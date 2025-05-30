13 предметов, о предназначении которых догадается далеко не каждый
Фотоподборки
2 часа назад
Иногда попадаются вещи, смысл которых с первого взгляда совсем не ясен. Стоишь, смотришь на этот необычный предмет и пытаешься угадать: это дизайнерский шедевр или чей-то очень специфический креатив?
«Интересно, для чего это?»
- Эта штука нужна, чтобы держать ваше прошутто. © SlippingО / Reddit
«У соседа на лужайке стоит какая-то штука, и каждый раз, когда я прохожу мимо, она издает противный писк. Что это вообще такое?»
- Это отпугиватель животных. Он улавливает движение с помощью инфракрасных датчиков и издает раздражающий высокочастотный звук, чтобы отпугивать зверей. И да, если у вас чувствительный слух, проходить мимо — то еще удовольствие. © WillardWhy / Reddit
«Нашел на парковке какую-то маленькую трубку. Кажется, из пластика или легкого металла. Что это может быть?»
- Похоже на колпачок от распылителя. © BadMojo91 / Reddit
«Нашел это у себя во дворе. На первый взгляд похоже на батарейку, подключенную рождественской гирлянде и обмотанную лентой».
- Это светодиод из праздничного воздушного шара. У меня до сих пор точно такой же в кармане после улетных выходных! © heyitskitty / Reddit
«Обнаружил в конце проселка какую-то непонятную коробку на невысокой трубе с USB-разъемами. Что это?»
- Это сигнализация для подъездной дороги! © LinearFluid / Reddit
«Что за табурет? Может, для хранения седел?»
- Эта табуретка и есть седло, но не для лошади, а для верблюда! © Electrical_Belt3249 / Reddit
«На дереве возле реки в лесу висит металлическая бочка. Закрыта на замок снизу. Что это может быть?»
- Похоже на хранилище для оборудования. Возможно, для сотрудников, работающих с природными ресурсами. Если здесь регулярно берут пробы воды, то логично хранить необходимое снаряжение прямо на месте, а не постоянно возить с собой. Внутри могут быть блокноты, ведра, контейнеры, приборы для записи данных и прочее. © Ol_Man_J / Reddit
«Нашел среди вещей соседа странную полую „сковородку“ размером с флакон. Серая, металлическая, а дно откручивается. У кого есть идеи?»
- Похоже на карманную масленку. Ее использовали для смазывания механизмов, которые требуют регулярного ухода, например, пишущих машинок или часовых шестеренок. © Mackin-N-Cheese / Reddit
«Что это за штука, которую я нашла в сумке с принадлежностями для рукоделия, купленной на блошином рынке? Она 20 см в длину, а петли гибкие»
- Инструмент для скрапбукинга. Своего рода линейка для написания прямых линий, но петли сгибаются, чтобы не мешать спускающимся элементам букв и всего прочего. © dan_dorje / Reddit
«Нашел странную ложку в шкафу. Кто знает, для чего она?»
- О-о-о, так это же детская ложка для супа. Ее держат боком и аккуратно выливают жидкость прямо в рот малышу. © TheoduleTheGreat / Reddit
«В банке раздавали это как рекламный сувенир, но я без понятия, что это»
Тут непонятно, имеется в виду этa красная xpeнь, или онa крепится к той металлической xepoвинe. Недостаточно вводных данных.
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- Да это просто-напросто держатель для телефона, у меня похожий. © сt023 / Reddit
«Нашел в ванне у родителей»
- Ишь ты, какой зоркий! © AaronDM4 / Reddit
- Так это же контейнер для контактных линз, в котором их очищают с помощью перекиси водорода. © Thelastosirus / Reddit
«Увидела вот такое приспособление у одного из сельских домиков и сначала подумала, что это привязь для лошадей или ослов»
Оказалось, что это приспособление служит для очистки обуви в дождливую погоду. Держась руками за верхнюю перекладину, стряхивают грязь с подошвы, проводя ботинком по нижней части.
А вот еще целый ряд предметов, предназначение которых удалось выяснить лишь с помощью всезнаек из интернета.
Фото на превью ActGroundbreaking804 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Какого хрена? Буквально пару дней назад совершенно эта же статья была. Роман С, что с вами не так?
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