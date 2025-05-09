15+ фото, при виде которых понимаешь, сколько неожиданностей может встретиться на пути

Народное творчество
3 часа назад

Есть люди, которые облетели полмира, побывали в джунглях Амазонки и видели закат над Сахарой. Кажется, что они уже ничему не удивляются и все на свете видели своими глазами. Но иногда даже самая простая мелочь способна вызвать и у них искреннее восхищение.

«Метро между Шидамом и Роттердамом. Я все еще в шоке от увиденного! У меня просто дар речи пропал от встречи с этой пассажиркой и ее питомцем»

«Видел такую пиццу только в Бразилии»

«Австралийская осень. Под этим деревом трава зеленая, а под остальными — нет»

Продвинутая система оплаты проезда в общественном транспорте Стамбула

«Мой пасхальный обед в Голландии выглядит так»

Кстати, у нас есть еще одна классная статья про слегка сумасшедшие вещи, к которым приходится привыкать в Японии.

«В кофейне Сингапура есть роботы, с помощью которых клиенты могут вернуть грязную посуду»

«В моем продуктовом магазине есть торговый автомат с покемонами»

Ку-ку
1 день назад

-У вас есть запись Дюны?
-Нет, но в соседнем отделе продаются покемоны, может и запиздюны есть.

Прастити, не удержалась🤣

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«Валлийская деревня с самым длинным названием в Европе»

Во Флориде черепахо-суслики часто выбегают на дорогу

«Моя лучшая фотография со вчерашней охоты на сакуру в Токио»

«Снежный ветреный день в Новой Англии»

«Детская футбольная площадка в Германии. Что думаете?»

Анна
1 день назад

Красота, а то мне недавно мяч мокрый и грязный прилетел по бежевой юбке.

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  • Такие площадки предназначены для определенного вида футбола, когда участники играют 1 на 1. © Agarillobob / Reddit

«У бутылок „Кока-колы“ в Южной Африке зеленые крышечки»

«Гольфкары во Флориде»

«Этот вид на пирамиды в Египте»

Нет, это не арт-инсталляция, а просто провода на одной из улочек Вьетнама

Даже самые искушенные путешественники продолжают находить чудеса в самых неожиданных местах. И это напоминание каждому из нас: мир гораздо больше, чем кажется.

Фото на превью EthanColeK / Reddit

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