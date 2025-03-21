14 человек, чья логика вышла из чата

Народное творчество
20 минут назад

Иногда люди совершают такие поступки, что остается только развести руками и задать один вопрос: «Как?!» Кто-то умудряется оставить свою квартиру незнакомцу, а кто-то, например, коллекционирует носки. Кажется, что законы логики для них просто не существуют. Будьте осторожны: после этих историй у вас может появиться больше вопросов, чем ответов!

  • Подруга однажды уехала по работе в другой город. Оставила присматривать за квартирой какого-то незнакомца. Звонит мне со слезами: «Вернулась домой, а там бардак полный, кошки голодные!» Виновник скрылся. Я поинтересовалась, мол, как это она ему все доверила. А подруга выдала: «Так он тоже веган, мы с ним в интернете познакомились». © Не все поймут / VK
  • Звонит мне бывший спустя 7 лет. Мол, скоро зайду, чаю попьем. Буркнула что-то в ответ и сразу же забыла о разговоре. А этот парнишка даже не удосужился узнать, что я давно замужем, открыл дверь ключом от квартиры, который у него был. Прихожу с работы, а там картина маслом: сидит в уголочке на кухне бывший, напротив сидит муж и спокойно объясняет, почему его больше никогда не должно быть в нашей жизни. Этот горе-кавалер действительно думал, что я ему на шею брошусь с криками о том, как я скучала. © Подслушано / Ideer
  • Однажды на кассе в супермаркете я стоял позади женщины, которая пробивала свои покупки. Последним был кабачок, откушенный с одной стороны: там были видны следы зубов! Кассир: «Вы откусили кабачок?» Женщина (с очень серьезным выражением лица): «Нет». «Но... вы точно хотите его купить?» «Ну да! Просто положите его в пакет». Я все еще иногда думаю о том, зачем ей понадобился кабачок, который кто-то откусил. ©__is_butter_a_carb__ / Reddit
Ichiro Shell
3 часа назад

Замки в первую очередь нужно менять после покупки жилья и после расставания\развода. Это ж прописная истина!

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  • Я искала квартиру в аренду и нашла одну довольно удобную недалеко от работы. Хозяйка была неприятная, но я все равно подписала договор и заплатила залог. А потом случайно наткнулась на другую квартиру — просто идеальную! Но как расторгнуть договор и не потерять залог? Тогда я разработала план: позвонила хозяйке и попросила отсрочку на вторую часть суммы — я знала, что ей это не понравится. Ее тон сразу стал холодным, и она ответила, что не собирается ждать и лучше вернет мне залог. А мне только этого и надо было! После этого я переехала в квартиру своей мечты. © TheJulie / Reddit
  • Раньше я занимался технической поддержкой у интернет-провайдера. Приезжаю к клиентам, а у них в качестве домашнего питомца живет коза! Пока я работал, она жевала мои штаны. © simplecocktails / Reddit
  • Обычные парни коллекционируют монеты, значки, автографы футболистов. А мой собирает носки. У него целый шкаф забит носками, причем каждый аккуратно висит на крошечной деревянной вешалке, которые ему вручную делает друг. Я сначала смеялась, потом офигела, а теперь просто любуюсь этой красотой. Ни одной потерянной пары, ни одного бесхозного носка под диваном, все чистенькие, свежие, и какой ассортимент! Но самое удобное в этой истории — я вообще не парюсь с подарками. Любой праздник, да даже просто так — даришь носки, и он счастлив как ребенок. Вот бы у всех парней было все так просто! © Не все поймут / VK
  • Общаюсь с мужчиной несколько месяцев. Все это время он как только меня ни называл — «моя прекрасная леди», «солнце» и прочее. Так романтично! А сегодня я вдруг узнаю, что он просто не знает, как меня зовут. Как? Как можно не запомнить мое имя? Отмазался, что тихо представилась при знакомстве... © Подслушано / Ideer
  • У меня бесцеремонные родственники. Помню, мы с женой только съехались после свадьбы, а ко мне родная сестра с мужем и детьми без предупреждения в гости приехали. Я в шоке: что с ними делать, куда селить, где уложить? И тут жена выдает, мол, у нас ремонт, и они как раз помогут мебель тащить, обои клеить, красить потолки, дополнительные руки не помешают. Сестра заволновалась, да и говорит: «Ой, мы, наверное, поедем в отель куда-то. Ремонт вреден для детей». Эх, где моя жена была в моем детстве... © Палата № 6 / VK
  • Я ем суп, запивая водой. Лет до 20 даже не задумывалась, что это странно. Но все равно до сих пор дома так делаю. На людях запиваю только вторые блюда, чтобы не косились и не задавали лишних вопросов. © nasebau / Pikabu
  • Меня пригласили перекрасить офисное помещение, но когда я пришел, меня встретил настоящий тропический лес. Владелец офиса лет 20 назад привез откуда-то тропическое растение и просто позволил ему расти. Его лозы окутали все помещение: потолок, стены, письменный стол. Выглядело все это дико. Я сказал, что если не убрать растение, покраска невозможна, но владелец не хотел и слышать об этом. Он был явно привязан к цветку, но в конце концов согласился его убрать. © interprime / Reddit
  • Семья моих знакомых держала кирпичи из пенопласта рядом с диваном в гостиной. Когда им не нравилось телешоу или персонаж говорил что-нибудь глупое, они швыряли их в экран. © Garlicholywater / Reddit
  • Брат поехал по горам на велосипеде кататься, обратно решил на самолете. В багаж все вещи не уместились, надел он на себя 3 футболки и прочее барахло. Венцом всему был велосипедный шлем. Многие пассажиры спрашивали, зачем ему шлем, на что мой брат с серьезным видом отвечал: «А вам что, не выдали?!» © Подслушано / Ideer
  • Я извиняюсь перед своей машиной всякий раз, когда она попадает в выбоину. Я похлопываю по рулю, мол, ой, детка, прости, а затем успокаивающе тру приборную панель, чтобы убедиться, что она знает, что я не хотел этого делать, что она хорошо справляется со своей задачей и что все в порядке. © nathanielKay / Reddit
  • У мужа был юбилей, 30 лет. Я хотела подарить ему что-то незабываемое и заказала ему прокат огромного батута. Вы бы видели, как орава 30-летних мужиков целый день радостно сказала по этому батуту! А к вечеру муж хвастался, что они с Ромкой (его директор, 37 лет) — единственные, кто научился делать сальто со стенки батута. © Твоя бывшая вернулась / Telegram

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