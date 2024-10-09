13 ключевых элементов гардероба испанок, которые помогают им оставаться стильными, даже идя в магазин за хлебом

Хотя француженки обычно считаются иконами стиля, у испанок тоже есть, что перенять. Несмотря на то, что их гардероб порою весьма строг, некоторые его детали и базовые элементы помогают испанкам выглядеть стильно и не отказывать при этом себе в комфорте.

Вместо пуговиц используют банты и завязки

Одежда с бантами и завязками делает образ более романтичным и женственным. Испанки часто включают блузки, рубашки или платья с завязками в свой повседневный стиль. Хотя завязывать банты может быть немного дольше, чем застегнуть молнию или пуговицы, одежда с такой застежкой более эффектна и позволяет выделиться в толпе.

Не боятся использовать анималистичные принты в гардеробе

Нам леопардовые брюки и лосины кажутся излишне кричащими и дерзкими, а среди испанок вещи со звериными принтами носит почти каждая. Жительницы Мадрида, например, с удовольствием наряжаются в куртки, платья или сумки с леопардовыми или гепардовыми принтами.

Джинсам предпочитают брюки

Большинство испанок предпочитают джинсам брюки. Особенно популярны среди испанских женщины кюлоты с высокой талией. К таким брюкам отлично подходят блузки или однотонные футболки. А вот наш любимый вариант — джинсы с кроссовками — испанки и вовсе считают чудовищным недоразумением. Даже если испанка наденет джинсы, то только с более стильной обувью, например, с туфлями-оксфордами.

Носят тренч и шапки-бини в холодную погоду

Руконожка Ай-Ай 44 минуты назад А скандинавки/француженки/итальянки - тренч и бини в холодную погоду не носят? Ходят в шортах 😄 - - Ответить

В декабре в отдельных регионах Испании температура может падать до −5°C. В такую погоду испанки нередко облачаются в длинный тренчкот и надевают шапку-бини.

Смело надевают массивные ботинки и полусапожки

Когда теплая пора года проходит, местные женщины убирают свои балетки и эспадрильи или, как еще называют последние в Испании, альпаргаты, в дальний ящик. И красуются в массивных кроссовках и ботинках на высокой платформе. А когда становится еще холоднее, заменяют их стильными полусапожками.

Осенью и зимой одеваются многослойно

Руконожка Ай-Ай 43 минуты назад Этот, простите, лук даже не #захлебом, a картошку копать в колхозе им.Сальвадора Дали) - - Ответить

Хотя погода в Испании и теплая, перепад температур в течение суток в осенне-зимний период бывает резким: утром еще прохладно, а днем может быть жара. Поэтому испанки часто носят многослойную одежду. Базовой вещью является белая льняная или цветная рубашка на пуговицах, поверх которой надевают свитер, а также куртку или тренч. Такое наслоение одежды — совсем не кринж, а база гардероба местных женщин.

Носят объемные воротники

Испанок редко можно увидеть с глубокими декольте или с разрезами на юбке до пупка. Внимание к себе они привлекают более деликатными методами: с помощью аксессуаров. Некоторые из них, например, носят воротники необычного дизайна с кружевом или бантами. С ними даже самое заурядное платье заиграет по-новому.

В холод не оставляют шею открытой

Катерина 11 минут назад И никто, кроме испанок, по сезону не одевается? - - Ответить

Испанки всегда одеваются по сезону. И, если на улице прохладно, они не выйдут, не утеплив шею шарфом или шалью. Кстати, нередко из Испании в качестве практичного сувенира привозят именно шарфы.

Не боятся наряжаться в одежду сочных цветов

Руконожка Ай-Ай 41 минута назад Цветочное тонкое платье с массивными ботами - идея так себе... - - Ответить

Женщины в Барселоне редко облачаются в цвета, отличные от бежевого, нежно-голубого или черного. Многие испанки, в частности в Севилье и Гранаде, также любят одежду красных или оранжевых цветов.

Предпочитают длину макси

Испанки очень консервативны в вопросах моды, поэтому даже в жаркую погоду избегают коротких юбок. А уж шорты вне летнего сезона и носить не станут — даже если на улице осенью или зимой жара. А вот скромные юбки макси в пол и платья длиной до щиколотки или голени местные женщины очень любят.

Обожают платья и блузки в горошек

Простенький принт в горошек не теряет популярность у испанок на протяжении уже многих поколений. Традиционным для испанских нарядов также является цветочный мотив.

Носят крупные украшения с оригинальным дизайном

Катерина 9 минут назад А выше писали, что испанки не любят декольте - - Ответить

Свою красоту и индивидуальность испанки привыкли подчеркивать броскими серьгами, браслетами и ожерельями. Одним из любимых украшений местных женщин являются серьги фламенко из золота или серебра с драгоценными камнями и замысловатым дизайном. Их носят не только танцовщицы, но и обычные женщины, которые хотят добавить женственности или драматичности в свой наряд.

Предпочитают изящную облегающую одежду

Наталья Хижняк 1 час назад а вот та в свитере и куртке выше немного - полный контраст сказанному тут - - Ответить

Испанок редко можно увидеть в мешковатых толстовках или бесформенных костюмах. Большинство из них предпочитают изящный крой одежды, который эффектно облегает фигуру и очерчивает линию талии и бедер.