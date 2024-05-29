15 персонажей из романов, чей возраст обескураживает сильнее, чем клубника под майонезом

В истории кинематографа есть настолько крутые экранизации культовых романов, что мы уже давно представляем литературных героев исключительно как сыгравших их актеров. А ведь нередко специалисты по кастингу игнорировали оригинальный источник и утверждали на роль артиста старше или младше, чем нужно. Потому мы решили выяснить, сколько же на самом деле лет легендарным персонажам.

Элизабет Беннет («Гордость и предубеждение»)

Главной героине произведения 22 года, когда она влюбляет в себя статного мистера Дарси.

Мистер Коллинз («Гордость и предубеждение»)

Претендента на руку и сердце Элизабет киношники показывали зрелым мужчиной, но ему всего 25 лет.

Маргарита («Мастер и Маргарита»)

Бездетной жене инженера, которая сперва влюбляется в талантливого писателя, а потом ради него становится ведьмой, около 30 лет. А в этом материале вы найдете кучу занятных фактов о самом мистическом романе XX века.

Евгений Онегин («Евгений Онегин»)

«Молодому повесе», который мчится к немощному дяде и даже не подозревает, что его там ждет, 25 лет.

Татьяна Ларина («Евгений Онегин»)

А Татьяне Лариной «с ее холодною красою» на момент основных событий романа в стихах 17 лет.

Хитклифф («Грозовой перевал»)

Хитклиффу всего 16 лет, когда его возлюбленная предпочитает ему более знатного юношу. Он уезжает на 3 года, и в 19 лет возвращается в Грозовой перевал уже богатым человеком.

Кэтрин («Грозовой перевал»)

Главному женскому персонажу романа 15 лет на момент бегства Хитклиффа, в 17 лет девушка выходит замуж, а в 18 — погибает.

Джейн Эйр («Джейн Эйр»)

Впервые Джейн мы встречаем в ее 10 лет, в пансионате она учится, а затем работает около 8 лет. В Торнфилд она прибывает в 18.

Эдвард Рочестер («Джейн Эйр»)

Возраст Рочестера в романе не упоминается, но персонаж говорит, что он на 20 лет старше Джейн. Значит, на момент их встречи ему около 38 лет. Как выглядел прототип мистера Рочестера, можно посмотреть здесь.

Жоффрей де Пейрак (цикл «Анжелика»)

Граф Жоффрей де Пейрак женится на юной Анжелике, когда ему 29-30 лет.

Энн Эллиот («Доводы рассудка»)

Возраст главной героини в соответствующую эпоху считался уже безнадежным для вступления в брак. А ведь ей было всего 27.

Миледи («Три мушкетера»)

Возраст главной злодейки романа — 23-26 лет.

Лев Мышкин («Идиот»)

Бесхитростному князю 26 лет, когда он возвращается из Швейцарии.

Анна Каренина («Анна Каренина»)

Возраст главной героини не упоминается автором, однако специалисты проанализировали контекст и сделали вывод, что ей 25-26 лет в начале романа.

Скарлетт («Скарлетт»)

В продолжении романа «Унесенные ветром» мы встречаем 28-летнюю Скарлетт, основная же часть событий происходит, когда ей уже исполнилось 30.