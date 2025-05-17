13 фото из семейных архивов, от которых дух захватывает

«У моего дедушки, Эла-младшего, были так себе родители. Отец — холодный и сам по себе, мама — вечно с критикой. Когда его девушка Сандра (моя бабушка) забеременела, их разлучили. Она ждала от него писем, но не получила ни одного — он тоже ничего не получал от неё. Сандра родила мою маму и отдала ее на усыновление. Спустя более 50 лет мама нашла их обоих. Сандра встретила нас с радостью, а вот Эл два года скрывал нас от своей новой семьи — боялся осуждения. Когда он наконец признался, дети отвернулись от него. История получилась не совсем счастливой, но жизнь продолжается...»