполнена из металла одного цвета. Застежка в виде логотипа закрепляется на сумке с помощью винтов с головкой в форме звездочки (на старых сумках можно встретить плоские винтики). Если вместо них используются крестообразные винты, значит, изделие поддельное. Сам логотип тоже должен выглядеть определенным образом: буквы обязательно объемные, при этом правая «С» сверху проходит над левой, а снизу наоборот.

Шины Michelin

Поддельные шины не только быстрее изнашиваются. Зачастую на них указана неверная информация о рекомендуемом весе автомобиля и скорости, что, в свою очередь, может привести к аварии. Чтобы понять, подлинные ли перед вами шины «Michelin» или реплика, стоит внимательно изучить боковую сторону. На ней компания обычно размещает логотип, всю информацию об изделии, а также дату его изготовления. Если буквы выглядят размытыми, логотип трудно разглядеть или он расположен чуть криво — возможно, перед вами подделка. С недавних пор «Michelin» снабжает свои шины QR-кодом (он находится на боковой стороне шины или на упаковке). Достаточно отсканировать код, получить все данные на сайте компании и сверить их с информацией, напечатанной на изделии. Производители также советуют обратить внимание на дату изготовления шины — ее можно найти в последнем окошке после букв «DOT». Даже если шины выглядят отлично, но были выпущены десять лет назад, стоит насторожиться. Другой отличительный знак продукции «Michelin» — маленькие фигурки человечков на протекторе, которые показывают степень износа шины.

Кеды Converse

На подошве оригинальных кед всегда отпечатаны логотип компании, пятиконечная звезда и надпись «ALL STAR», а рядом расположена маленькая шестиконечная звездочка. Если последний элемент отсутствует или под большой звездой есть знак копирайта, возможно, обувь поддельная. Всю информацию о кедах (размер, страна-изготовитель, состав и уникальный идентификационный номер) можно найти на бирке, которая пришита к внутренней стороне язычка. Если информация на ботинках в паре различается — это повод насторожиться.

Часы Tissot

Марка «Tissot» пользуется популярностью по всему миру, а потому в некоторых магазинах можно случайно столкнуться с подделкой. Чтобы определить, оригинальное ли перед вами изделие или всего лишь копия, часы лучше подержать в руках. На заводной головке обязательно должна быть выгравирована буква «T». Если элемент просто приклеен — часы поддельные. Также стоит попробовать завести часы. В настоящих «Tissot» в процессе завода сопротивление внутренних механизмов или их замедление совершенно не чувствуются.

Наушники AirPods

Задача отличить поддельные наушники от оригинальных может быть непростой, так как в последнее время горе-производители научились ловко копировать AirPods. Прежде всего, стоит взвесить покупку. Вес оригинальных наушников составляет примерно 4 г. Кроме того следует проверить серийный номер устройства. Эта комбинация цифр и букв может не только доказать оригинальность изделия, но и помочь новому владельцу узнать, не были ли наушники украдены. У AirPods Pro второго и третьего поколения номер напечатан на внутренней стороне крышки зарядного кейса.

Кроссовки Adidas

Некоторые модели кроссовок «Adidas» пользуются особой популярностью у изготовителей поддельной продукции, поэтому шанс купить не слишком качественную реплику довольно велик. Чтобы отличить оригинальное изделие от подделки, стоит обратить внимание на некоторые детали. Если логотип компании или название модели нанесены на обувь неаккуратно или заходят на другие элементы, возможно, перед вами копия. На настоящих кроссовках эти детали обычно вышиты или выдавлены.

Другой способ проверить подлинность пары — сравнить уникальный идентификационный номер кроссовок с тем, что напечатан на коробке. Номер расположен на ярлыке, пришитом к внутренней стороне язычка. Причем номера на правом и левом кроссовке будут различаться. Если они одинаковые или, что еще хуже, ярлыков вовсе нет, значит, вы держите подделку.

Свитера и кардиганы Ralph Lauren

Далеко не на всех оригинальных вещах компании вышит легендарный символ Ralph Lauren — всадник, играющий в поло. Если логотипа на левой стороне груди нет, это еще не повод беспокоиться. Лучше внимательно изучить бирку, прикрепленную под воротом. На подлинных свитерах и кардиганах она синего цвета, а буквы вышиты серебристыми нитками. На бирке сверху находится надпись «Polo», заключенная в прямоугольник. Все вертикальные элементы на символах выполнены с помощью диагональных стежков. Фигурка всадника на бирке обычно отсутствует. Справа от бирки пришит небольшой ярлычок, где указаны размеры изделия. Если вышивка выглядит блекло и выполнена другим цветом — с высокой вероятностью вы обнаружили подделку.

Туалетная вода Lacoste Blanc

На настоящей бутылочке с туалетной водой Blanc обязательно будет прикреплена аппликация с вышитым крокодильчиком. Причем фигурка не должна выглядеть деформированной — это явный признак дешевой подделки. Кроме того, оригинальный продукт можно определить по насосу-распылителю. На подлинной бутылке туалетной воды пластиковая вставка будет серого цвета, а не белого.

Джинсы Levi’s

Существует несколько признаков, которые помогают покупателю понять, что перед ним именно оригинальное изделие «Levi’s». Если человеку сложно определить подделку на глаз, стоит обратить внимание на этикетку, пристроченную над правым задним карманом. Номер модели и размеры всегда выделяются другим цветом, так как их наносят уже после изготовления этикетки. Словосочетание «SAN FRANCISCO CAL.» должно быть напечатано на второй строчке. Также следует изучить красный ярлычок, который крепится к заднему карману. Его пришивают в процессе производства одежды, и он всегда расположен примерно на 2,5 см ниже той точки, где заканчивается левый боковой шов кармана. Если ярлык находится значительно выше или ниже, скорее всего, перед вами копия. До 1971 года компания использовала заглавную букву «E» в надписи «Levi’s», поэтому джинсы с таким ярлыком должны выглядеть соответственно. А если на ярлыке название компании написано без буквы «S» — джинсы поддельные.

Сумочки YSL

Одна из самых ярких деталей на сумках этого знаменитого бренда — металлический логотип. Недобросовестные производители часто упускают важные детали, копируя его. Правая вершина буквы «Y» должна быть тоньше левой, буква «S» утолщается к середине, а «L» расширяется от угла к кончикам. Расположение символов тоже имеет значение. На подлинной сумке «S» проходит под левой вершиной «Y», перекрывает правую, затем вновь скрывается под этой буквой, чтобы обвить «L». На поддельных вещах переплетение порой делают с ошибками. Если оригинальный аксессуар снабжен ремешком-цепочкой, его звенья должны быть плоскими.