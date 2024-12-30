15+ деталей в прихожей, которые могут лишить ее удобства и уюта. Но это легко исправить

Прихожая - важная часть жилища, но часто мы забываем об этом, превращая ее в склад вещей. Но это первое, что видят те, кто приходит к нам в дом, да и самим нам будет гораздо комфортнее, если в прихожей все устроено удобно. Поэтому стоит уделить время тому, как в ней все организовать. Мы перечислили основные моменты, которые можно изменить, чтобы превратить прихожую в аккуратное и красивое место.

Неправильно хранить обувь

Гора обуви в прихожей создает беспорядок и грязь, но для того, чтобы организовать правильное хранение для нее, нужно хорошо подумать. Если у вас много высоких пар (сапоги, ботинки) или обуви на каблуках, вам не подойдут маленькие галошницы и шкафчики. Один из удачных вариантов хранения - спланировать шкаф для прихожей с пространством для обуви снизу: при этом обувь стоит на полу, но не мешается под ногами. Можно предусмотреть удлиненные дверцы, которые скрывают ее от посторонних глаз.

Вешать одежду на крючки

Закрытые шкафы лучше открытого хранения: висящая на крючках одежда пылится и создает визуальный шум, не добавляя прихожей ни чистоты, ни красоты. Если размеры прихожей не позволяют разместить полноценный шкаф, хотя бы храните одежду на плечиках - так она не выглядит бесформенной кучей, да и сама одежда прослужит дольше: петельки не будут отрываться, а ткань вытягиваться. Если в прихожей возможно поставить лишь шкаф небольшой глубины, выбирайте вариант с короткими выдвижными штангами. На них можно вешать одежду на плечиках параллельно стенке шкафа. Оптимальный вариант - шкаф глубиной не менее 60 см с продуманным наполнением - штангой на уровне взрослого и детского роста (если в доме дети), удобными ящиками для шарфов, шапок и обуви.

Положить неподходящий коврик

Даже те, кто продумывает интерьер прихожей до мелочей, могут ошибиться, дополнив его неподходящим ковриком. А ведь это тоже важная часть общего дизайна, и не учитывать его не стоит. Дизайнеры по интерьеру рекомендуют выбирать коврики, которые не выглядят инородно, а их размер пропорционален размерам прихожей. Не стоит выбирать слишком маленький или узкий вариант, иначе человек будет просто переступать через него и никакого толку от этого предмета не будет. Пушистые коврики со слишком длинным ворсом тоже не слишком подходят, так как не позволяют полностью очистить подошвы, да и мыть их достаточно проблематично. В идеале стоит выбрать максимально большой коврик с коротким и жестким ворсом.

Не продумать декор

Тревожное Пирожное 4 дня назад Конечно скукота, вы ж коврик с котиками в мусорку выбросили - - Ответить

Прихожая без картин или фото выглядить скучновато, но если вы подберете подходящие по стилю и дизайну образцы искусства, это моментально придаст прихожей совершенно другой вид. Отлично будут смотреться в прихожей и растения.

Выбрать консольный столик без выдвижных ящиков

Тревожное Пирожное 4 дня назад Очень смешно читать, когда для примера выбрана консоль,захламленная разным декором - - Ответить

Консольные столики любят многие, ведь они - настоящее украшение прихожей, а найти их можно самых разнообразных форм и размеров. Но специалисты по организации пространства советуют выбирать варианты с выдвижными ящичками, иначе небольшая столешница консоли быстро превратиться в самое захламленное место в доме, где будут на виду валятьс ключи вперемешку с мелкими монетами и квитанциями за коммуналку. Ящички же - отличный вариант для хранения мелочей.

Использовать только верхний свет

К сожалению, в прихожей зачастую отсутствуют источники естественного освещения, а потому это помещение выглядит мрачновато. Встроенные потолочные светильники не спасут положение - с ними пространство все равно будет выглядеть темным и тесным, как каморка. Лучше выбрать многоуровневую систему освещения, добавив настенные светильники, подвесные лампы или даже торшеры.

Выбирать простые скамейки

Конечно, большинству людей удобнее обуваться сидя, но обычная скамейка в прихожей будет только занимать необходимое пространство. А ботинки, стоящие под ней, быстро превратятся в пылесборники. Лучше подобрать функциональный вариант, где под сиденьем будут расположены ящики. В них можно хранить не только домашнюю и уличную обувь, но и небольшие аксессуары: шарфы, перчатки и шапки.

