15 фотографий людей с редкой внешностью, которые будто пришли с другой планеты

Найти на планете абсолютно идентичных людей невозможно, все мы разные, каждый со своими особенностями внешности, которые делают нас непохожими друг на друга. У одних ямочки на щеках, у вторых необычные глаза, у третьих волосы. И именно эти детали внешности делают нас непохожими на других.

«У меня глаза стали, как у енота, поэтому я пользуюсь тональником. А вот как я выгляжу без макияжа»

Эти белые круги — часть моего витилиго. Все обострилось после пережитого мной сильного стресса. Спасибо бывшему за такой «подарок».

«У нас с дочкой одинаковые ямочки на лбу»

«Даже не знаю, нормально ли, что моя кожа так растягивается»

«Похоже, я навсегда останусь со своим молочным зубом, потому что постоянный так и не вырос»

«Я наполовину скандинавка, наполовину афроамериканка, и вот как выглядят мои губы»

«Не пойму, что за линии на моем лице. Я с ними родилась»

Думаю, что это твоя генетическая часть формы лица. Очень даже мило. © Zestyclose_Ebb4089 / Reddit

«Это мой новорожденный ребенок, и вот как выглядят его волосы»

Видимо, он ходит к тому же парикмахеру, что и я. © herminette5 / Reddit

«Год назад я заметила у себя одну белую ресницу, а теперь на моем правом глазу их уже 20%»

«Я родилась с нижней губой, в которой не хватает пигмента»

«Я родилась с заостренными ушами»

«У моей дочки две макушки»

«Мое лицо после занятий спортом краснеет исключительно по краю»

«Никогда не задумывалась, какой у меня тип гетерохромии, пока мне не начали задавать этот вопрос. Так какая?»

«Обожаю, когда люди спрашивают, настоящие ли у меня ресницы»

© StrawberriMeow / Reddit O_о 39 минут назад Пожалуй, это тот случай, когда лучше не красить, чтобы было понятно, что эта роскошь - своя. Что ты без туши выглядишь как люди хотят выглядеть с наращиванием и пр. - - Ответить