15+ растений, которых цветущими видел только счастливчик

Вы когда-нибудь видели, как цветет драцена? А что насчет алоэ? Для многих эти растения — вечнозеленые и неприхотливые обитатели подоконников, которые никогда не радуют глаз яркими красками. Но, оказывается, у них тоже есть своя, скрытая от большинства, красота.

«Даже понятия не имела, что мой замиокулькас может цвести»

«Купила эту калатею около 2 месяцев назад и заметила, что она начала цвести»

«Моя драцена никогда раньше не цвела!»

«Наша аглаонема впервые цветет! Никогда не видела ее цветы в реальной жизни»

«Этому „тещиному языку“ уже 8 лет. Рос себе, рос, и тут — бац! — зацвел»

«Я и не знала, что пахира может цвести. У нее еще и запах приятный»

«Я никогда не думала, что суккуленты могут давать такие красивые цветы»

«Я никогда раньше не видела, как цветет кинза. Это очень красиво»

«Вчера зацвели мои самые здоровые „слоновьи уши“. Узнала, что они цветут только в идеальных условиях. Это определенно моя гордость!»

«Это молодило я посадила несколько лет назад в старый бетонный кашпо. Оно разрослось и теперь выпускает прекрасные цветочные стебли»

«И как я раньше этого не знал! Вы только посмотрите, какие у мяты крошечные розоватые цветочки»

«Зацените это вековое растение! Никогда раньше не видела, чтобы они цвели. Я слышала, что оно умрет после цветения»

«А знали ли вы, как цветет куркума? Я такое вообще впервые вижу. Это так красиво! Ничем не уступает орхидее»

«Мое алоэ собирается цвести! Никогда раньше такого не было»

Пуйя альпийская цветет в первый и последний раз за 20 лет

Ящик цветущих артишоков на итальянском рынке

«У бабули всю жизнь росло алоэ. И никогда оно не цвело. И вот, пожалуйста, выдало самый странный цветок, который только можно представить»