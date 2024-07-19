15+ старых фото, которые доказывают, что наши предки были не лыком шиты

История семьи — это интересно, ведь практически каждый может рассказать что-то выдающееся или любопытное о своих родителях, а также бабушках и дедушках. Пользователи соцсетей решили показать всему миру, какими удивительными были их предки.

«Отец в начале 90-х»

«Мой папа и его крыса Смоки в 1994 году»

«Во время землетрясения в Лос-Анджелесе папа спас мою маму и этого грызуна. Смоки — причина, по которой я обожаю крыс».

«Маме тут 15. Это ее коронное выражение лица»

«Мой папа готовится сделать удар, а Клинт Иствуд скептически наблюдает за его попыткой. Они работали вместе и любили повеселиться во время игры в гольф»

«Мой прапрадедушка выгуливает аллигатора. 1920 год»

«Мои родители, когда им было по 16–17 лет (1987 год). Они вместе уже 34 года!»

«Это я и моя бабушка в 1994 году. Бабуля всегда одевала меня по последней моде»

«Бабушка с дедушкой в 1970 и в 2014 году»

«Мой папа в колледже со своим домашним питомцем — пумой»

«Эпичное фото усов моего прапрапрадедушки. 1845 год»

«Мои хипповые родители в день свой свадьбы в 1988 году»

«Мой дед и его бас-гитара. 1967 год»

«Мой прадед-тяжелоатлет держит моего деда над головой. 1947 год»

«Моя самая любимая родительская фотография, сделанная в Канаде в 1975 году. Их всегда сравнивали с Брюсом Ли и принцессой Дианой»

«Моя бабушка в 1951 году. Хэллоуин до сих пор ее самый любимый праздник»

«Мои стильные родители. Бруклин, 1985 год»

«Фото рок-группы, в которой пел мой отец (он посередине). Снимок сделан незадолго до моего рождения (конец 80-х)»

«Моя бабушка со стороны мамы, 1940-е»

Держу пари, эта женщина могла любого заткнуть за пояс. © vaalthanis / Reddit

«Бабушка, 1954 год»

Ваша бабуля похожа на кинозвезду! © Unknown author / Reddit

(Ответ автора фото — прим. ADME) Мой дед тоже так думал. Он был изобретателем. Поэтому пошел на хитрость. Взял, да и сделал бабушку моделью для рекламы его придумок. © littlesydle / Reddit

Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.