13 курьезных историй, главными героями которых стали туристы
Путешествия — это не только новые впечатления, но и непредсказуемые, а порой и комичные случаи, которые запоминаются надолго. В этой статье мы расскажем несколько забавных историй о туристах, которые попали именно в такие ситуации.
- Работаю с туристами в тропической стране. Действие — купание в Карибском море с заплывом к коралловым рифам. Один турист, брезгливо морщась, разглядывает плавающих в море рыб и изрекает: «А нам что, с рыбами плавать придется?» © Подслушано / Ideer
- Проводили мы с мужем медовый месяц в Египте. Туристы неопытные, первый раз за границей. Так вот, мы неделю прожили без света в ванной и туалете, муж уже и лампочки менять пытался, не работает и все. Персоналу на ломаном английском пытались объяснить ситуацию, они смотрели на нас как на ненормальных. И вот в день отъезда я вставляю ключ от номера в небольшую штучку у двери — и свет зажигается. Зато романтика всю неделю была, ванна при свечах. © Подслушано / Ideer
- Мой дядя — гид в Исландии. Как-то раз он показывал туристам ледник. А позже уже у автобуса увидел, что одна женщина тащит здоровый кусок льда в руках: «Вы ж сказали, ледник не тает». Дядя обалдел, но решил приколоться. Он говорит: «Ладно, но тогда придется убрать его в рюкзак и держать там всю дорогу».
Женщина без лишних вопросов согласилась и начала вытряхивать все из рюкзака, чтобы освободить место для куска льда. Как несложно догадаться, для нее все закончилось не слишком удачно — лед, конечно же, растаял прямо в ее сумке. © sindrimars / Reddit
- Работала в Турции на ресепшене. Туристам объясняла, что карту гостя заполнять латиницей. Половина туристов удивлялись или злились, говорили, что латинский язык они не знают. © Подслушано / Ideer
- Я ездила с подругой на день в японский город Кобе на концерт. У нас была карта, но перед нами возвышался огромный холм, и мы не понимали, как на него забраться и вообще как куда-то дойти пешком. Пока мы паниковали, не зная, что делать, к нам подошел мужчина. Когда мы объяснили ему, что заблудились, он предложил пойти с ним домой. Так как других вариантов у нас особо не было, что мы сели к нему в машину и поехали.
Когда мы приехали домой, его жена угостила нас чаем и сладостями, и в целом они были невероятно милыми. Он даже отвез нас на вершину того самого холма. Потом мы вместе прогулялись по окрестностям города, сходили в кафе, бесплатно поели мороженого, посетили выставку и попрощались.
Получилось так, что в течение дня мы поели, сходили на концерт, но самой яркой частью дня, безусловно, стала эта случайная экскурсия с местным жителем. © Everycatinthegalaxy / Reddit
- Этим летом на отдыхе в жаркой стране загорали с парнем возле бассейна. Попросила его сделать мне фото. Я, пытаясь принять позу привлекательной пантеры, облокачиваюсь на спинку лежака, который под воздействием веса прогибается назад, и я лечу вместе с ним в акробатической позе «пятой точкой кверху». В итоге я на полу вверх ногами, лежак надо мной, вокруг куча зрителей из отдыхающих туристов — то чувство, когда одновременно смешно и стыдно. В общем, фото не получилось в тот день. Да и с лежаками я теперь осторожничаю. © Подслушано / Ideer
- Недавно водила свою 5-летнюю правнучку на пляж. Перед тем как поехать домой, мы прогулялись по набережной и встали в очередь за мороженым. Когда дошла ее очередь заказывать, женщина перед нами все еще не могла определиться, что хочет взять. Через пару мгновений ожидания моя правнучка воскликнула: «Ну давай, тетя! Решайся уже! Пожалуйста! Пока я еще молода!» Мне было стыдно. © Unknown author / Reddit
