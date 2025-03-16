15+ историй, которые доказывают, что отдых в Турции может обернуться сюрпризом
Истории
33 минуты назад
Если вы думаете, что Турция — это только про пляжи, солнце и отдых, приготовьтесь удивляться. Это все же страна, где реальность порой превосходит самые смелые ожидания. То ли из-за особого колорита, то ли из-за уникального смешения культур, не столь важно. Главное — действительно постараться расслабиться и позволить себе окунуться в этот удивительный калейдоскоп эмоций и необычайных событий.
- У меня никогда не было подруг. Однажды заобщались с девушкой из спортзала и быстро подружились. Через два месяца она пригласила меня в Турцию. Сказала, что у ее парня появились срочные дела по работе, а путевка горит. Муж без раздумий отпустил меня с ней. И все было хорошо, пока на вторую ночь к нам в номер не вломились двое парней, которых подруга привела для меня и для себя. "Я же замужем, а у тебя парень дома ждет", — возмутилась я. "Ну так они ничего и не узнают, не волнуйся", — ответила моя новая подруга, заливаясь смехом. Я вернулась домой на следующий день, полностью прекратив общение с этой девушкой. А муж больше и не ждет, чтобы я с кем-нибудь подружилась. © Палата № 6 / VK
- Полетела отдыхать в Турцию. Отдых оказался потрясающим: познакомилась там с местным красавчиком-греком. Он показал мне красивейшую природу, катал на скутере, водил по ресторанам с видом на море. На прощание накупил подарков и наговорил добрых слов. Боюсь, что лучше этого отдыха в моей жизни уже не будет. © Подслушано / Ideer
- Было нам с подругой по 18 лет, пошли в дорогое кафе нашего города. Там с нами познакомились солидные мужчины лет 40. Мы гуляли с ними всю ночь по ресторанам. Через неделю они пригласили к себе в Турцию. Мы поехали, но переживали, что с собой было только $100. О поездке знала только моя мама. Хотя что она бы сделала, в случае чего? Всю поездку боялись, что не вернемся, а в итоге нас катали на яхте, кормили. Все обошлось, но до сих пор думаю, где были наши мозги. © Подслушано / Ideer
«Каждый день, когда я был в Каппадокии, я просыпался в 4:30 утра, чтобы выпить кофе и полюбоваться восходом солнца. Ни разу не пожалел»
- Переехала в Турцию. Живу тут уже почти два года. Квартира прямо на берегу моря, большой комплекс с бассейном и собственным пляжем. Последний этаж, большой балкон с видом на море. За аренду плачу $200. Но суть не в этом. Знаете, сколько раз я плавала в море за эти два года? Ноль! Вы спросите, почему? Лень пройти 200 метров на пляж. Теперь для меня море просто как часть пейзажа. © Подслушано / Ideer
- Поругался с женой, выгнала из дома. Сказала, чтобы я пошел хоть куда, хоть на море. Я со злости и сгоряча купил путевку в Турцию. Сижу в отеле. Жена пишет: «Где ты?» Ответил. Короче, она собирается сюда. Вот такой вот незапланированный отпуск. © Подслушано / Ideer
«Просто милота из Турции»
- Как-то на отдыхе в Турции потерял свой чемодан, на котором была бумажка с адресом и номером моего телефона. На следующий день мне пришло сообщение, что ребята нашли мой чемодан, обещают прислать. А спустя минуту — 50 фото, на которых они тусят с чемоданом в ночном клубе, плавают с ним в аквапарке, завернув его в пакет, водят его по музеям, берут в рестораны. © Палата № 6 / VK
- В студенчестве с подругой полетели в Турцию по горящей путевке в трехзвездочный отель. Денег взяли немного, чисто на сувениры. Подруга пошла мыть голову и расколола пластмассовую насадку душа чуть выше стыка со шлангом. Мы в панике, что нам припаяют кучу денег, которых просто нет, побежали в магазин. Купили суперклей, с пальмы надрали "паклю". Обезжирили поверхность, намотали паклю на душ, щедро залили клеем и соединили части. После нашего ремонта душ работал отлично, даже перестал брызгать из стыка. Мы были счастливы и невероятно горды своей смекалкой! © Подслушано / Ideer
- Моему дедуле 67 лет, он пенсионер, инвалид. Всю жизнь проработал на заводе, мало хорошего видел в жизни. Год назад мы с мамой отправили его в Турцию первый раз на море. В день отлета домой он сидел у моря и плакал. Так хочется успеть показать ему весь прекрасный мир, посмотреть который у него не было возможности. © Подслушано / Ideer
«Еще один котейка был обнаружен в местном книжном магазине»
- Полетели с ребенком (7 лет) по путевке в Турцию. Сегодня дочка на пляже спрашивает: "Мама, а что, билеты сюда очень много денег стоят?" Говорю: "Ну, не так чтобы прямо сильно много, а что?" Говорит: "Интересно, почему тогда некоторым детям не надевают плавки?", и тут же сама отвечает: "Это, наверное, родители все деньги на отпуск потратили, а на купальники не хватило". © Палата № 6 / VK
- Поехали с подругой отдыхать в Турцию. С нами в отеле отдыхал перекачанный мачо, явно живущий в тренажерке. Подруга все пыталась обратить его внимание на себя, но у нее никак не получалось. В итоге она ничего лучше не придумала, как ходить вокруг него выпадами. Намотала кругов десять и, удовлетворенная, пошла спать. Он только поржал, а она старалась больше не попадаться ему на глаза. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня знакомая парочка. В прошлом году они впервые полетели вместе отдыхать в Турцию. Одним вечером, пока девушка была в душе, парень заметил на табло ее телефона смс: "Жду у себя". Итог отдыха: девушка бросает парня ради турка. Потом еще раз пять она летала к своему возлюбленному, постила совместные фото. Спустя несколько месяцев турок сказал, что эта встреча последняя, ведь скоро у него свадьба. Девушка возвращается домой, мирится с бывшим, и скоро мы идем к ним на свадьбу. © Подслушано / Ideer
«А вот так воздушные шарики спят»
- Поехала отдыхать в Турцию. Плаваю в бассейне. Начались месячные. Нырнула, чтоб не палиться. Подбежал мужик. Достал меня из воды и вызвал скорую. Они приехали, я им все рассказала. Ржали 2 часа. © Подслушано / Ideer
- В Турции парень как-то спросил, с кем из звезд я бы ему изменила. Ну, если бы Джонни Депп подкатывал, я бы подумала. Перед ужином он куда-то пропал, я отправилась за ним. Смотрю, а он стоит и орет на аниматора в костюме Джека Воробья, чтобы тот нашел себе другой костюм. © Подслушано / Ideer
Воистину, каждая история здесь может стать легендой. И правда, эта страна словно создана для того, чтобы дарить нам воспоминания, которые останутся с нами навсегда.
С другой стороны, а для чего еще нужен отпуск?
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