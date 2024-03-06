16 человек сфотографировали редкости, которые выглядят, как фотошоп в реальной жизни
Народное творчество
1 час назад
Для того чтобы увидеть что-то необычное, необязательно прикладывать много усилий. Удивительные вещи поджидают нас буквально на каждом углу. Достаточно немного удачи и внимательности, и вот вы уже находите ранее невиданное буквально у себя под носом.
«Я нашел до нелепого огромную булавку»
«Грибы проросли сквозь кеглю»
«Так выглядит кокос без скорлупы»
«В зале ожидания телефон находится под самым потолком»
это, наверное, для электрика, чтоб звонить, не спускаясь со стремянки
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«Разрубил старый пень, и обнаружил внутри корни»
«Я нашла волосатую чипсину»
«Внутри моего киви не было ни одного зернышка»
«Корни дерева проросли между плитками»
«Сегодня у меня на обед был полосатый апельсин»
Клавиши пианино без пианино
«Так выглядят беруши для лошадей»
«Курица снесла идеально круглое яйцо»
«Засунул бутылку для воды в посудомоечную машину, и вот что с ней случилось»
«Вот что стало с маслом, которое я забыл в холодильнике»
- Так, теперь я собираюсь наносить масло на голову. © Uncle_N_Word / Reddit
«Старая банка с краской»
«У моего щенка вот такой вот ус»
- За 15 лет работы ветеринаром я никогда не видела ничего подобного! © joojie / Reddit
Еще больше всякого интересного и необычного можно найти в другой нашей статье.
Фото на превью Im-a-king / Reddit
Комментарии
Уведомления
Минимум половина настолько знакомо..🤦🏼♀️не первый год из одной статьи в другую кочуют (
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Да вы засовывали уже бутылку в посудомоечную машину раз 10, ничего нового с ней и в этот раз не случилось
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