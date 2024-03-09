15 человек похвастались волосами и нам теперь множечко завидно

Народное творчество
1 час назад

Что ни говори, а длинные волосы — это красиво. Конечно, кто-то предпочитает короткие стрижки, но если густота позволяет, то как же здорово щеголять длинной шевелюрой. Смотрим подборку и восхищаемся.

«Первое фото — 2018 год, второе 2023. Волосы — моя гордость!»

Мою голову раз в неделю, не пользуюсь феном, у меня специальная расческа — и вот результат!

«Мама не позволяла мне красить волосы, пока я росла, она говорила: „Ты скажешь мне спасибо“. И она оказалась права»

«Растил 21 месяц»

«Решила попробовать шампуни и кондиционеры на основе силикона. Избегаю сушки феном. Разница — 4 месяца»

«Мой прогресс за 4 года»

  • У тебя самые красивые волосы из всех, что я видела в жизни! © CoupleofDoms / Reddit

«До и после»

«Июль 2019 — декабрь 2023»

«Фото в 2019 году и сейчас»

«Сфотографировалась перед тем, как отрезать 15 см. Забавно, что никто не замечает, когда я немного подстригаю волосы»

Заметила, что на длинные волосы есть 2 типа реакций. Первая: не смей состригать такую красоту! Вторая: тебе следует подстричься.

«Отрастила до такой длины»

«Я отращиваю волосы уже 16 лет»

«Раньше волосы были сухими. Я стала пользоваться кондиционером — и не ожидала, что они будут выглядеть так хорошо»

O_о
1 час назад

Так, стоямба! Нам вчера только втирали, что кондиционер фигня и пустая трата денег, работают только маски! Что за плюрализм мнений?

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«Ну, как вам?»

«Два года разницы»

«Длина — 83 см!»

А здесь у нас 20+ женщин, которые решились на «слепое преображение» и сорвали куш.

Фото на превью StrikingPotato4593 / Reddit

Комментарии

Уведомления
squirrel
2 часа назад

КАК???
Как они это делают???
Почему у меня волосы после выбритого затылка за год отрастают до лопаток и замирают в этой длине навсегда?

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