16 чистюль, которые знают, как легко и просто очистить то, что другие выбросили бы

Если вы чувствуете бессилие от удаления застаревших пятен, которые никак не получается вывести, то герои этой подборки смогут дать дельный совет, как с этим справиться. И, кстати, больше не придется тратить деньги на дорогие средства для уборки.

«Желтые несмывающиеся пятна с кухонной утвари можно убрать с помощью обычного солнечного света»

Это потрясающе! Не прошло и часа, а уже такой результат. © TerriblyAmazing / Reddit

«Силиконовые формы для льда сильно воняли. Ничего не помогало, даже отмачивание в соде и уксусе. Проблема решилась очень просто — положила их в духовку при температуре 180°C на час. Сработало идеально»

«Кто-то недавно написал это краской из баллончика на нашей машине. Нет, ну хотя бы подходило нам, а то ведь не сходится! Как это можно оттереть?»

Ой, ну с этим легко справится обычная дешевая жидкость для снятия лака без ацетона. Она удалит надпись без повреждения покраски. © No-Maintenance749 / Reddit

«Чтобы убрать засохший жир с плиты, нужно обильно полить его обезжиривающим средством, а потом накрыть пищевой пленкой. Можно оставить на сутки. После пятна легко будет отмыть»

«Черный крем для обуви на ковре растворяется мицеллярной водой. Я использовал старую щетку для мытья посуды, чтобы аккуратно удалить пятна»

«Вчера подарила племяннику футболку, и когда сняла наклейки, на динозаврах остались липкие следы. Помогло обычное арахисовое масло: нанесла его, потерла, а потом постирала футболку»

«Чтобы очистить старый жир с поверхности стеклянной посуды, положите ее в пакет с застежкой-молнией и добавьте туда нашатырный спирт. Оставьте на ночь, затем вымойте водой с мылом»

«Чтобы убрать шерсть использовала ручной пылесос, старую зубную щетку и липкий ролик. Ушло много времени. Но мне посоветовали попробовать пройтись пемзой, и, кажется, так будет быстрее и эффективнее»

«Оставшийся от этикеток клей можно убрать с помощью растительного масла. Я смазываю им банку и оставляю на несколько часов. А потом просто протираю шероховатой стороной губки»

«От пятен в раковине поможет паста из пищевой соды и моющего средства для мытья посуды. Распределите ее по всей поверхности и оставьте на 10 минут. Работает отлично, при этом не действует агрессивно»

«Лучший способ избавиться от пятна воска — растопить его. Для этого достаточно через пару слоев бумажных полотенец прогреть воск утюгом, чтобы он в них впитался»

© it-beans / Reddit Светлана БМВ 14 минут назад "Утюг", с помощью которого удалили воск, как раз валяется н а полу. Ну как же бесят ваши дебильные советы, Екатерина У.! Как можно удалить воск с рельефной поверхности тумбочки с помощью утюга?! - - Ответить

«Что я только не пробовала, чтобы стереть этот маркер с холодильника. И моющее средство, и спирт, и интенсивно терла, но ничего не помогало. А справился в итоге с этим обычный ацетон»

«Мне надо было аккуратно удалить горчицу с вентиляционного отверстия, чтобы она не забилась в него. Использовала для этого пластиковую карточку, а уже небольшие остатки убрала пылесосом»

«Почистил насадку для душа уксусом с помощью вот такой незатейливой конструкции»

«Чтобы отбелить пожелтевший искусственный мех хорошенько пропылесосьте его, затем возьмите перекись водорода и распылите ее по поверхности. Оставьте на солнце высыхать»

«Пожалуйста, помогите спасти мой брак. Как мне удалить эти штуки со сковороды из нержавеющей стали?»