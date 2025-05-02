15+ мужчин, для которых нет ничего невозможного

В современном мире мужчине совсем необязательно уметь забивать гвозди, разбираться в электрике или собирать мебель — для этого есть профессионалы, готовые прийти на помощь. Однако иногда жизнь преподносит сюрпризы, и оказывается, что у некоторых мужчин скрываются неожиданные таланты и навыки.

А в конце статьи вас ждет история о том, что не перевелись еще романтики.

"Это мой отец. 30 лет назад он сделал для меня люльку с помощью пары сосновых досок и ручной пилы. Я попробовал сделать нечто похожее. Два поколения готовы к третьему"

"Посмотрите, какую теплицу мне сделал муж из старых окон"

"Мой парень подстриг мне волосы при помощи лазерного уровня"

"Муж сделал мне подставку для украшений. Горжусь!"

"А мой супруг смастерил мне книжный шкаф"

"Попросила мужа купить что-нибудь шоколадное для перекуса по пути с работы. Вот результат"

"Мой муж построил нам суперкурятник"

Это просто дворец для кур. © Unknown author / Reddit

"Прошло почти 4 года с тех пор, как мы с женой переехали жить за город. Первым делом я сделал террасу. Постепенно она обросла скворечником, гирляндами и прочими уютными вещами"

"Недавно не стало моего брата. Несколько лет назад он сделал мне подарок — нарды ручной работы. Делал все сам, у него были золотые руки"

Кстати, у нас есть еще одна подборка мужчин, которые мастерят красивые вещи своими руками.

"Надоело спать на полу. Квартиру купили 10 лет назад, так всей семьей и спали на матрасе, то денег нет, то времени"

"Я строю каркасные дома, в работе использую строганную калиброванную доску со скругленными фасками. После стройки остается немало обрезков разной длины, так и не пошедших в дело. Накидал эскиз, нарезал доски нужной длины и увез детали домой. И главное — очень хотелось мягкую подсветку".

"Сделал ремонт ванной комнаты от начала и до конца"

"Недавно муж посмотрел несколько видео и предложил сделать мне маникюр. Результат просто сумасшедший!"

"А мне муж сделал сушилку для семян"

"Вот какой столик мне удалось сделать из старых досок от забора"

"На Рождество я сделал для жены целую стенку"

"Муж сегодня подстриг мне волосы"

"Отец был плотником, а я нет. Он хотел сделать декоративный заборчик для мамы, но не успел — его не стало. Я решил завершить задумку. Надеюсь, что ему бы понравилось"

"Закончил обустраивать чердачное пространство"

"У нас с мужем есть общее хобби — живопись. Я обычно крашу ногти, а он любит раскрашивать миниатюры"

Я бы посоветовала тебе выйти за него замуж, но ты уже это сделала. © SickStrawberries / Reddit

Ну и молодец же муженек! © jewminican / Reddit

Бонус: Не перевелись еще романтики

Купили с мужем квартиру, деньги выгребли под ноль. Мебели нет, спим почти месяц на матрасе. Суббота. 8 утра. Просыпаюсь от какого-то грохота. Смотрю, а в комнату заходит спиной вперед какой-то мужик, а в руках тащит ящик. От страха аж вскрикнула, я же в белье! И тут он поворачивается, а это... муж. Я его даже не узнала, ведь он в какой-то строительной одежде. Говорит: «Принимай первую мебель» — и начинает затаскивать какие-то полки и доски. Спрашиваю, мол, откуда все это, ведь денег еще не накопили. А он говорит, что почти каждый день в гараже возился, чтобы мне туалетный столик сделать с зеркалом. На работе какие-то остатки материала собирал, а в гараже все доделывал. Иногда чуть раньше с работы уходил, иногда задерживался. Когда собрал столик, я была в шоке, ведь ничуть не хуже покупных вариантов получилось. Так приятно стало, ведь он все это время обо мне думал.