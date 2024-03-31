15+ снимков, которые расскажут о повседневной жизни больше, чем любая энциклопедия

В современном мире практически у каждого есть телефон с камерой, поэтому в любой момент можно сделать фотографию. Но среди сотен или даже тысяч снимков обязательно найдется парочка таких, которые будут особенно дороги для их владельца.

«Не мыл волосы 6 месяцев. Наносил воск каждый день. Я ведь тогда реально думал, что дреды делают именно так»

«Я — девочка, на дворе 1996 год, на голове у меня лучшая стрижка от моей мамы. Очень рада, что Гарри Поттер тогда не был так популярен»

«Наш 4-звездочный отель находится прямо на пляже, но этот парень четко расставляет свои приоритеты»

«И как только мама разрешила мне сделать химическую завивку в 7 лет?»

«Папа считает, что это моя лучшая детская фотография»

Кстати, взгляните еще на одну подборку драматичных фотографий, смотреть на которые нужно крайне осторожно.

«Недавно мне успешно удалили 4 опухоли из мозга»

«Эта милая собака появилась возле дома моих родителей несколько месяцев назад. А это она сегодня»

«Моя мама фотографирует моего отца за рулем уже более 40 лет»

«Мой друг перед прыжком с парашютом над пирамидами»

«Катался на велосипеде по лесу. Как вдруг...»

«Мой кот принес в дом живую мышь и потерял ее в моей комнате. Опять»

Есть такие фотографии, которые просто требуют пояснений, ведь с первого взгляда даже не поймешь, что на них происходит.

«Во время съемки мимо нас пролетела птица. И на фото кажется, словно гигантская птица приземлилась мне на голову»

«У моей мамы радости полные штаны. Ведь она только что закончила свой веломаршрут длиной в 3862 километра»

«Наконец-то мне есть где жить после того, как весь ноябрь ютился в машине»

«Эта гусыня прилетает к нашему соседу каждый год. А все для того, чтобы отложить яйца в цветочный горшок»

«Я поймал окуня, а этот милашка появился из ниоткуда. Кажется, теперь у меня есть кот»

«Сегодня утром в моем ботинке обнаружилась живая мышь, и я не заметил ее, пока она не начала двигаться»