15+ смельчаков сделали тату и теперь их жизнь разделилась на «до» и «после»
Народное творчество
1 час назад
Выбор тату-мастера и эскиза — дело непростое, и даже при тщательном подходе результат из фантазий клиента гарантирован далеко не всегда. Но те, кому повезло, получают не просто рисунок на коже, а отражение собственной истории и личности. Дорого, больно и навсегда — как и все лучшее в этой жизни.
«Исправил портрет девчушки»
- Даже не знаю, какой лучше © РКА-2112 / Reddit
«У меня тату с гусем и я каждый день раскрашиваю его по-новому. Один из этих рисунков — ко дню моей свадьбы»
«Мой рукав с пионами и мандалой, выполненный белыми чернилами»
«Более 50 часов работы»
Такая сложная работа, а в итоге цветочки слева так и не перекрыли?
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«Мое родимое пятно теперь произведение искусства»
- Это ж надо было так обыграть! © rustymontenegro / Reddit
«Я набиваю один символ в разных стилях, их уже 20. Выбираю мастера и даже не смотрю на эскиз до сеанса»
«Что я просил и что получил»
- Вообще не похоже. Верните деньги! © Aggravating-Life-786 / Reddit
«Второй мастер буквально „починил“ мою ногу»
«Мой клиент пережил травму руки, из-за которой у него остался крупный шрам. Перекрыли его невероятным фениксом»
«Наконец сделала свою первую татуировку!»
«Татуировка может быть и поверх родимого пятна»
«Сделал татуировку с кадром из лучшего фильма всех времен „Бесподобный мистер Фокс“»
«Первая татуировка»
«Из-за кожного заболевания я не могу носить обручальное кольцо. Как оказалось, это не проблема»
«Хотела сделать тату в память об отце и показала мастеру эскиз. Вот что у нас получилось в итоге»
«Мне 58 лет и я, наконец, решлся на первую в своей жизни татуировку»
- Выглядит так, будто ребенок обклеил тебя наклейками. Это слишком круто! © Bacon_Bitz / Reddit
«Сделала тату в память о папе»
«Сделала себе цветные веснушки со звездочками и сердечками. Я так счастлива!»
«Эскиз этой татуировки сделал мой 9-летний сынишка»
«Сказал мастеру, что хочу татуировку с моим псом в образе шерифа. Вот результат»
«То, что я просил, против того, что я получил»
- 0% попадания в эскиз, зато 100% крутости! © notgoodatthese / Reddit
Красота искусства тату — всегда жаркая тема для дискуссий на тему внешности. Но мы считаем — главное, чтобы рисунок на коже нравился тому, кто его носит!
Фото на превью Grouchy_Payment6934 / Reddit
Комментарии
Уведомления
перекрытие дефектов с помощью тату- это прекрасно! А вот рукав с пионами наоборот выглядит как болезнь.
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