15+ событий, которые случились аж 35 лет назад. А кажется, будто все было вчера

Весной 1989 года было положено начало проекту, который теперь повсеместно известен как всемирная паутина. В этом же году вышло множество прекрасных фильмов и мультфильмов, которые мы любим и с удовольствием пересматриваем. В 1989 году родился Дэниэл Рэдклифф, а Элайджа Вуд получил свою первую роль в кино... Да и вообще случилось много всего. Мы решили немного поностальгировать и вспомнить события, которыми отличился 1989-й.

А в бонусе расскажем о фильме с молодым Кевином Бейконом, которому тоже вот-вот стукнет 35.