- В данный момент проживаю в туристическом районе, на побережье. Как же забавно наблюдать за туристами, которые на фоне тропических красот пытаются сделать непринужденное, одухотворенное, задумчивое, страстное, отчужденное (нужное подчеркнуть) лицо, чтобы сделать фотографии и потом выложить их в соцсети. Со стороны выглядит очень смешно. Очень мало по-настоящему счастливых людей, которые не стремятся кому-то что-то доказать, их снимки всегда искренние, на постановочную мимику там нет и намека. © Подслушано / Ideer
- В Коста-Рике тропинка между столовой и зданием, где жили гости, проходила через самую настоящие джунгли. Однажды вечером, когда я шел к столовой, между деревьями я заметил пару ярко-желтых глаз, пристально смотрящих на меня. Я решил, что это черная пантера, и заорал что было сил, зовя на помощь. Мой крик напугал существо, и оно исчезло. Но через мгновение нечто появилось рядом со мной, тяжело дыша. «Lo siento, señor,» — пробормотало оно. В итоге оказалось, что это был местный гуляка, который, видимо, уже успел повеселиться на отлично, и он давай извиняться за то, что напугал меня. © Due_Doughnut2852 / Reddit
- Круглый год к нам приезжают туристы со всего мира. Дело было в ноябре, зима у нас уже вовсю наступила. Отец поехал в тайгу за скотом смотреть. Ночью сидит в избушке и слышит звуки непонятные, всхлипывания, шуршания. Открывает дверь, а на пороге стоит нечто: волосы как соломы, глаза страшные, лицо грязное. Он от испуга начал орать как резаный. А это оказалась туристка, которая заблудилась в тайге. Хорошо, что не стала кормом для волков. © Подслушано / Ideer
- Был в Сербии. Как-то раз взял слойку, и нужен был пакетик для нее. На кассе в магазине воспользовался переводчиком. На мою просьбу продавец взоржал и дал огромный пакет. А потом выяснилось, что я жесть как опозорился. А все потому что вместо обычного «пакет» я использовал слово «sako», что в сербском языке означает огромный мешок, который, например, носит Дед Мороз. После этого инцидента местные сербы еще долго подкалывали меня. © VLA_58 / Reddit
- Большинство моих приключений в поездках связано с моим ужасным чувством ориентации. Во время семестра по обмену в Индонезии я вместе с однокурсниками арендовал скутер, чтобы исследовать местный храм. Пока я видела их перед собой, все было нормально, но в какой-то момент я потеряла их из виду и безнадежно заблудилась. Начало темнеть, я начала нервничать и внезапно попала в маленькую ферму. Там оказались самые добрые люди, которых я только могла встретить. Они угостили меня свежими папайями и объяснили дорогу так подробно, что даже я не смогла бы снова заблудиться. В итоге я вернулась домой на час позже остальных. © Lolle_Loxy / Reddit
- Лето в детстве проводила в глухом селе, которое без местных не найти. Однажды лет в семь пошла утром в лес с местной собакой за земляникой к завтраку и случайно набрела на заплутавших туристов: две девушки и двое парней. Они были грязными, измученными. Кинулись ко мне, я испугалась, побежала от них. Почему-то не поняла, что они искали дорогу, и решила, что маньяки. Поняла только дома. Догнать ребята не смогли. От села они были в получасе ходьбы, от дороги — в часе где-то. Надеюсь, выбрались. © Подслушано / Ideer
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Комментарии
Как-то нна англоговорящие сайте одна американка пыталась позорить меня и обвинить в безграмотности просто потому, что вместо слово reward я использовала award. Я ей нна это ответила, что поскольку английский у меня не родной, я приму эту критику как комплимент , ибо чморила она меня как носителя языка. После этого уже вся толпа нна нее наехала.
А уж какие-то сербы, языка которых никто не знает... Да и вообще все, кто нна иностранцев наезжает и из-за малейшей ошибки.