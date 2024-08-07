15+ доказательств того, что лето — это не только песочек и теплое море, но и сюрпризы на год вперед

Каждую зиму, когда за окном холод, и приходится напяливать на себя целую кучу одежды, мы мечтаем о скорейшем наступлении лета: тепло, птички поют, отдых на природе, купание в море. Однако у самого жаркого времени года есть свои нюансы, которые одним людям могут оказаться не по нраву, а другие только посмеются.

«Вот что я нашел в своей кровати. Размером с молодую морковку»

Открой одну и увидишь, что внутри полно спящих пауков. © Conch-Republic / Reddit

«У меня так жарко, что конфеты расплавились и приняли форму упаковки»

«Эх, почти все лето ждал, чтобы разрезать арбуз, который я вырастил во дворе»

Так выглядит лето в Исландии

«Не могу понять, что за чертовщина прохлаждается в моей сковородке»

А оно вообще шевелится? Может, это просто репейник? © judgeejudger / Reddit

Я не знаток насекомых, но похоже на ядовитую гусеницу. © jusserfinn / Reddit

«Розовый топ купила прошлым летом, а синий взяла сегодня. Оба в одном и том же магазине. Размер L. Я чуть с ума не сошла. Думала, что поправилась»

© spacenugget__123 / Reddit Екатерина Силина 1 час назад Я вообще размерам не доверяю,все мерить надо и одежду,и обувь. Поэтому в маркетплейсах ничего из одежды и обуви себе не покупаю,тем более у меня нестандартное ,тощее телосложение,а размер ноги наоборот очень большей для женщины,хотя сама нога очень худая с большим взьёмом... - - Ответить

«Живу в съемной квартире, про привычные сплит-системы пришлось забыть. Чтоб не помереть от жары, взял мобильный кондиционер»

Вот так и приходится работать летом

Кстати, у нас есть еще несколько доказательств того, что лето — это очередная проверка вашего духа на прочность.

Тот момент, когда остановка общественного транспорта прямо возле пляжа

«Недавно вернулся из Уганды. Вот такой сувенир оказался в моем багаже»

Как вы еще умудрились сделать фото? Меня бы уже кондратий хватил. © Moist-Share7674 / Reddit

«У меня скоро градусник закончится»

«Строители решили, что вечер понедельника — идеальное время, чтобы начать копать яму прямо перед нашим домом»

«У меня есть классная люстра. До тех пор, пока не наступит лето. Мошки и другие насекомые залетают под стекло и там застревают»

Когда решил посмотреть на красоту природы, а природа решила посмотреть на тебя

«Попыталась покрыть торт глазурью, но в доме так жарко, что все растеклось на тарелку»

Кто-то умудрился бросить шезлонги в бассейн

Когда дома жарко. Действительно жарко

Согласитесь, что помимо душистых цветов, ласкового солнца и прохладного моря, летние деньки порой дарят нам много не слишком приятных моментов.

Ох, уж этот равномерный загар

«Ребята, кажется, началось!»