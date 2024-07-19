15+ старых фото, которые доказывают, что наши предки были не лыком шиты
Ностальгия
1 час назад
История семьи — это интересно, ведь практически каждый может рассказать что-то выдающееся или любопытное о своих родителях, а также бабушках и дедушках. Пользователи соцсетей решили показать всему миру, какими удивительными были их предки.
«Отец в начале 90-х»
«Мой папа и его крыса Смоки в 1994 году»
«Во время землетрясения в Лос-Анджелесе папа спас мою маму и этого грызуна. Смоки — причина, по которой я обожаю крыс».
«Маме тут 15. Это ее коронное выражение лица»
«Мой папа готовится сделать удар, а Клинт Иствуд скептически наблюдает за его попыткой. Они работали вместе и любили повеселиться во время игры в гольф»
«Мой прапрадедушка выгуливает аллигатора. 1920 год»
«Мои родители, когда им было по 16–17 лет (1987 год). Они вместе уже 34 года!»
«Это я и моя бабушка в 1994 году. Бабуля всегда одевала меня по последней моде»
«Бабушка с дедушкой в 1970 и в 2014 году»
«Мой папа в колледже со своим домашним питомцем — пумой»
«Эпичное фото усов моего прапрапрадедушки. 1845 год»
«Мои хипповые родители в день свой свадьбы в 1988 году»
«Мой дед и его бас-гитара. 1967 год»
«Мой прадед-тяжелоатлет держит моего деда над головой. 1947 год»
«Моя самая любимая родительская фотография, сделанная в Канаде в 1975 году. Их всегда сравнивали с Брюсом Ли и принцессой Дианой»
«Моя бабушка в 1951 году. Хэллоуин до сих пор ее самый любимый праздник»
«Мои стильные родители. Бруклин, 1985 год»
«Фото рок-группы, в которой пел мой отец (он посередине). Снимок сделан незадолго до моего рождения (конец 80-х)»
«Моя бабушка со стороны мамы, 1940-е»
- Держу пари, эта женщина могла любого заткнуть за пояс. © vaalthanis / Reddit
«Бабушка, 1954 год»
- Ваша бабуля похожа на кинозвезду! © Unknown author / Reddit
- (Ответ автора фото — прим. ADME) Мой дед тоже так думал. Он был изобретателем. Поэтому пошел на хитрость. Взял, да и сделал бабушку моделью для рекламы его придумок. © littlesydle / Reddit
А вот что у нас есть еще:
- 17 фото, которые доказывают, что наши мамы были теми еще сердцеедками
- 20+ архивных фото о том, как начиналась любовь наших родителей
- Мы сравнили, как выглядели первые королевы красоты разных стран и как их последовательницы выглядят сейчас
Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью littlesydle / Reddit
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Наши родители, наши мамы, наши папы...
А фото все с Реддита...
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