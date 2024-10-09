13 ключевых элементов гардероба испанок, которые помогают им оставаться стильными, даже идя в магазин за хлебом
Хотя француженки обычно считаются иконами стиля, у испанок тоже есть, что перенять. Несмотря на то, что их гардероб порою весьма строг, некоторые его детали и базовые элементы помогают испанкам выглядеть стильно и не отказывать при этом себе в комфорте.
Вместо пуговиц используют банты и завязки
Одежда с бантами и завязками делает образ более романтичным и женственным. Испанки часто включают блузки, рубашки или платья с завязками в свой повседневный стиль. Хотя завязывать банты может быть немного дольше, чем застегнуть молнию или пуговицы, одежда с такой застежкой более эффектна и позволяет выделиться в толпе.
Не боятся использовать анималистичные принты в гардеробе
Нам леопардовые брюки и лосины кажутся излишне кричащими и дерзкими, а среди испанок вещи со звериными принтами носит почти каждая. Жительницы Мадрида, например, с удовольствием наряжаются в куртки, платья или сумки с леопардовыми или гепардовыми принтами.
Джинсам предпочитают брюки
Большинство испанок предпочитают джинсам брюки. Особенно популярны среди испанских женщины кюлоты с высокой талией. К таким брюкам отлично подходят блузки или однотонные футболки.
А вот наш любимый вариант — джинсы с кроссовками — испанки и вовсе считают чудовищным недоразумением. Даже если испанка наденет джинсы, то только с более стильной обувью, например, с туфлями-оксфордами.
Носят тренч и шапки-бини в холодную погоду
А скандинавки/француженки/итальянки - тренч и бини в холодную погоду не носят? Ходят в шортах 😄
В декабре в отдельных регионах Испании температура может падать до −5°C. В такую погоду испанки нередко облачаются в длинный тренчкот и надевают шапку-бини.
Смело надевают массивные ботинки и полусапожки
Когда теплая пора года проходит, местные женщины убирают свои балетки и эспадрильи или, как еще называют последние в Испании, альпаргаты, в дальний ящик. И красуются в массивных кроссовках и ботинках на высокой платформе. А когда становится еще холоднее, заменяют их стильными полусапожками.
Осенью и зимой одеваются многослойно
Этот, простите, лук даже не #захлебом, a картошку копать в колхозе им.Сальвадора Дали)
Хотя погода в Испании и теплая, перепад температур в течение суток в осенне-зимний период бывает резким: утром еще прохладно, а днем может быть жара. Поэтому испанки часто носят многослойную одежду. Базовой вещью является белая льняная или цветная рубашка на пуговицах, поверх которой надевают свитер, а также куртку или тренч. Такое наслоение одежды — совсем не кринж, а база гардероба местных женщин.
Носят объемные воротники
Испанок редко можно увидеть с глубокими декольте или с разрезами на юбке до пупка. Внимание к себе они привлекают более деликатными методами: с помощью аксессуаров. Некоторые из них, например, носят воротники необычного дизайна с кружевом или бантами. С ними даже самое заурядное платье заиграет по-новому.
В холод не оставляют шею открытой
Испанки всегда одеваются по сезону. И, если на улице прохладно, они не выйдут, не утеплив шею шарфом или шалью. Кстати, нередко из Испании в качестве практичного сувенира привозят именно шарфы.
Не боятся наряжаться в одежду сочных цветов
Цветочное тонкое платье с массивными ботами - идея так себе...
Женщины в Барселоне редко облачаются в цвета, отличные от бежевого, нежно-голубого или черного. Многие испанки, в частности в Севилье и Гранаде, также любят одежду красных или оранжевых цветов.
Предпочитают длину макси
Испанки очень консервативны в вопросах моды, поэтому даже в жаркую погоду избегают коротких юбок. А уж шорты вне летнего сезона и носить не станут — даже если на улице осенью или зимой жара. А вот скромные юбки макси в пол и платья длиной до щиколотки или голени местные женщины очень любят.
Обожают платья и блузки в горошек
Простенький принт в горошек не теряет популярность у испанок на протяжении уже многих поколений. Традиционным для испанских нарядов также является цветочный мотив.
Носят крупные украшения с оригинальным дизайном
Свою красоту и индивидуальность испанки привыкли подчеркивать броскими серьгами, браслетами и ожерельями. Одним из любимых украшений местных женщин являются серьги фламенко из золота или серебра с драгоценными камнями и замысловатым дизайном. Их носят не только танцовщицы, но и обычные женщины, которые хотят добавить женственности или драматичности в свой наряд.
Предпочитают изящную облегающую одежду
а вот та в свитере и куртке выше немного - полный контраст сказанному тут
Испанок редко можно увидеть в мешковатых толстовках или бесформенных костюмах. Большинство из них предпочитают изящный крой одежды, который эффектно облегает фигуру и очерчивает линию талии и бедер.
По стилю с испанками могут посоперничать итальянки. О том, что помогает им выглядеть всегда на высоте, можно узнать из этой статьи.
Комментарии
Француженки закончились, пошли испанки) А анималистический принт остался
Каждый раз как читаю подобные статьи, мне кажется, что в принципе их под кого угодно можно подогнать. Я у себя такие фото могу поискать - тут я в шляпе, тут в шапке-бини, а тут в красном платье и т.п.
Да просто за обложку статьи минус хочется поставить. Это они у вас кринж, как и содержание.