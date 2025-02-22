15+ историй о тех, кто вытащил себя из ямы и кардинально изменил свою жизнь

Каждая из этих историй — напоминание о том, что даже в самых сложных обстоятельствах можно найти выход. Главное — не сдаваться и искать возможности. А еще больше вдохновляющих примеров — в нашей подборке: 17 человек, которые своим примером доказали, что безнадежных ситуаций не бывает.