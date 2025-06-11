Природный консилер 🤔.
Барышня выглядит свежее без макияжа.
Но, конечно, неудобно, когда реально хочешь ничем не мазаться, но тебе нужно выйти в магазин ' за хлебом' и приходится
15 фотографий людей с редкой внешностью, которые будто пришли с другой планеты
Найти на планете абсолютно идентичных людей невозможно, все мы разные, каждый со своими особенностями внешности, которые делают нас непохожими друг на друга. У одних ямочки на щеках, у вторых необычные глаза, у третьих волосы. И именно эти детали внешности делают нас непохожими на других.
«У меня глаза стали, как у енота, поэтому я пользуюсь тональником. А вот как я выгляжу без макияжа»
Природный консилер 🤔.
Эти белые круги — часть моего витилиго. Все обострилось после пережитого мной сильного стресса. Спасибо бывшему за такой «подарок».
«У нас с дочкой одинаковые ямочки на лбу»
«Даже не знаю, нормально ли, что моя кожа так растягивается»
«Похоже, я навсегда останусь со своим молочным зубом, потому что постоянный так и не вырос»
«Я наполовину скандинавка, наполовину афроамериканка, и вот как выглядят мои губы»
«Не пойму, что за линии на моем лице. Я с ними родилась»
- Думаю, что это твоя генетическая часть формы лица. Очень даже мило. © Zestyclose_Ebb4089 / Reddit
«Это мой новорожденный ребенок, и вот как выглядят его волосы»
- Видимо, он ходит к тому же парикмахеру, что и я. © herminette5 / Reddit
«Год назад я заметила у себя одну белую ресницу, а теперь на моем правом глазу их уже 20%»
«Я родилась с нижней губой, в которой не хватает пигмента»
«Я родилась с заостренными ушами»
«У моей дочки две макушки»
«Мое лицо после занятий спортом краснеет исключительно по краю»
«Никогда не задумывалась, какой у меня тип гетерохромии, пока мне не начали задавать этот вопрос. Так какая?»
«Обожаю, когда люди спрашивают, настоящие ли у меня ресницы»
Пожалуй, это тот случай, когда лучше не красить, чтобы было понятно, что эта роскошь - своя. Что ты без туши выглядишь как люди хотят выглядеть с наращиванием и пр.
«У меня уши разной формы, из-за этого я наушник могу вставить только в одно — в левое»
А вот еще несколько статей о людях, которым подарила некоторые сюрпризы: