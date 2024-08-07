15+ доказательств того, что лето — это не только песочек и теплое море, но и сюрпризы на год вперед
Каждую зиму, когда за окном холод, и приходится напяливать на себя целую кучу одежды, мы мечтаем о скорейшем наступлении лета: тепло, птички поют, отдых на природе, купание в море. Однако у самого жаркого времени года есть свои нюансы, которые одним людям могут оказаться не по нраву, а другие только посмеются.
«Вот что я нашел в своей кровати. Размером с молодую морковку»
- Открой одну и увидишь, что внутри полно спящих пауков. © Conch-Republic / Reddit
«У меня так жарко, что конфеты расплавились и приняли форму упаковки»
сенсация! конфеты в жару плавятся! срочно сообщить британским ученым!
«Эх, почти все лето ждал, чтобы разрезать арбуз, который я вырастил во дворе»
Так выглядит лето в Исландии
В практически любой стране часть лета так же выглядит.
Тоже лето в Исландии:
«Не могу понять, что за чертовщина прохлаждается в моей сковородке»
- А оно вообще шевелится? Может, это просто репейник? © judgeejudger / Reddit
- Я не знаток насекомых, но похоже на ядовитую гусеницу. © jusserfinn / Reddit
«Розовый топ купила прошлым летом, а синий взяла сегодня. Оба в одном и том же магазине. Размер L. Я чуть с ума не сошла. Думала, что поправилась»
Я вообще размерам не доверяю,все мерить надо и одежду,и обувь. Поэтому в маркетплейсах ничего из одежды и обуви себе не покупаю,тем более у меня нестандартное ,тощее телосложение,а размер ноги наоборот очень большей для женщины,хотя сама нога очень худая с большим взьёмом...
«Живу в съемной квартире, про привычные сплит-системы пришлось забыть. Чтоб не помереть от жары, взял мобильный кондиционер»
Вот так и приходится работать летом
Кстати, у нас есть еще несколько доказательств того, что лето — это очередная проверка вашего духа на прочность.
Тот момент, когда остановка общественного транспорта прямо возле пляжа
Вот в селе живу уже 14 лет,дамба рядом,где все купаются и отдыхают,до дома 15 минут хотьбы.И то переодеваюсь после купания,когда домой иду...
«Недавно вернулся из Уганды. Вот такой сувенир оказался в моем багаже»
- Как вы еще умудрились сделать фото? Меня бы уже кондратий хватил. © Moist-Share7674 / Reddit
«У меня скоро градусник закончится»
«Строители решили, что вечер понедельника — идеальное время, чтобы начать копать яму прямо перед нашим домом»
«У меня есть классная люстра. До тех пор, пока не наступит лето. Мошки и другие насекомые залетают под стекло и там застревают»
Когда решил посмотреть на красоту природы, а природа решила посмотреть на тебя
«Попыталась покрыть торт глазурью, но в доме так жарко, что все растеклось на тарелку»
Кто-то умудрился бросить шезлонги в бассейн
Когда дома жарко. Действительно жарко
Еще раз! Еще раз, пожалуйста! Вы всего несколько раз выкладывали, мы еще не насмотрелись
Согласитесь, что помимо душистых цветов, ласкового солнца и прохладного моря, летние деньки порой дарят нам много не слишком приятных моментов.
Ох, уж этот равномерный загар
«Ребята, кажется, началось!»
Порой кажется, что лето словно пропускает мимо ушей наши «хотелки» и начинает испытывать всех на стойкость: то комары не дают выйти на улицу, то солнце нещадно палит.
Комментарии
Адме, хотите запугать летней жарой? Главное, не получить солнечный удар по макушке, а остальное, не так страшно.
Чтo жe мы узнaли из cтaтьи? Чтo aвтoру Рoмaну нужны «дoкaзaтeльcтвa тoгo, чтo лeтo — этo нe тoлькo пecoчeк и тeплoe мoрe». И в кaчecтвe дoкaзaтeльcтв oн принec нaм фoтo кoндициoнeрa, нaпримeр. Ничocи! Cкaжeм cпacибo aвтoру Рoмaну, чтo oн нaм дoкaзaл, чтo кoндициoнeр – этo лeтo. A eщe cпacибo aвтoру Рoмaну, чтo oн нaшeл фoтoгрaфии рacтянутoй мaйки, cрaвнeннoй c нoвoй мaйкoй. Рaзвe жe этo нe дoкaзывaeт, чтo лeтo – нe тoлькo пecoчeк и мoрe? Дoкaзывaeт. Кaкoe cчacтьe, чтo, дoбывaя для нac дoкaзaтeльcтвa, oн хoтя бы нa ceй рaз нe влип пo caмыe пoмидoры.
Кcтaти, прo лeтo. Хoрoшee, в мoeм пoнимaнии, лeтo 😊фб ceгoдня мнe притaщил вocпoминaниe, дa кaкoe! Aх! Aх, кaкoй жe прeкрacный был aвгуcт в Иcлaндии!