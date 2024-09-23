16 чистюль, которые знают, как легко и просто очистить то, что другие выбросили бы
Если вы чувствуете бессилие от удаления застаревших пятен, которые никак не получается вывести, то герои этой подборки смогут дать дельный совет, как с этим справиться. И, кстати, больше не придется тратить деньги на дорогие средства для уборки.
«Желтые несмывающиеся пятна с кухонной утвари можно убрать с помощью обычного солнечного света»
- Это потрясающе! Не прошло и часа, а уже такой результат. © TerriblyAmazing / Reddit
«Силиконовые формы для льда сильно воняли. Ничего не помогало, даже отмачивание в соде и уксусе. Проблема решилась очень просто — положила их в духовку при температуре 180°C на час. Сработало идеально»
Только сначала надо выяснить, действительно ли это тот материал, который выдерживает высокую температуру.
«Кто-то недавно написал это краской из баллончика на нашей машине. Нет, ну хотя бы подходило нам, а то ведь не сходится! Как это можно оттереть?»
Странно выглядит. Как фотомонтаж. Надпись наложена сверху фотографии автомобиля.
- Ой, ну с этим легко справится обычная дешевая жидкость для снятия лака без ацетона. Она удалит надпись без повреждения покраски. © No-Maintenance749 / Reddit
«Чтобы убрать засохший жир с плиты, нужно обильно полить его обезжиривающим средством, а потом накрыть пищевой пленкой. Можно оставить на сутки. После пятна легко будет отмыть»
Для этого в магазинах продаются специальные средства для удаления жира с плиты, духовки, микроволновки
«Черный крем для обуви на ковре растворяется мицеллярной водой. Я использовал старую щетку для мытья посуды, чтобы аккуратно удалить пятна»
Непонятно, для чего линейка ? И что с чем сравнивать? Это фото "до" или "после" применения мицеллярной воды?
«Вчера подарила племяннику футболку, и когда сняла наклейки, на динозаврах остались липкие следы. Помогло обычное арахисовое масло: нанесла его, потерла, а потом постирала футболку»
"Обычное арахисовое масло"- для кого то необычное и дорогое. Надо давать практические советы для всех обычных граждан. Для этой проблемы подойдёт любое светлое растительное масло.
«Чтобы очистить старый жир с поверхности стеклянной посуды, положите ее в пакет с застежкой-молнией и добавьте туда нашатырный спирт. Оставьте на ночь, затем вымойте водой с мылом»
«Чтобы убрать шерсть использовала ручной пылесос, старую зубную щетку и липкий ролик. Ушло много времени. Но мне посоветовали попробовать пройтись пемзой, и, кажется, так будет быстрее и эффективнее»
Силиконовая перчатка для вычесывания животных. В разы эффективнее и не испортит оббивку.
«Оставшийся от этикеток клей можно убрать с помощью растительного масла. Я смазываю им банку и оставляю на несколько часов. А потом просто протираю шероховатой стороной губки»
«От пятен в раковине поможет паста из пищевой соды и моющего средства для мытья посуды. Распределите ее по всей поверхности и оставьте на 10 минут. Работает отлично, при этом не действует агрессивно»
«Лучший способ избавиться от пятна воска — растопить его. Для этого достаточно через пару слоев бумажных полотенец прогреть воск утюгом, чтобы он в них впитался»
"Утюг", с помощью которого удалили воск, как раз валяется н а полу. Ну как же бесят ваши дебильные советы, Екатерина У.! Как можно удалить воск с рельефной поверхности тумбочки с помощью утюга?!
«Что я только не пробовала, чтобы стереть этот маркер с холодильника. И моющее средство, и спирт, и интенсивно терла, но ничего не помогало. А справился в итоге с этим обычный ацетон»
«Мне надо было аккуратно удалить горчицу с вентиляционного отверстия, чтобы она не забилась в него. Использовала для этого пластиковую карточку, а уже небольшие остатки убрала пылесосом»
Он хотел удалить жир внутри микроволновки с помощью горчицы. И получил такой результат. Теперь проблема, как удалить горчицу из микроволновки? Сказочный долбо*б!
«Почистил насадку для душа уксусом с помощью вот такой незатейливой конструкции»
«Чтобы отбелить пожелтевший искусственный мех хорошенько пропылесосьте его, затем возьмите перекись водорода и распылите ее по поверхности. Оставьте на солнце высыхать»
«Пожалуйста, помогите спасти мой брак. Как мне удалить эти штуки со сковороды из нержавеющей стали?»
- Знаю один способ, получится с первой попытки. Залейте водой, добавьте 2-3 ложки пищевой соды с горкой и доведите до кипения. Выключите огонь, дайте немного остыть, затем протрите. © limellama1 / Reddit
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Комментарии
Ребята, подскажите как отмыть тефлоновую блинницу от липкого нагара? Даже амвей для гриля не помог!
Друзья, подскажите, как отмыть эпоксидную затирку швов кафельной плитки в ванной от желтых-коричневых пятен, чтобы не испортить кафель? Везде пишут, что в нее ничего не въедается, а по факту очень даже.
Узнала тут недавно, как отмывать красное вино от белого ковра. Водкой! В компании присутствовал химик, он и рассказал. Действительно отмылось.