А следующая стадия взросления, когда понимаешь, что и жена того мужика с квартирой, и сам он - невыросшие дети, живущие одним днем от копейки до копейки)
14 человек рассказали, в какой момент они поняли: вот и все, привет, взрослая жизнь
Быть взрослым — это как? Кто-то считает, что взрослый — это когда тебе уже не хочется играть в игры. Другие уверены, что взрослым становишься, когда заводишь собственных детей. Герои сегодняшней статьи решили рассказать, в какой момент они почувствовали, что уже выросли.
- В детстве обожал конструктор Лего. Родители иногда мне покупали маленькие наборы, но все равно этого было мало. И тогда я думал, что когда вырасту и заработаю денег, то куплю себе наборов столько, сколько захочу. И вот я вырос, и деньги есть. Но только уже нет этого интереса. И вот стоишь ты теперь перед огромным стендом с этим конструктором и понимаешь, что это просто кусочки пластика в коробке, а не тот кладезь фантазий, как это было в детстве. Обидно. © Подслушано / Ideer
- Решили мы тут вспомнить молодость — посмотреть «Форсаж 2». Фильм начинается с гонки, где участвует главный герой, симпатичная японка и мужик, которому жена перед самой гонкой говорит: «Милый, ты должен выиграть. Нам за квартиру завтра платить». Так вот я всю гонку болела за этого мужика, которому надо заплатить за квартиру. Прямо переживала искренне. А ведь раньше болела за главного героя, радовалась, что он выиграл. А теперь вот уже второй день переживаю, заплатил ли мужик за квартиру тогда. © Sshtane / Pikabu
- В детстве, как и многие дети, смотрел «Покемонов». Нравилось безумно. Каждый день с друзьями смотрели новую серию. А потом вырос и понял, что этот мультфильм будто про какие-то собачьи или петушиные бои. Тебе дают питомца, ты его растишь и постоянно таскаешь на сражения, где он бьется за тебя. Каждый раз подвергаешь своего питомца опасности, а сам только и делаешь, что командуешь. Ужасный мультик. Терпеть не могу теперь его. © Подслушано / Ideer
- Брат (17-летний) привел домой друзей, я вышла на кухню, а они мне говорят: «Здравствуйте»... Караул! У нас с его друзьями разница в возрасте дай бог лет 10! © sete****ka / Twitter
- Дело было давно, мне было 14 лет. Мы с мамой вошли в автобус, а там все сидячие места заняты. В общем, как-то рефлекторно взялся я за верхний поручень. Не дотянулся кончиками пальцев, не потрогал, а крепко взялся кистью. Такого никогда не было и вот случилось! Моему счастью не было предела. Я вырос! Я взрослый! Я с гордостью смотрел на людей вокруг, и мне казалось, они с уважением смотрят на меня. В салоне освободились места, мама села и с удивлением спросила меня, почему я не сажусь. А я, естественно, не желал садиться. Я хотел ехать стоя час, два, три, но ехали мы всего минут 40. Выходил я с неохотой, не желая отпускать этот миг. © Guamokolatokintt / Pikabu
- Почувствовала себя взрослой, когда приехала к маме на каникулы с годовалым сыном. Моя мама — преподаватель в Китае, она живет в общежитии, тусуется с друзьями по выходным, катается на велике. И вот я уложила сына в 2 часа ночи, села поработать, а мама с друзьями забегают, хихикают, роняют что-то в коридоре... А я едва сдерживаюсь, чтобы не разворчаться, как будто это мне за полтос перевалило, а не маме! Хотя, конечно, безумно рада за ее новую юность. © Подслушано / Ideer
- У меня папа приезжал с работы и полчаса просто сидел в машине. Я в детстве этого не понимал, а теперь и сам так же прихожу в себя после трудного дня, чтобы домой не приносить свои проблемы. © joystik / Pikabu
- Пять лет назад решил построить у себя на участке двухэтажную беседку. На первом этаже барная стойка и диваны, на втором — бильярдный стол и мини-кинотеатр. Но пока все задуманное строил и оборудовал, уже перехотелось приглашать так часто друзей на посиделки. Собираемся в итоге не чаще раза в месяц, а то и раз в два месяца, просто попарить в бане. На бильярд и кино после парилки уже сил нет, да и не хочется. Как следствие, беседка начала захламляться ненужными вещами. Выросли мы, короче, из этих сабантуев. Так, помылись и спать. © papazov1 / Pikabu
Понимаю молодую маму. Её веселой маменьке это всё хиханьки и хаханьки, ну забежала, ну уронила что-то, разбудила ребенка и дальше умчалась. А молодой маме потом этого ребенка ещё час заново укладывать... Жесть... Ничего, через пару лет она снова из "тётки под полтос" превратится в веселушку-хохотушку под стать своей маме. Ну только если второго ребенка не заведёт...
- Недавно поняла, что выросла. Живу я в пригороде, в частном секторе, и в детстве, когда было темно и страшно одной идти от автобусной остановки до дома, я старалась идти вслед за какими-нибудь взрослыми. Пару дней назад выхожу из автобуса вечером, уже стемнело. Пошла по улице и вижу, как за мной пошел маленький мальчик... Как когда-то ходила и я. © Подслушано / Ideer
- Вот, кстати, когда мне было 12, я бесилась и не понимала, почему во взрослых масло не брызгает во время готовки, а в меня брызгает. Теперь понимаю, что в них тоже брызгает, но взрослым просто все равно — боль от пары капель раскаленного масла не сравнится с экзистенциальным кризисом. © bert0ia / Twitter
- В детстве смотришь фильмы про будущее: «Вау, летающие кроссовки! Ух ты, он перемещается на какой-то быстрой штуке, скорей бы будущее наступило!» И вот будущее потихоньку наступает, и ты смотришь на парня на гироскутере или моноколесе и думаешь: «Блин, тебе вот совсем делать нечего?»
Еще одна причина, почему масло не брызгает - я стала крайне редко жарить что-то на сковородке)
- Повзрослеть — это одеваться максимально тепло при любом понижении температуры, потому что ты помнишь, сколько стоят лекарства, и тебе некогда болеть. © treschenko24 / Twitter
- Я реально начала чувствовать себя старой на автобусной остановке: стоят девчонки лет по 16 — без шапок, с голыми лодыжками, в коротких куртках. Ну прямо как я в нулевых.
А сейчас мне за 30, и я в шапке, в теплых перчатках, в теплой куртке и обуви. И на колготки натягиваю гольфы вязаные, чтобы не отмерзло ничего даже в −1. © Kryakva123 / Pikabu
- Я впервые почувствовал себя взрослым, когда приобрел себе мужской шампунь. Теперь я мыл свою голову своим собственным шампунем с брутальным свежим запахом, а не как раньше — маминым с ароматом какой-нибудь сирени или розы. © Подслушано / Ideer
Честно говоря, нам очень нравится концепция толкиновских эльфов: они достигают совершеннолетия не раньше 50 лет. И уж точно не мучаются вопросами в духе «У всех моих ровесников уже дети, а я все в игры играю». Круто ведь.
Ну а если серьезно, то даже бабушки и дедушки порой чудят как дети. Сами убедитесь.
Комментарии
Не спорю, хотелось бы до 50 быть несовершеннолетним безбашенным эльфом, но увы)