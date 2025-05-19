15 находок, над которыми людям пришлось долго голову ломать

Фотоподборки
1 час назад

Некоторые люди внезапно становятся обладателями загадочных штуковин или видят где-то необычные вещи и начинают ломать голову над тем, для чего же они предназначены. Иногда и поиск в интернете не помогает, но знатоки из сети выручают всегда. Вот и на этот раз нашлись те, кто подсказал недоумевающим владельцам штучек с секретом, для чего же они нужны.

«Нашел у себя дома металлическую штуку размером с ладонь»

«Нашла это под кухонным шкафом. Что это за рука с дыркой?»

НибаньтиКрипто
1 час назад

Надо делать растопыренные пальцы еще. Чтобы самые любимые кольца нанизывать и быстро снимать при необходимости

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  • Это держатель колец. Поставьте его ладонью вверх там, где вы снимаете украшения. © gooeyjello / Reddit

«Нашел 25 таких штуковин, замотанных в мужские носки и трусы»


«Увидела эту штуку в сернистых горячих источниках на юге Франции. Это что, водоросль-альбинос?»

  • Недавно здесь выкладывали очень похожее фото, и кто-то из комментаторов предположил, что это бактерии Beggiatoa. Похоже, это ваш случай. © pineapplebigshot / Reddit

«Нашел этот твердый резиновый предмет в своей закрытой кружке кофе со льдом»

  • Это деталь от ледогенератора в холодильнике. Видимо, отвалилась и попала в вашу кружку вместе со льдом. © wsmcl / Reddit

«Нашли у себя дома. Что это? Эта тайна мучает нас уже 2 месяца»

  • Сначала скажите, есть ли у вас дома искусственные цветы? Очень похоже на тычинку от такого цветка. © lightningusagi / Reddit
  • А ведь и правда! Спасибо вам огромное! © randon226 / Reddit

«Что это за ступени, ведущие в никуда? В нашем районе их несколько»

«Коллеге прислали это по почте. Мы все в тупике»

«Это что еще за грабельки?»

«Что это за маленькие разноцветные колечки? Найдены в коробки с гвоздями и винтами»

«Нашел на полу. Что это?»

«В нашем парке установили вот такую штуку на высоком столбе. Что это?»

«Что это за странная пластиковая трубка с пробкой и жидкостью внутри?»

Это просто картридж для перьевой ручки. © Serrated_Banana / Reddit

«Что это за странное устройство? Увидел на выпускном»

Это пушка для конфетти. © Background_Ad7123 / Reddit

«Купил в антикварном магазине лопатку с дырками, но не знаю, для чего она»

  • Это лопатка для орехов. © casualevils / Reddit
  • Отлично, спасибо! Она прекрасно сочетается с другими моими бесполезными вещами: ложкой для соли, миской для сельдерея и майонезным сервизом. © mixme1 / Reddit
Фото на превью Heavy_Schedule4046 / Reddit

Комментарии

Уведомления
НибаньтиКрипто
1 час назад

Люблю такие статьи). Во взрослом возрасте сокровищ не нахожу, а вот в детстве было иначе. Мы находили кучу изумрудов (ими считали слитки необработанного или переработанного стекла, которые валялись по всему городу). Просто был действующий стеклозавод), но как магические сокровища оказывались na улицах мне неизвестно. Выглядели как-то так , фото из инета

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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