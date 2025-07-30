А чем руководствуются составители постов, продолжающие шмякать плашку с текстом поверх фото, несмотря на неоднократные комменты по этому поводу? На себя посмотрите, Маня)
15 строителей и дизайнеров, чья логика, кажется, вышла подышать и не вернулась
Сделай сам
1 час назад
Иногда задаешься вопросом — чем руководствовался дизайнер или строитель при создании очередного шедевра? Порой в гостях у кого-то или в заведении, или даже в собственной машине можно встретить элементы дизайна, которые иначе как странными на назовешь. Герои нашей подборки не стушевались и сфотографировали такие из ряда вон выходящие примеры.
«Один вопрос: зачем?»
была версия что это для системы балок, нужных для перемещения маломобильного человека. Или это дом двухметрового панка.
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«Женский туалет, а над ним указатель мужского. Очень уж легко спутать из-за такого дизайнерского решения»
Надпись над женским туалетом: «Мужчины».
«В отеле в Дрездене наткнулись на эту лампу»
Голосом хозяйственного Матроскина: немного другая поза - и на нее можно было бы вешать столовое белье или салфетки )
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Ответить
«Есть идеи, зачем у этого отверстия такой странный дизайн?»
- Это просто для монеток. © aipac124 / Reddit
«Интерьер в стиле Ферби»
«Это ключ от подъезда, а это — непонятное отверстие с решеткой»
«Подсветка в нашем отеле установлена так, что светит прямо в лицо»
Установить температуру на духовке — это интуитивно, говорили они
«Наткнулся на это в примерочной и не сразу понял, зачем оно»
- Да это просто для булавок. © takethe6 / Reddit
В целом, идея классная, но вот реализация...
«Интересный дизайн потолка в ресторанчике»
«Сняли квартиру. Неординарный декор в туалете, не так ли?»
«Стекло выглядит все время грязным. Такой дизайн»
«Сняли жилье на 12 человек. Вот какая у нас ванная комната. Там еще и туалет сбоку»
- Я надеюсь, у вас есть второй туалет? © mudokin / Reddit
«Интересно, с какой целью»
А вот еще несколько примеров того, как дизайнеры так увлеклись, что забыли о здравом смысле.
Фото на превью anbeli_ / Reddit
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