13 человек сделали тату, о которых вряд ли когда-то пожалеют
Фотоподборки
8 минут назад
Татуировки, сделанные по молодости или по глупости спустя много лет многим хочется свести или перебить на что-то красивое или значимое. Среди героев нашей сегодняшней статьи есть и те, кто исправлял ошибки прошлого, и те, кто изначально набил себе рисунок, в который выложен смысл, и те, кто очень долго вынашивал свою мечту в голове.
«Это тату посвящено моим бабушке и дедушке»
«Моя белая татуировка, спустя год она будто бы стала даже ярче, чем была»
«Это моя самая значимая татуировка. Надеюсь, когда-нибудь мы с моим мальчиком встретимся снова»
«Мне 70 и это моя первая татуировка»
«Cвекровь сделала тату с отпечатками ножек моего малыша. Когда я спросила, что означают звезды, она меня удивила, сказала, что это мои близнецы, которым не суждено было родиться»
«Я даже не подозревала, что это важно для кого-то, кроме меня»
«Сделала тату, о котором давно мечтала. Это рыбка Поньо из моего любимого мультфильма»
«Это наполовину ангел, а наполовину бабочка. Тату в память о моей маме»
«Сделал монограмму с именами моих детей»
«Мечта о тату в виде эвкалипта исполнилась»
«Я в полном восторге от своей новой татуировки с моими мальчишками»
«Перебили тату, которой было 17 лет»
- «Вообще сначала не поняла, что это реально рисунок на теле». © Chief*****1244 / Reddit
«У меня был единственный сын, и он очень любил рисовать. Теперь его работы — это мои тату»
Боюсь даже спрашивать, что стало с сыном. 6 лет мальчику было. Как люди такое переживают вообще?
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«Моя татуировка с народными мотивами»
Вот еще несколько статей о татуировках, которые вызывают самые разные эмоции и у тех, кто их видит, и у их владельцев:
Фото на превью mikeboydtattoos / Reddit
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