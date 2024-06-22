14 находчивых людей, у которых смекалочка выкручена на максимум

Бывают люди, что называется, хваткие, своего не упустят. Они умудряются накормить капризничающих детей, лихо отбрыкаться от дотошной свекрови, не дать себя обмануть и остаться победителями. Правда, минусы у них тоже есть: своей суперспособностью они иногда злоупотребляют, прямо как та бабуська с рассадой из этой статьи. В общем, сами сейчас прочитаете.