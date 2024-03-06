16 человек сфотографировали редкости, которые выглядят, как фотошоп в реальной жизни

Для того чтобы увидеть что-то необычное, необязательно прикладывать много усилий. Удивительные вещи поджидают нас буквально на каждом углу. Достаточно немного удачи и внимательности, и вот вы уже находите ранее невиданное буквально у себя под носом.

«Я нашел до нелепого огромную булавку»

«Грибы проросли сквозь кеглю»

«Так выглядит кокос без скорлупы»

«В зале ожидания телефон находится под самым потолком»

«Разрубил старый пень, и обнаружил внутри корни»

«Я нашла волосатую чипсину»

«Внутри моего киви не было ни одного зернышка»

«Корни дерева проросли между плитками»

«Сегодня у меня на обед был полосатый апельсин»

Клавиши пианино без пианино

«Так выглядят беруши для лошадей»

«Курица снесла идеально круглое яйцо»

«Засунул бутылку для воды в посудомоечную машину, и вот что с ней случилось»

«Вот что стало с маслом, которое я забыл в холодильнике»

Так, теперь я собираюсь наносить масло на голову. © Uncle_N_Word / Reddit

«Старая банка с краской»

«У моего щенка вот такой вот ус»

За 15 лет работы ветеринаром я никогда не видела ничего подобного! © joojie / Reddit