15+ смельчаков сделали тату и теперь их жизнь разделилась на «до» и «после»

Выбор тату-мастера и эскиза — дело непростое, и даже при тщательном подходе результат из фантазий клиента гарантирован далеко не всегда. Но те, кому повезло, получают не просто рисунок на коже, а отражение собственной истории и личности. Дорого, больно и навсегда — как и все лучшее в этой жизни.

«Исправил портрет девчушки»

Даже не знаю, какой лучше © РКА-2112 / Reddit

«У меня тату с гусем и я каждый день раскрашиваю его по-новому. Один из этих рисунков — ко дню моей свадьбы»

«Мой рукав с пионами и мандалой, выполненный белыми чернилами»

«Более 50 часов работы»

«Мое родимое пятно теперь произведение искусства»

Это ж надо было так обыграть! © rustymontenegro / Reddit

«Я набиваю один символ в разных стилях, их уже 20. Выбираю мастера и даже не смотрю на эскиз до сеанса»

«Что я просил и что получил»

«Второй мастер буквально „починил“ мою ногу»

«Мой клиент пережил травму руки, из-за которой у него остался крупный шрам. Перекрыли его невероятным фениксом»

«Наконец сделала свою первую татуировку!»

«Татуировка может быть и поверх родимого пятна»

«Сделал татуировку с кадром из лучшего фильма всех времен „Бесподобный мистер Фокс“»

«Первая татуировка»

«Из-за кожного заболевания я не могу носить обручальное кольцо. Как оказалось, это не проблема»

«Хотела сделать тату в память об отце и показала мастеру эскиз. Вот что у нас получилось в итоге»

«Мне 58 лет и я, наконец, решлся на первую в своей жизни татуировку»

Выглядит так, будто ребенок обклеил тебя наклейками. Это слишком круто! © Bacon_Bitz / Reddit



«Сделала тату в память о папе»

«Сделала себе цветные веснушки со звездочками и сердечками. Я так счастлива!»

«Эскиз этой татуировки сделал мой 9-летний сынишка»

«Сказал мастеру, что хочу татуировку с моим псом в образе шерифа. Вот результат»

«То, что я просил, против того, что я получил»

0% попадания в эскиз, зато 100% крутости! © notgoodatthese / Reddit