Превращать прихожую в кладовку

Не стоит хранить всю одежду и обувь в прихожей: пространство будет забито под завязку и здесь невозможно будет хоть что-нибудь найти. Если парадно-выходные туфли выгуливаются пару раз в год, то стоит их сложить в другом месте, а зимние вещи с наступлением теплых деньков стоит отправить на антресоли.

Отдавать предпочтение открытым полкам

Считается, что такая система хранения занимает меньше места и создает иллюзию свободного пространства. Однако в этом случае придется тратить слишком много энергии, чтобы поддерживать порядок в открытых шкафчиках. Лучше выбрать мебель с дверцами.

Размещать шкафы слишком близко от входной двери

Кажется, что все необходимые вещи — обувь, ключи, сумки, верхнюю одежду — стоит хранить поближе к входной двери, чтобы иметь всегда под рукой. Однако из-за подобного подхода даже большая прихожая превращается в забитое пространство, и первое впечатление у гостей будет неоднозначным. К тому же каждый раз перед дверью будет происходить сущее столпотворение. Лучше распределить места для хранения гармонично по всей прихожей, а рядом со входом оставить только шкафчик для обуви.

Не обращать внимания на входную дверь

Можно тщательно обставить всю прихожую, но если входная дверь останется обшарпанной — это испортит первое впечатление. Не обязательно менять дверь, можно просто перекрасить ее в более яркий цвет, добавить пару декоративных элементов или поставить несколько цветочных горшков у входа. А некоторые дизайнеры по интерьеру советуют оклеить внутреннюю сторону двери обоями. Это сразу придаст прихожей изюминку.

Выбирать первую попавшуюся дверную ручку

Большинство входных дверей в магазинах идут в комплекте с самыми дешевыми ручками, которые в идеале лучше бы заменить. Мы редко обращаем внимание на эту деталь, но именно к ручке мы в первую очередь прикасаемся, когда заходим в дом. Если она неприятна на ощупь, слишком тугая или из нее выпирают винтики — впечатление у гостей сразу испортится.

Прятать рожок для обуви

В стремлении поддерживать в прихожей порядок мы порой убираем с глаз долой полезные вещи и прячем в шкаф или корзинку рожок для обуви. Такие необходимые мелочи лучше развесить на крючках, чтобы гостям не приходилось рыться в прихожей в поисках рожка. Ключи тоже стоит хранить на специальных крючках, чтобы их можно было быстро найти.

Оставлять щетки для обуви и одежды на виду

Светлана БМВ 4 дня назад Мы создаём удобный интерьер для ceбя или для гостей?! - - Ответить

А вот другую мелочевку, которой в основном пользуются только хозяева дома, — щетки и крем для обуви, ролик для одежды, — лучше держать в отдельном контейнере, подальше от посторонних взглядов. Помятый тюбик или покрытый собачьей шерстью ролик для одежды навряд ли вызовут у гостей приятные эмоции.

Развешивать крючки на одной линии

В некоторых прихожих просто недостаточно пространства, чтобы втиснуть туда шкаф для одежды. Но если повесить на стену только одну вешалку, груда одежды и сумок на ней будет захламлять помещение. Можно разместить крючки на разных уровнях по всей стене и вешать на них только по одному предмету. Так и одеваться будет проще, и прихожая будет выглядеть аккуратнее.

Не обращать внимания на то, что отражается в зеркале

Зеркало может сделать прихожую светлее и больше, правда, только в том случае, если оно будет подходящего размера. Слишком маленькое зеркало будет смотреться нелепо, слишком большое, наоборот, перегрузит пространство. В идеале ширина зеркала должна составлять 2/3 от ширины окружающей его мебели. Очень важно проследить, чтобы в зеркале не отражались куртки, сумки и шарфики, развешенные на стенах, иначе пространство будет казаться захламленным. Стоит также разместить зеркало на правильной высоте — его середина должна находиться на уровне глаз взрослого. Если расположить зеркало прямо напротив входной двери, то прихожая будет казаться меньше, так что лучше повесить его рядом с дверью.

Отдавать предпочтение белому цвету