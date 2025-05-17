13 фото из семейных архивов, от которых дух захватывает
Иногда люди случайно натыкаются в семейных архивах на такие фото, что просто невозможно удержаться — хочется немедленно показать этот обалденный снимок всему миру. Герои нашей подборки с гордостью делятся кадрами красивых, смелых, опережающих свое время родственников. Мы собрали для вас коллекцию редких фото, которые не просто рассказывают о прошлом, а моментально влюбляют в него.
«Фотка из Токио, 1947 год»
«У прадедушки была первая жена и вот как она выглядела незадолго до своей кончины»
«Мои родители в середине-конце 60-х. Прожили вместе 51 год, пока оба не ушли из жизни в 2019 году — с разницей в один месяц и один день»
«Моей пра-пра-пра-пра-бабушке в 1920 году исполнилось 100 лет, и ее фотографию напечатали в газете»
«Прабабушка в 1948 году»
- Брови — огонь! Сначала подумала, что это фото какой-то кинозвезды! © Devon1970 / Reddit
«Люди думают, что это фейк, но это моя пра-пра-бабуля»
«1940 год, бабуля бездельничала и сфоткалась»
Бабуле мое уважение, хоть и бездельничала, а в узкой юбке и туфлях!))
«Свадьба бабушки в 1968 году, Великобритания. Она управляла домом для людей с инвалидностью и пригласила всех своих подопечных на свадьбу»
«Моей бабушке тут 16, 1943 год. Если в парикмахерской ей делали удачную укладку, она шла в фотобудку. Каждый раз»
«1976, я, бабуля и панорамная коляска»
«Примерно в 1900 году прадедушка предложил прабабушке пожениться. Этот момент попал на фотопленку»
Очень трогательная фотография)). И ведь как одевались тогда: дедушка в костюме, бабуля в кружевной блузке и юбке. Оба элегантные😊 Это вам не майка-алкоголичка и пузырящиеся треники😅
«Мои прабабушка с прадедушкой. В семье говорят, что они были тщеславны и думали только о том, что о них подумают другие»
«У моего дедушки, Эла-младшего, были так себе родители. Отец — холодный и сам по себе, мама — вечно с критикой. Когда его девушка Сандра (моя бабушка) забеременела, их разлучили. Она ждала от него писем, но не получила ни одного — он тоже ничего не получал от неё. Сандра родила мою маму и отдала ее на усыновление. Спустя более 50 лет мама нашла их обоих. Сандра встретила нас с радостью, а вот Эл два года скрывал нас от своей новой семьи — боялся осуждения. Когда он наконец признался, дети отвернулись от него. История получилась не совсем счастливой, но жизнь продолжается...»
«1914 год, бабуле тут 23»
А вот еще 13 фоток, которые словно сошли с картин Дали.
Комментарии
Люблю рассматривать старые фотографии. Кажется что люди там совсем другие, не такие как сейчас. Но понимаю что это только внешне.
Жаль что Адме так и не отважится опубликовать подборку старых фотографий с наших отечественных ресурсов.