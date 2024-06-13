14 секретов, благодаря которым знаменитости на красной дорожке чувствуют себя так же расслабленно, как дома на диване

Восхищаясь безупречными образами знаменитостей, мы даже не догадываемся, сколько труда стоит за тем, чтобы просто элегантно пройтись по красной дорожке. Мы выяснили, какие хитрости помогают известным женщинам блистать в любой ситуации.

Борются с разводами от отпаривателя с помощью носков

Frederick Taylor/Broadimage/EAST NEWS Muereske 1 час назад судя по кол-ву мятой одежды на селебрити - сильно не утруждают себя работой отпаривателем. либо носка чистого не находится под рукой. - - Ответить

Когда время поджимает, в ход идут любые подручные средства. Чтобы избежать разводов от отпаривателя на одежде, звездные стилисты надевают на прибор чистый носок. Носок собирает воду и не дает ей вытечь.

Гладят вещи утюжком для волос...

AUDE GUERRUCCI/AFP/East News

Когда нужно быстро убрать складки на одежде, а под рукой нет утюга или отпаривателя, стилисты используют утюжок для волос. Главное — убедиться, что на нем нет ржавчины, и выбрать оптимальную температуру.

...или феном

AFP/EAST NEWS Muereske 1 час назад и как, помогает? может еще и над кастрюлькой с водой одежду разглаживают? или кастрюлька это уже не звездный уровень, к отличии от носка на отпаривателе? - - Ответить

Также оперативно привести одежду в порядок можно с помощью обычного фена. Все, что нужно, — это намочить смятую часть и высушить ткань феном с небольшого расстояния. При этом обязательно использовать насадку: она помогает направить горячую струю воздуха в нужном направлении и избежать перегрева ткани.

Не носят трусы

Van Tine Dennis/ABACA/EAST NEWS , JGM, PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Просвечивающий комплект белья может испортить впечатление от самого красивого наряда. Поэтому под прозрачные платья знаменитости обычно надевают белье телесного цвета, максимально подходящего к тону кожи. Но нередки случаи, когда платье исключает всякое белье, и обитательницам звездного олимпа приходится выходить на красную дорожку без трусиков. Однажды Энн Хэтэуэй попала в щекотливую ситуацию из-за этого.

Выбирают одежду из тяжелых тканей

Clemens Niehaus via www.imago-images.de/Imago Stock and People/East News

Чтобы одежда не развевалась на ветру, стилисты советуют своим клиенткам избегать легких, струящихся тканей, отдавая предпочтение нарядам из тяжелых материалов.

Убирают пятна от антиперспиранта с помощью губки из химчистки

Согласитесь, нет ничего хуже разводов антиперспиранта на темной одежде. Но у знаменитостей есть лайфхаки и на этот случай. Стилист сестер Кардашьян Моника Роуз поделилась, что убирает белые пятна с помощью флока — специального материала, похожего на губку, которым покрывают вешалки для химчисток. Она настоятельно рекомендует своим клиенткам хранить последние для экстренных случаев.

Укладывают волосы бальзамом для губ

Mary Evans/Allstar/Fd / East News

Звездные дамы нередко используют привычные средства не по назначению. Например, разглаживают пушистые волосы с помощью бальзама для губ. Говорят, средство справляется с этой функцией не хуже специальных гелей. А благодаря маленькому размеру его всегда можно носить с собой.

Заменяют салонный уход оливковым маслом

Grosby Group/East News

Стилист по волосам Евы Лонгории и Виктории Бекхэм советует своим клиенткам накануне важных мероприятий наносить на волосы разбавленное в воде оливковое масло. По его словам, на следующее утро после мытья и укладки волосы блестят как после салонного ухода.

Репетируют позы для фотографий

Richard Shotwell/Invision/East News

Чтобы гарантированно удачно получаться на фотографиях, знаменитости репетируют позы накануне. На страницах в соцсетях Зендеи и ее стилиста часто можно увидеть видео с подобных репетиций.

Закрашивают седые волосы тушью

LUDOVIC MARIN/AFP/East News

Сальма Хайек сделала пост в соцсети, в котором показала, как закрашивает седые волосы вокруг лица тушью для ресниц. Актриса призналась, что пользуется этим лайфхаком на скорую руку, когда ей лень красить волосы.

Едут на мероприятия стоя

Чтобы платье не помялось по дороге на мероприятие, знаменитости добираются до места назначения в специально арендованных для этих целей микроавтобусах. При этом они могут провести весь путь лежа на спине, как это сделала Дженнифер Энистон, направляясь на церемонию SAG Awards в 2020 году. Но иногда, как в случае с Сарой Джессикой Паркер на фото выше, наряды чисто физически не позволяют своим хозяйкам сесть, не то что лечь. И тогда звездам приходится ехать стоя.

Носят колготки с силиконовой стопой

JM HAEDRICH/SIPA/SIPA/East News

Чтобы туфли случайно не соскользнули с ног, знаменитости используют антискользящие колготки с небольшими силиконовыми вставками на стопе.

Используют накаблучники

YUI MOK/AFP/East News

А для защиты набоек от износа и грязи звездные леди надевают на каблуки прозрачные насадки из пластика. Недавно на одном из светских раутов этим лайфхаком воспользовалась племянница короля Карла III Зара Тиндалл, чтобы защитить замшевые лодочки от дождя.



Надевают сразу несколько пар колготок

Не секрет, что ни один выход знаменитостей не обходится без корректирующего белья. Его носят все вне зависимости от комплекции. Но когда под рукой не оказывается утягивающих шортиков, в ход идут обычные колготки. По признанию Бейонсе, похожего эффекта можно достичь, надев сразу несколько пар колготок.

Красная дорожка не красная дорожка без красивых фотографий. И у знаменитостей также есть лайфхаки, помогающие им хорошо получаться на снимках. Некоторые из хитростей мы уже взяли себе на вооружение.