15+ растений, которых цветущими видел только счастливчик
Вы когда-нибудь видели, как цветет драцена? А что насчет алоэ? Для многих эти растения — вечнозеленые и неприхотливые обитатели подоконников, которые никогда не радуют глаз яркими красками. Но, оказывается, у них тоже есть своя, скрытая от большинства, красота.
«Даже понятия не имела, что мой замиокулькас может цвести»
«Купила эту калатею около 2 месяцев назад и заметила, что она начала цвести»
«Моя драцена никогда раньше не цвела!»
«Наша аглаонема впервые цветет! Никогда не видела ее цветы в реальной жизни»
«Этому „тещиному языку“ уже 8 лет. Рос себе, рос, и тут — бац! — зацвел»
У меня цветет каждый год, этим летом сразу четыре веточки было. Я и не думала, что цветение сансивьеры является редкостью
«Я и не знала, что пахира может цвести. У нее еще и запах приятный»
«Я никогда не думала, что суккуленты могут давать такие красивые цветы»
«Я никогда раньше не видела, как цветет кинза. Это очень красиво»
«Вчера зацвели мои самые здоровые „слоновьи уши“. Узнала, что они цветут только в идеальных условиях. Это определенно моя гордость!»
«Это молодило я посадила несколько лет назад в старый бетонный кашпо. Оно разрослось и теперь выпускает прекрасные цветочные стебли»
У нас теперь кашпо, как кофе, мужского рода? :)
Цветочки красивые.
«И как я раньше этого не знал! Вы только посмотрите, какие у мяты крошечные розоватые цветочки»
«Зацените это вековое растение! Никогда раньше не видела, чтобы они цвели. Я слышала, что оно умрет после цветения»
«А знали ли вы, как цветет куркума? Я такое вообще впервые вижу. Это так красиво! Ничем не уступает орхидее»
«Мое алоэ собирается цвести! Никогда раньше такого не было»
Пуйя альпийская цветет в первый и последний раз за 20 лет
Ящик цветущих артишоков на итальянском рынке
«У бабули всю жизнь росло алоэ. И никогда оно не цвело. И вот, пожалуйста, выдало самый странный цветок, который только можно представить»
Ну вот, что пишут в источнике:
«Поскольку кажется, что цветение начинается в центре растения, это может быть конечное цветение. Проверьте, нет ли молодых побегов по краям основания растения (так называемых "щенков"). Если это конечное цветение, то, когда растение закончит цвести, оно погибнет, а побеги пустят собственные корни, и вы сможете оторвать их и посадить снова.
Алоэ поликарпические - это значит, что они могут цвести много раз в течение своей жизни. Однако даже у поликарпических растений может быть терминальное цветение или "цветение смерти". Терминальное цветение у поликарпических растений происходит, когда растение испытывает сильный стресс или когда оно очень старое.«
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Комментарии
ни разу не цветовод, но понимаю их радость и гордость.
это ж как у нас, кото- и собаковладельцев: "посмотрите, какая у меня улыбака", "зацените наше хоба" ))
не понимаю, за что тут можно влепить дизы.
было интересно и красиво
Не помню чтобы встречалась с таким явлением,как цветение смерти. Обидно и трагично. Напомнило легенду о птице с шипом..
А у нас фикус цвел. Цветы напоминают... Вообщем, гусары не смолчали бы. А еще я узнала, что фикус и инжир - родственники,