15+ человек, которые хотели похвастаться своим креативом, но перестарались самую малость
Маразмы
1 час назад
Практически каждому дизайнеру или проектировщику требуется приложить немало усилий, чтобы качественно выполнить свою работу и оставить заказчиков довольными. Однако бывают такие дни, когда муза покидает этих творческих людей, и получается то, что получается.
«Вот такой кружкой пользуется моя свекровь»
Придумал же кто-то, что упаковать соль нужно в черный пакет, а перец — в белый
Отличный дизайн скамейки. Вот только забыли сделать отверстие для слива дождевой воды
«Все не могла понять, почему я тампоны не того размера из пачки беру. И тут до меня дошло. Оказывается, все 3 размера представлены в трех разных цветах»
а я всегда думала, что в одной пачке и изделия все одного размера
-
-
Ответить
"Понятия даже не имею, что производитель хотел написать на этой сумочке.
Интересно, на чем должен приехать человек с ограниченными возможностями, чтобы здесь припарковаться?
Порой складывается такое впечатление, что у некоторых дизайнеров креатив и вредительство идут рука об руку.
«Елки-палки, да просто соедините все трубами»
- А мне нравится. Пеленальный столик и водная горка. © treemeizer / Reddit
«4 театральных кресла с 3 подстаканниками»
«Фото на упаковке не имеет никакого отношения к товару»
Остается лишь догадываться, для каких случаев эта гениальная задумка
Мда, отличные подгузники
- Мне кажется, что это просто дизайнерская победа! © Hopeful-Yak2077 / Reddit
Вы только взгляните на нумерацию кнопок на этом пульте
«Студенты жаловались, что в туалетах нельзя спокойно уединиться. Теперь там установили стеклянные двери как решение этой проблемы»
Кстати, у нас есть еще одна подборка дизайнеров, чей креатив не вписывается ни в какие стандарты.
«Штрих-код находится прямо на сгибе упаковки, поэтому его практически невозможно сканировать»
Почтовый ящик или мусорное ведро
«Скамейка удобна ровно настолько, насколько вы себе это представляете»
«Ресторан влепил свой логотип поверх меню, поэтому невозможно что-либо прочитать»
«Остановился в отеле, а в номере вот такая лестница»
«Производитель просто перевернул карман на детской футболке. А все потому, что это парашют»
Многим может показаться, что работать дизайнером может каждый. Но на самом деле нужно абстрактное мышление. Если такие творческие люди включают мозг на полную, то получаются настоящие шедевры.
Фото на превью XinXaiXoku / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
Японская художница рисует темные чувства, о которых все знают, но не говорят вслух
Художники
1 год назад
22 фотографии, которые сразили нас наповал
Фотографы
1 год назад
15 комиксов о том, как это — быть девочкой
Художники
1 год назад
«А что такого?» Свекровь захотела устроить праздничный ужин, но чтобы невестка прислуживала за столом
Народное творчество
4 месяца назад
15 женщин, которые изменили всего одну деталь своей внешности и преобразились до неузнаваемости
Культура
4 года назад
22 питомца, которые считают, что эталон «хороший мальчик» морально устарел
Животные
1 год назад
12 досадных мелочей, которые испортят летний образ даже женщине с формами 90-60-90
Дизайн
8 месяцев назад
10 способов борьбы со стрессом, которые помогут достичь дзена в мгновение ока
Наука
1 год назад
20+ усатых морд, которые попытались разбить своим людям сердечко. И у них получилось
Животные
3 года назад
11 занятных вещиц, чье предназначение пришлось разгадывать всем интернетом
Народное творчество
3 месяца назад
15 пацанок, которые так изменились на реалити-шоу, что даже не сразу признали себя в зеркале
Народное творчество
2 года назад
15 пар знаменитостей и их детей, которым никогда не понадобится тест ДНК на родство
Семья
1 год назад