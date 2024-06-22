14 находчивых людей, у которых смекалочка выкручена на максимум
Бывают люди, что называется, хваткие, своего не упустят. Они умудряются накормить капризничающих детей, лихо отбрыкаться от дотошной свекрови, не дать себя обмануть и остаться победителями. Правда, минусы у них тоже есть: своей суперспособностью они иногда злоупотребляют, прямо как та бабуська с рассадой из этой статьи. В общем, сами сейчас прочитаете.
- Сидим за столом, сын говорит, что наелся и больше есть не хочет. А я же вижу, что больше половины осталось. Я ему спокойно говорю: «Без проблем, съешь тогда только 4 ложки — столько, сколько тебе годиков, — и свободен». Ребенок замер и выдал мне растерянно-возмущенное: «Ма-а-ам, мне не 4! Мне 6!», насупился весь. А я ему в ответ: «Ну, 6 для тебя слишком много, очевидно, поэтому ешь 4». В ответ сынок крикнул громкое «нет» и в доказательство своей правоты съел даже не 6 ложек, а 7. И довольный вышел из-за стола. © Мамдаринка / VK
- Ненавижу хамство без причины, считаю, что за такое можно и ответку получить. Гулял я с дочкой, нашел у песочницы ключи, выяснил, что они от «Крузака» нашего соседа. Отнес. Вскоре он подошел ко мне и стал орать, хамить и даже угрожать, потому что по камерам увидел, что я принес ему ключи не сразу, а только через 15 минут. А я просто уговаривал дочку, которая не хотела уходить из песочницы. Вскоре я опять нашел в лифте эти же ключи. Бросил их, короче, в шахту лифта. Пусть ищет, хамло такое. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Соседи по участку завели кур и петуха, который начинает орать с пяти утра. Спать невозможно. Пошел к соседу, а тот сказал, что ему все равно, мол, привыкайте, и делать ничего он не будет. Жаловаться тоже некуда, да и смысла нет. В общем, решил: как только петух начинает кричать, я встаю и иду к соседу будить его семью. Долблю в дверь, в окна, пока они не проснутся. Сказал им, чтобы привыкали. Не знаю, что они с петухом сделали, но он замолчал. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Есть у нас друг Дима, а у его соседей — двухлетний сын Елисей, который растопил сердце Димы до такой степени, что тот посадил пацана в свою машину пацана и разрешил жать любые кнопки. А сам вышел. Донажимался Елисей до того, что заблокировал себя в машине, и ключ остался внутри. Дима наш побегал вокруг машины, попытался выломать замок, изнервничался, даже вызвал службу вскрытия замков. И тут появился другой сосед. Быстро вникнув в ситуацию, он попросил фонарик и просто посветил на кнопку блокировки. Двухлетний Елисей как по команде нажал на эту кнопку, и разблокировал машину. А сосед пояснил, что раньше работал со служебными собаками, а у собак с маленькими детьми мышление одинаковое. © PivBear / Pikabu
- Думаю, всем собаководам знакомо, как в выходной по утрам не хочется вылезать из постельки и выгуливать песеля. Мой собачельник старенький и вообще долго терпеть не может, так я придумала для себя лайфхак. Оставляю в машине вкусняшку, а так как после 18 часов я не ем, то голод наутро сильнее лени. И собака довольна, и мне променад перед вкусным завтраком. © Подслушано / Ideer
- Принес мне парень ноутбук на чистку. Потом, когда забирал его, посветил фонариком на винтик и что-то внимательно там рассматривал. Я поинтересовался, на что он там смотрит. Парень объяснил, что носил как-то ноутбук на чистку, а ему просто компрессором продули ноут, не разбирая его. И теперь он в шляпку винтика клеит немного пластилина, чтобы понять разбирали ноутбук или нет. © Unknown author / Pikabu
"посадил пацана в свою машину пацана"
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машина пацана - это пацанская машина?))
- Одноклассница родила первенца и пригласила в гости похвастать сыном. А у меня как раз был полугодовалый доберман и мы с ним активно дрессировались. Дитятко одноклассницы уже училось ходить и активно все тянуло в рот. Ему были принесены в подарок 3D-книжки, его маме — спелые красивые абрикосы. Пока мы с мамой отвлеклись, ребенок дополз до немытых фруктов и потащил их в рот. Моя реакция была мгновенной: «Фу!» Дитя тут же бросило абрикос обратно и уползло по своим ребячьим делам. А его мама так на меня обиделась, что с той поры со мной не разговаривает. © wanna312be / Pikabu
- Занимаюсь монтажом окон. Звонит как-то бабушка и спрашивает: «А у вас замер бесплатный?» Отвечаю ей, что да. Приехал, сделал замер, думаю, сейчас начнет расспрашивать, приготовился к консультации. А она мне: «Внучок, мне бы еще на даче окошки поменять». Ну я такой: «Да без проблем, где дача?» А она: «Ну поехали, покажу, ты иди в машину, а я сейчас спущусь». Сижу, жду. Выходит. Рассаду тащит, саженцы какие-то. Отвез бабуську, померил окна, спрашиваю, какой конфигурации окна делать, какой стеклопакет... А она на меня даже не смотрит. Типа, ты езжай, внучок, я позвоню потом. И тащит свою рассаду тащит в огород... Блин.
