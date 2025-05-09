15+ фото, при виде которых понимаешь, сколько неожиданностей может встретиться на пути

Есть люди, которые облетели полмира, побывали в джунглях Амазонки и видели закат над Сахарой. Кажется, что они уже ничему не удивляются и все на свете видели своими глазами. Но иногда даже самая простая мелочь способна вызвать и у них искреннее восхищение.