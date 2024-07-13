14 человек рассказали, в какой момент они поняли: вот и все, привет, взрослая жизнь

Быть взрослым — это как? Кто-то считает, что взрослый — это когда тебе уже не хочется играть в игры. Другие уверены, что взрослым становишься, когда заводишь собственных детей. Герои сегодняшней статьи решили рассказать, в какой момент они почувствовали, что уже выросли.

А следующая стадия взросления, когда понимаешь, что и жена того мужика с квартирой, и сам он - невыросшие дети, живущие одним днем от копейки до копейки)

Понимаю молодую маму. Её веселой маменьке это всё хиханьки и хаханьки, ну забежала, ну уронила что-то, разбудила ребенка и дальше умчалась. А молодой маме потом этого ребенка ещё час заново укладывать... Жесть... Ничего, через пару лет она снова из "тётки под полтос" превратится в веселушку-хохотушку под стать своей маме. Ну только если второго ребенка не заведёт...

Еще одна причина, почему масло не брызгает - я стала крайне редко жарить что-то на сковородке)

Честно говоря, нам очень нравится концепция толкиновских эльфов: они достигают совершеннолетия не раньше 50 лет. И уж точно не мучаются вопросами в духе «У всех моих ровесников уже дети, а я все в игры играю». Круто ведь.

Ну а если серьезно, то даже бабушки и дедушки порой чудят как дети. Сами убедитесь.