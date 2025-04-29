13 человек, которые не знали, что их ждет, когда еду заказывали

Иногда, чтобы получить острые ощущения, не нужно прыгать с парашютом или идти в парк аттракционов, достаточно лишь сделать заказ ресторане. Возможно, повезет, а может, вы получите заказ, который навсегда запомните.

"Я заказал торт"

"Я заказал карбонару, а официант подошел через несколько минут, забрал ее у меня...и отдал за другой стол. А потом мне принесли вообще не то, что я просил"

"Когда официант случайно проливает вам на спину целый стакан ледяной воды, а у вашего зятя как раз была камера наготове"

«Такой вот свадебный торт за кучу денег»

"Мало того что мы ждали роллы два часа, так вместо огурца во всех роллах были шкурки от огурца! Шкурки, Карл! Куда делась остальная часть, неизвестно"

"Десерт из дорогого ресторана. Он обошелся мне в 15 баксов, между прочим. На деле тут чайная ложка сливочного крема и греночка"

"А теперь угадайте: какой из них съедобный"

"Живу в Китае, женат на китаянке. Прошло чуть больше года, как я не был шокирован тем, что ест моя жена. Снова я начал думать, что не такие уж мы и разные. И тут..."

Сегодня, говорит, хочу поесть лягушку. Ну ладно, у нас есть лягушачьи рестораны, я лягушек ем в принципе, они «мясных пород» обычно. Но заказала она нечто такое, что я себе представить не мог. Выглядит блюдо вроде нормально. Пока не узнаешь, что это требуха северо-восточной лесной лягушки, вареная, в папайе, со сливками и сахаром. Приятного аппетита

"В Японии во многих ресторанах можно заказать вот такой салат"

"Вот как моему парню подали салат с моцареллой из буйволиного молока в римском ресторане"

"Мороженое-спагетти: внизу слой сливок, на них ванильное мороженое, пропущенное через мясорубку, а сверху клубничный соус и белый шоколад"

Острая еда иногда приводит к комплиментам

Живу в Китае довольно долго, но не могу привыкнуть к еде. Однажды решила поесть перед свиданием, блюдо принесли острое, пришлось доедать и бежать на встречу. В итоге парень весь вечер меня осыпал комплиментами за мой блеск в глазах, румяные щеки и пухлые яркие губы — а мне просто все пекло до невозможности. © Подслушано / Ideer

«Робот, раздающий закуски в Китае, расстроился из-за того, что я не взял у него никаких закусок»