Красота, и не покрасили в белый, удивительно! Вот так столик выглядит в интерьере
15 человек, которые дали старым вещам второй шанс и не пожалели
Конечно, если старая вещь пришла в негодность, ее всегда можно выбросить, а взамен купить новую. Но герои этой статьи не привыкли так просто сдаваться, руки у них золотые, а творческая фантазия работает на отлично. Видимо, поэтому они и занимаются переделкой мебели. И получается у них, надо сказать, здорово.
«Купил столетний дом, и в подвале нашел вот этот стол. Смотрите, как я его обновил»
- Обалденно! Если вдруг решишь его продавать, напиши мне. © Unknown author / Reddit
«Дочка захотела комод из „Спящей красавицы“, ну а я что, взяла и сделала»
«Стул XIX века был доставлен в удручающем состоянии. И вот результат»
У меня зрение не очень-чеканку я так и не нашла.где вообще в стуле она может быть?!
«Была восстановлена одна боковая деталь сиденья, декоративные детали ножек и чеканка»
«Отремонтировал старый комод»
«Титаническая, не побоюсь этого слова, работа»
«Вуаля, и старый комод превращается в туалетный столик для ванной»
«Вот такой стул, 30-х или 40-х годов»
«Это кресло еще и в клопах было, их тоже вытравили»
«Мы с братом отреставрировали садовую скамейку»
«Обновил старый сервант — новый цвет и фурнитура»
Однозначно отличная переделка! Из совка, превратился в стильный предмет мебели.
«Я купила квартиру, и родители отдали мне старые кресла. Сразу же решила, что буду их обновлять»
«Небольшой ремонт в качестве подарка на день рождения»
- Я думала, это шкаф, и только потом увидела третье фото! © pinupj***ie / Reddit
«Я обновила сервант моей покойной бабули. Вот бы она могла увидеть, что мы его сохранили и очень любим»
«У какого-то мужичка из гаража было куплено кресло»
«Ничего живого, кроме дерева, там не осталось. Я вообще в первый раз этим занимался, никакого опыта и мастерской у меня нет, делалось все на коленке. В итоге получилось вот такое кресло»
«Приобрел антикварное кресло конца XIX века»
- Фотки смотрел с бутербродом в руке, не отрываясь, так и не откусил ни разу. © Mescalero / Pikabu
Смотрите, а вот тут умельцы вооружились чистящими средствами и отмыли неотмываемое. Ну молодцы же!
Комментарии
Удивительно, что многие не закрасили дерево, а вернули ему вид нового.