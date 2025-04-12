13 человек сделали тату, о которых вряд ли когда-то пожалеют

Татуировки, сделанные по молодости или по глупости спустя много лет многим хочется свести или перебить на что-то красивое или значимое. Среди героев нашей сегодняшней статьи есть и те, кто исправлял ошибки прошлого, и те, кто изначально набил себе рисунок, в который выложен смысл, и те, кто очень долго вынашивал свою мечту в голове.