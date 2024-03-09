15 человек похвастались волосами и нам теперь множечко завидно
Что ни говори, а длинные волосы — это красиво. Конечно, кто-то предпочитает короткие стрижки, но если густота позволяет, то как же здорово щеголять длинной шевелюрой. Смотрим подборку и восхищаемся.
«Первое фото — 2018 год, второе 2023. Волосы — моя гордость!»
Мою голову раз в неделю, не пользуюсь феном, у меня специальная расческа — и вот результат!
«Мама не позволяла мне красить волосы, пока я росла, она говорила: „Ты скажешь мне спасибо“. И она оказалась права»
«Растил 21 месяц»
«Решила попробовать шампуни и кондиционеры на основе силикона. Избегаю сушки феном. Разница — 4 месяца»
«Мой прогресс за 4 года»
- У тебя самые красивые волосы из всех, что я видела в жизни! © CoupleofDoms / Reddit
«До и после»
«Июль 2019 — декабрь 2023»
«Фото в 2019 году и сейчас»
- У меня бы и за 10 лет так не выросли. © FingerCapital3193 / Reddit
«Сфотографировалась перед тем, как отрезать 15 см. Забавно, что никто не замечает, когда я немного подстригаю волосы»
Заметила, что на длинные волосы есть 2 типа реакций. Первая: не смей состригать такую красоту! Вторая: тебе следует подстричься.
«Отрастила до такой длины»
«Я отращиваю волосы уже 16 лет»
«Раньше волосы были сухими. Я стала пользоваться кондиционером — и не ожидала, что они будут выглядеть так хорошо»
Так, стоямба! Нам вчера только втирали, что кондиционер фигня и пустая трата денег, работают только маски! Что за плюрализм мнений?
«Ну, как вам?»
«Два года разницы»
«Длина — 83 см!»
А здесь у нас 20+ женщин, которые решились на «слепое преображение» и сорвали куш.
Комментарии
КАК???
Как они это делают???
Почему у меня волосы после выбритого затылка за год отрастают до лопаток и замирают в этой длине навсегда?
Что за расческа, кто-нибудь знает???