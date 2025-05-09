15+ фото, при виде которых понимаешь, сколько неожиданностей может встретиться на пути
Народное творчество
3 часа назад
Есть люди, которые облетели полмира, побывали в джунглях Амазонки и видели закат над Сахарой. Кажется, что они уже ничему не удивляются и все на свете видели своими глазами. Но иногда даже самая простая мелочь способна вызвать и у них искреннее восхищение.
«Метро между Шидамом и Роттердамом. Я все еще в шоке от увиденного! У меня просто дар речи пропал от встречи с этой пассажиркой и ее питомцем»
«Видел такую пиццу только в Бразилии»
«Австралийская осень. Под этим деревом трава зеленая, а под остальными — нет»
Продвинутая система оплаты проезда в общественном транспорте Стамбула
«Мой пасхальный обед в Голландии выглядит так»
Кстати, у нас есть еще одна классная статья про слегка сумасшедшие вещи, к которым приходится привыкать в Японии.
«В кофейне Сингапура есть роботы, с помощью которых клиенты могут вернуть грязную посуду»
«В моем продуктовом магазине есть торговый автомат с покемонами»
-У вас есть запись Дюны?
-Нет, но в соседнем отделе продаются покемоны, может и запиздюны есть.
Прастити, не удержалась🤣
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«Валлийская деревня с самым длинным названием в Европе»
Во Флориде черепахо-суслики часто выбегают на дорогу
«Моя лучшая фотография со вчерашней охоты на сакуру в Токио»
«Снежный ветреный день в Новой Англии»
«Детская футбольная площадка в Германии. Что думаете?»
- Такие площадки предназначены для определенного вида футбола, когда участники играют 1 на 1. © Agarillobob / Reddit
«У бутылок „Кока-колы“ в Южной Африке зеленые крышечки»
«Гольфкары во Флориде»
«Этот вид на пирамиды в Египте»
Нет, это не арт-инсталляция, а просто провода на одной из улочек Вьетнама
Даже самые искушенные путешественники продолжают находить чудеса в самых неожиданных местах. И это напоминание каждому из нас: мир гораздо больше, чем кажется.
Фото на превью EthanColeK / Reddit
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