14 случаев, когда сюрприз оказался совсем не в тему

Сюрпризы задумываются как проявление заботы и любви, но на деле все может обернуться совсем иначе. Иногда неожиданный подарок или спонтанное решение не только не радует, но и ставит в тупик, а порой и вовсе портит отношения между людьми. В этой статье вы найдете истории о неудачных сюрпризах, которые явно пошли не по плану.