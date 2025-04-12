13 человек сделали тату, о которых вряд ли когда-то пожалеют

Фотоподборки
8 минут назад

Татуировки, сделанные по молодости или по глупости спустя много лет многим хочется свести или перебить на что-то красивое или значимое. Среди героев нашей сегодняшней статьи есть и те, кто исправлял ошибки прошлого, и те, кто изначально набил себе рисунок, в который выложен смысл, и те, кто очень долго вынашивал свою мечту в голове.

«Это тату посвящено моим бабушке и дедушке»

«Моя белая татуировка, спустя год она будто бы стала даже ярче, чем была»

«Это моя самая значимая татуировка. Надеюсь, когда-нибудь мы с моим мальчиком встретимся снова»

«Мне 70 и это моя первая татуировка»

«Cвекровь сделала тату с отпечатками ножек моего малыша. Когда я спросила, что означают звезды, она меня удивила, сказала, что это мои близнецы, которым не суждено было родиться»

«Я даже не подозревала, что это важно для кого-то, кроме меня»

«Сделала тату, о котором давно мечтала. Это рыбка Поньо из моего любимого мультфильма»

«Это наполовину ангел, а наполовину бабочка. Тату в память о моей маме»

«Сделал монограмму с именами моих детей»

«Мечта о тату в виде эвкалипта исполнилась»

«Я в полном восторге от своей новой татуировки с моими мальчишками»

«Перебили тату, которой было 17 лет»

  • «Вообще сначала не поняла, что это реально рисунок на теле». © Chief*****1244 / Reddit

«У меня был единственный сын, и он очень любил рисовать. Теперь его работы — это мои тату»

Katie M.
1 день назад

Боюсь даже спрашивать, что стало с сыном. 6 лет мальчику было. Как люди такое переживают вообще?

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«Моя татуировка с народными мотивами»

Фото на превью mikeboydtattoos / Reddit

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