15+ снимков, которые расскажут о повседневной жизни больше, чем любая энциклопедия
В современном мире практически у каждого есть телефон с камерой, поэтому в любой момент можно сделать фотографию. Но среди сотен или даже тысяч снимков обязательно найдется парочка таких, которые будут особенно дороги для их владельца.
«Не мыл волосы 6 месяцев. Наносил воск каждый день. Я ведь тогда реально думал, что дреды делают именно так»
«Я — девочка, на дворе 1996 год, на голове у меня лучшая стрижка от моей мамы. Очень рада, что Гарри Поттер тогда не был так популярен»
«Наш 4-звездочный отель находится прямо на пляже, но этот парень четко расставляет свои приоритеты»
«И как только мама разрешила мне сделать химическую завивку в 7 лет?»
Очень похожа на Кудряшку Сью. Актрисе тоже, кстати, волосы завивали, она не кудрявая от природы
«Папа считает, что это моя лучшая детская фотография»
Кстати, взгляните еще на одну подборку драматичных фотографий, смотреть на которые нужно крайне осторожно.
«Недавно мне успешно удалили 4 опухоли из мозга»
«Эта милая собака появилась возле дома моих родителей несколько месяцев назад. А это она сегодня»
«Моя мама фотографирует моего отца за рулем уже более 40 лет»
«Мой друг перед прыжком с парашютом над пирамидами»
«Катался на велосипеде по лесу. Как вдруг...»
«Мой кот принес в дом живую мышь и потерял ее в моей комнате. Опять»
А я как-то ловила мышонка, ночью, чтобы выпустить. Они в принц милые)
Есть такие фотографии, которые просто требуют пояснений, ведь с первого взгляда даже не поймешь, что на них происходит.
«Во время съемки мимо нас пролетела птица. И на фото кажется, словно гигантская птица приземлилась мне на голову»
«У моей мамы радости полные штаны. Ведь она только что закончила свой веломаршрут длиной в 3862 километра»
Нет, я понимаю, когда у убежавшего от медведя полные штаны радости, но неужели 3862-километровый веломаршрут был таким же внезапным и страшным?
«Наконец-то мне есть где жить после того, как весь ноябрь ютился в машине»
«Эта гусыня прилетает к нашему соседу каждый год. А все для того, чтобы отложить яйца в цветочный горшок»
«Я поймал окуня, а этот милашка появился из ниоткуда. Кажется, теперь у меня есть кот»
«Сегодня утром в моем ботинке обнаружилась живая мышь, и я не заметил ее, пока она не начала двигаться»
Порой кажется, что некоторые фотографии действуют как машина времени. Стоит только взглянуть на них, как пробуждаются теплые воспоминания, и мы мысленно возвращаемся в прошлое.
Комментарии
Заголовок огнище конечно. Пушкабомба к рандомному набору фоток