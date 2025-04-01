Как-то нна англоговорящие сайте одна американка пыталась позорить меня и обвинить в безграмотности просто потому, что вместо слово reward я использовала award. Я ей нна это ответила, что поскольку английский у меня не родной, я приму эту критику как комплимент , ибо чморила она меня как носителя языка. После этого уже вся толпа нна нее наехала.

А уж какие-то сербы, языка которых никто не знает... Да и вообще все, кто нна иностранцев наезжает и из-за малейшей ошибки.