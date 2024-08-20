15 переписок, где напряжения хватит на розетку в 220 вольт

В личных переписках иногда встречаются такие сюжетные повороты, что матерым киношникам и не снилось, да такие страсти кипят, что закачаешься. Почитайте только. Наша любимая — про котика, который — о боги! — чуть не остался голодным.

1.

Олена 46 минут назад Прямо моя один в один. А ещё минут через 20 она поднимется м пойдет сидеть у двери "злые вы, уйду что вас" - - Ответить

P.S. С котиком все хорошо!

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Камаз Ковбоев только что Что за детский сад, это нормально, что мы мужчины имеем по несколько баб одновременно. - - Ответить

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