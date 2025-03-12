15 коллег, работу с которыми точно скучной не назовешь
Истории
22 минуты назад
Большинство из нас на работе ждут стандартные будничные дела. Но есть такие коллеги, которые никак не могут удержаться и чудят на работе так, что их выходки потом еще долго вспоминать будут.
- Утром на работе один коллега (огородник) говорит с упреком другому: "Ты говорил, что ночью будет дождь. А дождя не было!" Второй, изображая, что кому-то звонит: "Алло! Это Гидрометцентр? Вы писали, что ночью будет дождь. Что? Процент не совпал? Меня из-за него теперь коллега упрекает. Чего? Миш, они говорят что у тебя беда с головой. © 33happy / Pikabu
- А у вас тоже есть коллеги, которые выходят из кабинета, и именно в этот момент у них на всю громкость начинает орать телефон на их столе? Взять с собой — карманов нет. А поставить тише — «Так я же не услышу!» © Saimon** / Pikabu
- Мы cмотрели на улицы через спутниковые карты в офисе на компьютере. В какой-то момент мой коллега вскочил и сказал: «Я выйду, а ты посмотри, будет ли меня видно на улице». Мы работаем в IT. © amnezia / Reddit
- Мадам, с которой я работал, спросила другого коллегу о том, сколько лет его дочери. Услышав «17 месяцев», она сказала: «Ооо, почти год?» Она также не знала, сколько дней в году, и оправдала это тем, что эта информация ей нигде не пригодится. © Use_a_chooser_name / Reddit
- Напротив моего стола соседка сидит, очень худенькая. Как-то коллега по кабинету режет яблоко пополам и предлагает ей:
— Тебе с "веточкой" или без?
— Без... Я на диете. © rebzi / Pikabu
- Мама работает в больнице уже много лет. Год назад к ним утроился парень, сразу после меда. Она как рассказывает о нем, так у меня волосы дыбом. Первые пару месяцев все было нормально, а потом… В неделю пару раз он точно может не выйти на работу — просто пишет смску главврачу: «Я устал, сегодня не выйду!» или «Проспал, гулял вчера всю ночь, вообще не до работы!» А позавчера он мало того, что опоздал, но отзвонился, мол в пробке, опаздываю, а через час написал: «Замахался я в пробке стоять, поэтому еду обратно домой, сегодня не ждите!» А я не понимаю, зачем таких сотрудников вообще держать? Но мама говорит, что как специалист он действительно хороший — к нему целые очереди собираются. Видимо, поэтому так и ведет себя, корона позволяет. © Рабочие истории / VK
- Я работала в ресторане, у нас подавали мидий. Одна дамочка, которая у нас работает хостес, как-то выдала: "А какие у нас мидии? Куриные или говяжьи?" На кухне все упали! © blarb1442 / Reddit
- У нас есть менеджер, который помогает создавать решения, для внедрения систем учета у финансистов. И вот он как-то говорит: «Я не системный парень». Э-э-м... так скажи, будь любезен, почему ты здесь работаешь тогда? © raffles116 / Reddit
- Были на обеде с коллегой. Он сказал, что забыл деньги, попросил заплатить за него, а он уже в офисе отдаст. В офисе денег не обнаружилось, я не придала этому значения, но вот другие сотрудники сказали, что такое — не в первый раз. Решила проучить. Повела снова на обед, набрала себе еды с верхом, съела половину и ушла тихонько, сказав, что в уборную иду. В офисе я его не обнаружила ни в тот день, ни на следующий, ни через неделю. Больше он у нас не работал. Наверное, ушел другой офис терроризировать — не ожидал, что тут его смогут переиграть. © Палата №6 / VK
- Новую помощницу в офисе попросили отнести несколько ноутбуков в службу доставки. Она пришла туда, увидела, что очередь слишком длинная, и просто оставила их на стойке. Она ожидала, что специалисты знают, что с ними делать. Мы понятия не имеем, что с ними случилось. Но это еще не все. Эту помощницу решили простить и оставить. И зря, потому что она случайно отправила по электронной почте нашим конкурентам очень конфиденциальную информацию. © bromosabeach / Reddit
- Получил должность инженера, заказывал офисные принадлежности у снабженца. Говорю ему:
— Есть красные ручки?
— Вы управляющий?!
— Нет, просто инженер...
— Только управляющие получают красные ручки! © crosleyxj / Reddit
- У меня на работе появился новый коллега, молоденький такой, лет 25, и наглости выше крыши. Я ему раз 10 сказала, что не нужно брать мои документы с моего стола без спросу. И вообще лазить там. Но он на зло продолжал. Вчера взяла и специально вылила кофе на папку с его отчетами. Он возмущался, что как так можно, но мне вообще плевать. Пусть понимает, что к чужим вещам лезть не надо. А начальник, когда узнал, просто поржал, мол, «так ему и надо». Как будто нормальная ситуация — подлостями с друг другом на работе обмениваться. © Палата № 6 / VK
- Работаю в открытом офисе. Больше 20 человек в замкнутом помещении постоянно, работа нервная, иногда народ ругается просто от напряжения. Есть у нас один коллега — он умеет гасить конфликты в зародыше. Одному молча принесет и поставит на стол чашку чая, другого за шкирку утащит подышать воздухом, скажет пару фраз ни о чем — и сразу так спокойно... На этой неделе он уходит в отпуск, и мне страшно идти на работу. © Подслушано / Ideer
- У нас на работе есть коллега, который вечно рассказывает всем, какие у него «идеальные отношения». И вот однажды я вижу его в кафе с другой девушкой — и явно не по работе. На следующий день он снова рассказывает, как его девушка прекрасна. А я не выдержала и говорю: «Ну, та, с кем ты вчера был, тоже ничего». Все в офисе засмеялись, а он побледнел от стыда. С тех пор — тише воды, ниже травы. © Палата № 6 / VK
- На работе появилась новая коллега, всех раздражала. Однажды она написала мне, что ее маленький брат сильно болен и нужны деньги. Я дала всего 2000 — больше у меня не было. Через месяца два ее увольняют и говорят, что отдадут трудовую, если она вернет все деньги, которые просила у коллег. Оказалось, что написала она почти всем, только трагедии разные. А в один из дней выложила фото новой огромной плазмы в социальные сети с подписью: «Наконец-то я купила новый телевизор!» © Подслушано / Ideer
А если вам не хватило историй о коллегах, то держите еще одну подборку.
Комментарии
Уведомления
Работаю в открытом офисе. Больше 20 человек в замкнутом помещении постоянно, работа нервная, иногда народ ругается просто от напряжения. Есть у нас один коллега — он умеет гасить конфликты в зародыше. Одному молча втащит с ноги, другого за шкирку утащит в подвал и начнет душить
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