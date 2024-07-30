15+ человек, которые творят магию не волшебной палочкой, а крючком и иголкой

Руки некоторых людей способны превращать простую ткань и пряжу в такие крутые вещи, что порой даже не верится. Так и хочется последовать их примеру, откопать на антресоли старые журналы «Бурда» и нашить себе такой гардероб, что все вокруг рты пораскрывают.

«До потери пульса люблю цветы и решила сама вышить их на своем свадебном платье»

Спереди — милота, но вид сзади — просто отвал башки © LitwickLitten / Reddit

«Увидел в интернете крутой жилет. Не удержался и сшил для себя такой же»

«Бабуля сшила мне свадебное платье! Надеюсь, что когда-нибудь стану такой же мастерицей»

«Интересный факт: она также сшила все платья для подружек невесты, для детей, разбрасывающих лепестки, подушечку для колец и цветы для декораций. Женщина — кремень!Чертовски люблю ее».

«Бабушка была крутой вязальщицей. Обвязывала нас с мамой с ног до головы, когда жили скромно. Она до самых последних дней не выпускала спицы из рук»

«Этот комплект — юбка и сумка — наше сотворчество. Я предложила идею, а она реализовала. Бабушки нет с нами уже 14 лет. Комплект был связан за год-два до ее ухода, а я по-прежнему иногда ношу этот вязаный оберег. Оцените ее талант и мою офигенную форму. Годы спустя и родив ребенка, я в том же размере, что и 16 лет назад».

«Пижамка для мамули»

«Сам сшил себе потрясную рубашку. Жена бурчит, что рукава ужасные, а мне фасончик прям зашел»

«Моя племяшка проходит в школе историю „Титаника“, поэтому на школьное мероприятие я сшила ей это платье»

«Подругу пригласили на свадьбу, и я сшил ей это платье как из Pinterest»

«Связано бабушкой!»

«Это платье моя бабушка не успела закончить, а я дошила, превратив в костюм из блузки и юбки»

«Сшила дочке платье на выпускной. Закончила буквально перед самым началом праздника»

«Мама и свекровь объединились, чтобы создать для меня свадебное платье! Мама шила, свекровь вязала крючком»

«Свитер из овечьей шерсти бабушка связала для моей мамы. Она вплела в него полоски кожи»

«Шерсти уже 42 года, из нее дважды вязали разную одежду».

«Племянница попросила сумку, и я никогда в жизни не вязала так быстро»

«Пришла на выпускной в самодельном наряде. Сама придумала дизайн этого платья и сшила. Вдохновлялась модой XIX столетия и историей „Титаника“»

«Бабуля сшила это платье в 60-х. Она была намного выше меня, и я ошеломлена, как круто оно на меня село»

«Платье, которое я связала для младшей сестры!»