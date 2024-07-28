15+ событий, которые случились аж 35 лет назад. А кажется, будто все было вчера
Весной 1989 года было положено начало проекту, который теперь повсеместно известен как всемирная паутина. В этом же году вышло множество прекрасных фильмов и мультфильмов, которые мы любим и с удовольствием пересматриваем. В 1989 году родился Дэниэл Рэдклифф, а Элайджа Вуд получил свою первую роль в кино... Да и вообще случилось много всего. Мы решили немного поностальгировать и вспомнить события, которыми отличился 1989-й.
А в бонусе расскажем о фильме с молодым Кевином Бейконом, которому тоже вот-вот стукнет 35.
1. В марте 1989 года счастливые Деми Мур и Брюс Уиллис красовались на красной дорожке на церемонии вручения премий «Оскар»
«Несмотря на то, что в 2000 году актеры подали на развод, они продолжают поддерживать дружеские отношения».
2. Джонни Депп и Вайнона Райдер начали встречаться, а через год обручились
3. У Арнольда Шварценеггера родилась первая дочь — Кэтрин Шварценеггер
4. Вышел «Бэтмен» Тима Бертона с Майклом Китоном в главной роли. Фильм имел оглушительный успех, и был принят на ура как зрителями, так и критиками
5. Был сделан снимок планеты Нептун с близкого расстояния
7. На экранах появилась романтическая комедия «Когда Гарри встретил Салли»
8. Маленький Элайджа Вуд засветился в своей первой роли. И не в каком-то там проходном кино, а в легендарном «Назад в будущее-2»
9. Вышел один из любимых мультфильмов нашего детства и юности — «Русалочка»
10. А еще — «Ведьмина служба доставки» Хаяо Миядзаки
11. 17 марта 1989 года родился Гарри Меллинг
12. Легендарный баскетболист Карим Абдул-Джаббар завершил свою карьеру
13. Майкл Джексон стал первым лауреатом премии «American Music Award for Achievement» за достижения в области музыки
14. Зрителям показали одну из величайших романтических картин «Скажи что-нибудь»
15. Дастин Хоффман получил «Оскар» за роль Рэймонда Бэббитта в фильме «Человек дождя»
16. 23 июня 1989 года в прокате появился фильм «Дорогая, я уменьшил детей». Он стал самым кассовым фильмом студии Дисней
17. А 17 декабря 1989 года в эфир вышла первая серия мультсериала «Симпсоны»
18. 11 мая 1989 года вышла последняя серия легендарной мыльной оперы «Династия»
Бонус: Вот-вот исполнится 35 лет с момента выхода фильма «Дрожь земли»
Его премьера была назначена на конец 1989 года, но из-за задержек в постпродакшене впервые фильм увидел свет в начале 1990 года.