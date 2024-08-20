15 переписок, где напряжения хватит на розетку в 220 вольт

Народное творчество
1 час назад

В личных переписках иногда встречаются такие сюжетные повороты, что матерым киношникам и не снилось, да такие страсти кипят, что закачаешься. Почитайте только. Наша любимая — про котика, который — о боги! — чуть не остался голодным.

1.

Олена
46 минут назад

Прямо моя один в один. А ещё минут через 20 она поднимется м пойдет сидеть у двери "злые вы, уйду что вас"

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P.S. С котиком все хорошо!

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2.

Anna Artemieva
2 часа назад

Наверное машинКу, например, стиральную, а то как-то мало за обычную.. :)

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3.

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4.

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5.

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7.

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8.

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9.

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11.

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12.

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13.

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14.

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15.

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А вот и еще несколько статей с переписками, в которых эмоции просто зашкаливают:

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