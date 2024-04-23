15+ человек, которые хотели похвастаться своим креативом, но перестарались самую малость

Практически каждому дизайнеру или проектировщику требуется приложить немало усилий, чтобы качественно выполнить свою работу и оставить заказчиков довольными. Однако бывают такие дни, когда муза покидает этих творческих людей, и получается то, что получается.

«Вот такой кружкой пользуется моя свекровь»

Придумал же кто-то, что упаковать соль нужно в черный пакет, а перец — в белый



Отличный дизайн скамейки. Вот только забыли сделать отверстие для слива дождевой воды

«Все не могла понять, почему я тампоны не того размера из пачки беру. И тут до меня дошло. Оказывается, все 3 размера представлены в трех разных цветах»

"Понятия даже не имею, что производитель хотел написать на этой сумочке.

Интересно, на чем должен приехать человек с ограниченными возможностями, чтобы здесь припарковаться?

Порой складывается такое впечатление, что у некоторых дизайнеров креатив и вредительство идут рука об руку.

«Елки-палки, да просто соедините все трубами»

А мне нравится. Пеленальный столик и водная горка. © treemeizer / Reddit

«4 театральных кресла с 3 подстаканниками»

«Фото на упаковке не имеет никакого отношения к товару»

Остается лишь догадываться, для каких случаев эта гениальная задумка

Мда, отличные подгузники

Мне кажется, что это просто дизайнерская победа! © Hopeful-Yak2077 / Reddit

Вы только взгляните на нумерацию кнопок на этом пульте

«Студенты жаловались, что в туалетах нельзя спокойно уединиться. Теперь там установили стеклянные двери как решение этой проблемы»

Кстати, у нас есть еще одна подборка дизайнеров, чей креатив не вписывается ни в какие стандарты.

«Штрих-код находится прямо на сгибе упаковки, поэтому его практически невозможно сканировать»

Почтовый ящик или мусорное ведро

«Скамейка удобна ровно настолько, насколько вы себе это представляете»

«Ресторан влепил свой логотип поверх меню, поэтому невозможно что-либо прочитать»

«Остановился в отеле, а в номере вот такая лестница»

«Производитель просто перевернул карман на детской футболке. А все потому, что это парашют»