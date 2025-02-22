15+ историй о тех, кто вытащил себя из ямы и кардинально изменил свою жизнь

15 человек, которые пришли с работы с полными карманами впечатлений
Истории
1 месяц назад
Иногда жизнь ставит нас в тупик: неудачи, потери, разочарования. В такие моменты особенно важно найти в себе силы двигаться дальше. В этой статье — 15+ историй о людях, которые не опустили руки и смогли изменить свою жизнь к лучшему.
Каждая из этих историй — напоминание о том, что даже в самых сложных обстоятельствах можно найти выход. Главное — не сдаваться и искать возможности. А еще больше вдохновляющих примеров — в нашей подборке: 17 человек, которые своим примером доказали, что безнадежных ситуаций не бывает.