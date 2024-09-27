15 человек, которые дали старым вещам второй шанс и не пожалели

Конечно, если старая вещь пришла в негодность, ее всегда можно выбросить, а взамен купить новую. Но герои этой статьи не привыкли так просто сдаваться, руки у них золотые, а творческая фантазия работает на отлично. Видимо, поэтому они и занимаются переделкой мебели. И получается у них, надо сказать, здорово.

«Купил столетний дом, и в подвале нашел вот этот стол. Смотрите, как я его обновил»

Обалденно! Если вдруг решишь его продавать, напиши мне. © Unknown author / Reddit

«Дочка захотела комод из „Спящей красавицы“, ну а я что, взяла и сделала»

«Стул XIX века был доставлен в удручающем состоянии. И вот результат»

«Была восстановлена одна боковая деталь сиденья, декоративные детали ножек и чеканка»

«Отремонтировал старый комод»

«Титаническая, не побоюсь этого слова, работа»

«Вуаля, и старый комод превращается в туалетный столик для ванной»

«Вот такой стул, 30-х или 40-х годов»

«Это кресло еще и в клопах было, их тоже вытравили»

«Мы с братом отреставрировали садовую скамейку»

«Обновил старый сервант — новый цвет и фурнитура»

«Я купила квартиру, и родители отдали мне старые кресла. Сразу же решила, что буду их обновлять»

«Небольшой ремонт в качестве подарка на день рождения»

Я думала, это шкаф, и только потом увидела третье фото! © pinupj***ie / Reddit

«Я обновила сервант моей покойной бабули. Вот бы она могла увидеть, что мы его сохранили и очень любим»

«У какого-то мужичка из гаража было куплено кресло»

«Ничего живого, кроме дерева, там не осталось. Я вообще в первый раз этим занимался, никакого опыта и мастерской у меня нет, делалось все на коленке. В итоге получилось вот такое кресло»

«Приобрел антикварное кресло конца XIX века»

Фотки смотрел с бутербродом в руке, не отрываясь, так и не откусил ни разу. © Mescalero / Pikabu