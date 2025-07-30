15 строителей и дизайнеров, чья логика, кажется, вышла подышать и не вернулась

Иногда задаешься вопросом — чем руководствовался дизайнер или строитель при создании очередного шедевра? Порой в гостях у кого-то или в заведении, или даже в собственной машине можно встретить элементы дизайна, которые иначе как странными на назовешь. Герои нашей подборки не стушевались и сфотографировали такие из ряда вон выходящие примеры.

«Один вопрос: зачем?»

«Женский туалет, а над ним указатель мужского. Очень уж легко спутать из-за такого дизайнерского решения»

Надпись над женским туалетом: «Мужчины».

«В отеле в Дрездене наткнулись на эту лампу»

«Есть идеи, зачем у этого отверстия такой странный дизайн?»

Это просто для монеток. © aipac124 / Reddit

«Интерьер в стиле Ферби»

«Это ключ от подъезда, а это — непонятное отверстие с решеткой»

«Подсветка в нашем отеле установлена так, что светит прямо в лицо»

Установить температуру на духовке — это интуитивно, говорили они

«Наткнулся на это в примерочной и не сразу понял, зачем оно»

Да это просто для булавок. © takethe6 / Reddit

В целом, идея классная, но вот реализация...

«Интересный дизайн потолка в ресторанчике⁠⁠»

«Сняли квартиру. Неординарный декор в туалете, не так ли?»

«Стекло выглядит все время грязным. Такой дизайн»

«Сняли жилье на 12 человек. Вот какая у нас ванная комната. Там еще и туалет сбоку»

Я надеюсь, у вас есть второй туалет? © mudokin / Reddit

«Интересно, с какой целью»