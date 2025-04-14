Я однажды сюрпризу (деверю) заскочившему с воплем ко мне наа кухню половником в лоб закатала, он напугать хотел, я и испугалась в принципе, отоварила от всей души, а потом рыдать села. Нос не сломала, но пандой он пару недель ходил
14 случаев, когда сюрприз оказался совсем не в тему
Истории
51 минута назад
Сюрпризы задумываются как проявление заботы и любви, но на деле все может обернуться совсем иначе. Иногда неожиданный подарок или спонтанное решение не только не радует, но и ставит в тупик, а порой и вовсе портит отношения между людьми. В этой статье вы найдете истории о неудачных сюрпризах, которые явно пошли не по плану.
- Моя подружка случайно ударила свою тетю по лицу и сломала ей нос, когда та резко выскочила прямо перед ней, закричав «сюрприз». После одной поездки в больницу они решили больше не устраивать вечеринки-сюрпризы. © kristieecakes / Reddit
- Парень начальницы решил «бросить» ее перед днюхой, чтоб потом явиться к застолью, признаться в розыгрыше и поздравить. У девушки, конечно, настроение было ниже плинтуса. Но когда все произошло, простила шутника. А потом взяла и вдруг бросила его пару месяцев спустя. Все-таки тот случай отдалил их друг от друга. © The_Year_of_Glad / Reddit
- Подруга училась вдали от дома. В Новый год в первых числах она решила сделать родителям сюрприз, как раз нашла супер-горячие билеты с большой скидкой. Долго думала, советовалась, стоит ли брать без предупреждения. Все обдумав, она взяла билеты, продумала маршрут от аэропорта до своего города, договорилась с родственником, чтобы встретил ее. В день вылета рано утром ей звонит мама и говорит: «Дочка, собирайся быстрей, я нашла супер-горячие билеты с большой скидкой». Это были билеты по той же акции, но на другой рейс в тот же день. Из-за акции билеты были невозвратные. © hznikname / Pikabu
- Решили с моим будущим мужем устроить сюрприз друг другу. Жили в разных городах, 300 км друг от друга. Меня отправили в командировку в город где-то посередине, и я после нее стартанула к любимому. Звоню — он типа на футболе, как обычно. Ну, думаю, к моему приезду будет дома. Подъехала, набираю. А он говорит: "Любимая, я уже к твоему дому подъезжаю, меня на 2 недели в командировку отправили". Пришлось возвращаться. © Vivienle / Pikabu
- Моя тетя за неделю до моего 12-летия рассказывала мне, какой шикарный подарок меня ждет. И вот приходит она, чтобы вручить его мне. Ясное дело, я в восторге. Распаковываю, значит, подарок и вижу ярко-розовую переноску для собаки. Моя тетя восклицает: "Я знала, что тебе понравится!" Как же она ошиблась. Хуже всего то, что у меня даже не было собаки. Unknown author / Reddit
- У меня никогда не было пирсинга, я против этого. И мой парень знал об этом, я с ним делилась своим мнением на эту тему. И вот наступает Рождество, мы сидим в кругу его семьи. Наступило время дарения подарков. И тут парень вручает мне бриллиантовые серьги. Моя игра в притворство, что мне нравится подарок, была не самой лучшей в тот день. Да, серьги были великолепны, но пришлось объяснить, что я не собираюсь прокалывать уши. © saephirayew / Reddit
Я тоже против пирсинга, но если бы мне подарили бриллиантовые серьги, то уши бы обязательно проколола. (Проколола лет в 15, мама подарила небольшие золотые серьги-полушарок).
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- На праздник решил не покупать жене ничего дорогого, а сделать что-то сам. Залил на флешку наши фотки, положил в подарочную коробку. Купил букет. Цветы жена приняла, а увидев флешку, вдруг начала психовать. Сказала, что я как ребенок, которому нравится одноклассница, и лучше бы я просто суши заказал, а не занимался ерундой. А флешку кинула в мусорку. © Подслушано / Ideer
- Мой близкий друг в колледже подумал, что будет забавно измазать все заднее стекло моей машины арахисовым маслом, а затем написать на нем «С днем рождения!» Пришлось ехать на автомойку и смывать всю эту грязь. © Unknown author / Reddit
- Помню, сижу дома, залипаю в комп, тут звонок в дверь. Открыв, вижу тетю с дядей и 4 чемоданами, они приехали на недельку погостить. На неделю погостить к племяннику, который в однушке живет, не предупредив его! Напоил чаем, поболтали и через пару часов выставил их из квартиры, ибо нефиг так приезжать. Пару лет обижались и не общались, считая, что я жутко негостеприимный. © ****king / Pikabu
Мужик с флешкой реально до сих пор не догоняет, что жена не зря психанула😂
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- Однажды мой отец подарил мне на день рождения роликовые коньки в стиле 1950-х. Я не умел кататься на роликах и не хотел учиться, да и эта модель мне не нравилась. Но это не самый плохой сюрприз. Худшим было то, что он передарил мне их же на Рождество в следующем месяце. © ******Rocks / Reddit
- Встречалась с парнем 5 лет. Праздник. Ну, думаю, подарит милый мне колечко. А я еще заметила коробочку у кровати. Прихожу домой. Он сияет, зовет в спальню сюрприз смотреть. Заходим, указывает на шкаф, а там резиновая крыса. Ох, и разочаровался он, что я не испугалась. Ну и я, соответственно, разочаровалась. А в коробочке той запонки были от мамы. © Подслушано / Ideer
- Бывшая ушла к другу. Вскоре звонит моей маме со словами: "Я беременна!" Я встречался с девушкой, и вдруг она заявляет матери, что тоже в положении. Я же узнал обо всем этом от своих кричащих родителей. В итоге: бывшая действительно ждала ребенка, но не от меня. А моя девушка показала себя патологической лгуньей. © thepush / Reddit
- Мне было около 4 лет. И мне никогда не нравились куклы. Среди моих игрушек были драконы и динозавры. Наступил день моего рождения. Моя бабушка вручает мне подарок. Я срываю бумагу, открываю коробку. И вижу самый страшный подарок, который мог получить 4-летний ребенок. А именно - жуткая фарфоровая кукла-клоун. От испуга я закричала, швырнула куклу в сторону и заплакала. Мне кажется, мой подарок до сих пор у бабули, и она время от времени вспоминает о нем, чтобы рассмешить меня. © PlymouthDuster / Reddit
- Было это на втором курсе. Мне захотелось съездить домой на рождественские каникулы. Я подготовился, купил кучу подарков для всей семьи и оставил их в багажнике. И вот выхожу довольный из общаги, прихожу на парковку, и вдруг шок, машины нигде нет. Рядом ни разбитого стекла, ни следов. Мою машину так и не нашли, вместе с ней пропали все подарки. Так что никаких "сюрпризов" для моей семьи не получилось. © Unknown author / Reddit
Вот еще 14 случаев, когда люди ну никак не ожидали, что с ними может такое приключиться. Но не тут-то было.
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