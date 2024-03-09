15 человек похвастались волосами и нам теперь множечко завидно

Что ни говори, а длинные волосы — это красиво. Конечно, кто-то предпочитает короткие стрижки, но если густота позволяет, то как же здорово щеголять длинной шевелюрой. Смотрим подборку и восхищаемся.

«Первое фото — 2018 год, второе 2023. Волосы — моя гордость!»

Мою голову раз в неделю, не пользуюсь феном, у меня специальная расческа — и вот результат!

«Мама не позволяла мне красить волосы, пока я росла, она говорила: „Ты скажешь мне спасибо“. И она оказалась права»

«Растил 21 месяц»

«Решила попробовать шампуни и кондиционеры на основе силикона. Избегаю сушки феном. Разница — 4 месяца»

«Мой прогресс за 4 года»

У тебя самые красивые волосы из всех, что я видела в жизни! © CoupleofDoms / Reddit

«До и после»

«Июль 2019 — декабрь 2023»

«Фото в 2019 году и сейчас»

У меня бы и за 10 лет так не выросли. © FingerCapital3193 / Reddit

«Сфотографировалась перед тем, как отрезать 15 см. Забавно, что никто не замечает, когда я немного подстригаю волосы»

Заметила, что на длинные волосы есть 2 типа реакций. Первая: не смей состригать такую красоту! Вторая: тебе следует подстричься.

«Отрастила до такой длины»

«Я отращиваю волосы уже 16 лет»

«Раньше волосы были сухими. Я стала пользоваться кондиционером — и не ожидала, что они будут выглядеть так хорошо»

«Ну, как вам?»

«Два года разницы»

«Длина — 83 см!»