- Работаю в магазине косметики. Цены у нас выше среднего, некоторые товары могут себе позволить далеко не все. Недавно пришла к нам клиентка. Долго ходила между рядами, всматривалась, выбирала. Сказала, что хочет выбрать помаду. Определились с оттенками, я усадила ее к зеркалу — нанести разные варианты, чтобы наглядно было. Накрасила ей губы, выбрали лучший цвет, который подчеркивает голубые глаза. Потом она захотела выбрать тон, посмотреть, как текстура ложится на лицо. Выбрали, я нанесла. Потом долго подбирали тушь — она хотела дорогую и чтобы объем держался подольше. Попросила накрасить ей ресницы, чтобы увидеть эффект. В итоге глянула на себя в зеркало, сказала, что ей не очень нравится качество наших товаров, и ушла, ничего не купив. А вчера я случайно наткнулась на нее в соцсетях, она подписана на мою подружку. Увидела в ее ленте фотки с дня рождения, где она в платье и при макияже, который я ей сделала. Это она так на визажисте решила сэкономить. © Карамель / VK
Та, которая закричала "Фу!"
Я некоторое время назад застала мамашу, которая в книжном магазине заорала "Сидеть!!!" на свою дочь, а та пошла и села. До сих пор как вспомню, так ржу. Хотя мало смешного на самом деле в ситуации.
- Папа рассказывал. Спят они как-то ночью, вдруг дед приходит. Всех будит, мол, у нас картошку воруют, так что вперед. И пошли они, шесть здоровых мужиков, на картофельное поле. Дед дает указания: «К полю подходим скрытно, на краю поля есть кусты, там и засядем».
— Так зачем скрытно-то? Поймать воров надо!
— Как я сказал, так и будем делать.
Подошли к полю, засели в кусты, видят двоих дельцов — только земля летит да картошка ссыпается в мешки. Папа с ребятами молодые, горячие, рвутся вперед, но дед останавливает — рано еще. Забрезжил рассвет, воры засобирались, начали на тачку мешки грузить, чтобы подвезти все поближе к грузовику. И вот тогда дедушка скомандовал: «Пора».
Поймали воров, воспитательные меры провели, отобрали картошку и отпустили с миром. А дедушка, вытирая пот со лба, сказал: «Ну вот, половину поля мы с вами уже выкопали, теперь берем тачку и перевозим все». © Sever3000 / Pikabu
- Свекровь вечно приходила к нам в гости и начинала все мыть: полы, посуду, чашки... Еще и тихонько под нос себе говорила: «Ох, какая грязь, какая пыль...». Сколько ни мой, сколько ни вычищай, а она все равно оставалась недовольна. Поэтому я решила воспользоваться положением. Теперь, когда к нам в гости намыливается свекровь, я просто ничего не трогаю, некоторые вещи или уголки специально оставляю грязными. Ибо зачем тратить нервы и силы, если все равно придет свекровь, помоет все и будет жаловаться на грязь? © Мамдаринка / VK
- Вызвал такси — немного позже, чем нужно было, понимаю, что опаздываю. Просить таксиста ехать побыстрее не люблю, ведь если попадет в аварию, даже небольшую, могут начаться претензии — «это же вы просили ехать быстрее». Так вот, совершенно без задней мысли спрашиваю у таксиста: «Двигатель 1,4?» Таксист мне: «Не, он 1,2, но классный и бодрый!». Я ему в ответ: «А-а-а...1,2, значит...». Так в итоге таксист всю дорогу «доказывал» мне, что машина на движке 1,2 может ехать. Дорога, которую я сам обычно проезжаю минут за 20-25, мы проехали за 11. Я засекал. И я не опоздал. © 1881ru / Pikabu
- Муж злится, что я шопоголик. Человеку, который трусы и штаны раз в год себе покупает, меня не понять. Я люблю красоваться в обновках, шмотки стараюсь не носить дольше одного сезона. Когда зарабатывала сама, проблем не было. Но уже полгода как я домохозяйка и деньги на покупки беру у мужа. Чтобы не выносил мозги, придумала хитрость: поношу шмотки и отдаю младшей сестре. Она в свои 17 носит тот же размер, что и я. А потом прихожу к мужу вся такая благородная и говорю, что вещи сестре отдала, а мне ходить не в чем. © Карамель / VK
- Я как-то машину продавал. Позвонили покупатели, попросили подъехать. Приезжаю — выходят бабка с дедом, давай, говорят, сынок, прокатимся, на ходу посмотрим. Внешне они машину не осмотрели, капот даже не открыли. Спрашиваю деда, сядет ли он за руль, а он говорит: «Сам рули, я подвеску послушаю, только до поликлиники бабку подкинем заодно. Доехали, бабка в поликлинику, а дед мне: «Поехали до гаража, там на яме и посмотрим». Приехали, дед для вида покрутился вокруг машины и говорит, мол, подумаем, перезвоним. Я ему: «А яма как же?» Не надо, говорит, я и так понял, что подвеска в норме. Это потом только до меня дошло, что развели они меня как дурачка. © sayrex82 / Pikabu
А иногда смекалочку приходится включать на полную, всего-то общаясь с родственниками. Потому что они бывают такими ушлыми, что держись. Например, можно прилипчивой тетке, звонящей по сто раз на дню, сказать, что телефон вреден, и вуаля — звонки прекратятся.