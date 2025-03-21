14 человек, чья логика вышла из чата

Иногда люди совершают такие поступки, что остается только развести руками и задать один вопрос: «Как?!» Кто-то умудряется оставить свою квартиру незнакомцу, а кто-то, например, коллекционирует носки. Кажется, что законы логики для них просто не существуют. Будьте осторожны: после этих историй у вас может появиться больше вопросов, чем ответов!