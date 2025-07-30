15 строителей и дизайнеров, чья логика, кажется, вышла подышать и не вернулась

Сделай сам
1 час назад
Руконожка Ай-Ай
1 час назад

А чем руководствуются составители постов, продолжающие шмякать плашку с текстом поверх фото, несмотря на неоднократные комменты по этому поводу? На себя посмотрите, Маня)

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Иногда задаешься вопросом — чем руководствовался дизайнер или строитель при создании очередного шедевра? Порой в гостях у кого-то или в заведении, или даже в собственной машине можно встретить элементы дизайна, которые иначе как странными на назовешь. Герои нашей подборки не стушевались и сфотографировали такие из ряда вон выходящие примеры.

«Один вопрос: зачем?»

S_v
59 минут назад

была версия что это для системы балок, нужных для перемещения маломобильного человека. Или это дом двухметрового панка.

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«Женский туалет, а над ним указатель мужского. Очень уж легко спутать из-за такого дизайнерского решения»

Надпись над женским туалетом: «Мужчины».

«В отеле в Дрездене наткнулись на эту лампу»

Руконожка Ай-Ай
2 минуты назад

Голосом хозяйственного Матроскина: немного другая поза - и на нее можно было бы вешать столовое белье или салфетки )

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«Есть идеи, зачем у этого отверстия такой странный дизайн?»

«Интерьер в стиле Ферби»

«Это ключ от подъезда, а это — непонятное отверстие с решеткой»

«Подсветка в нашем отеле установлена так, что светит прямо в лицо»

Установить температуру на духовке — это интуитивно, говорили они

«Наткнулся на это в примерочной и не сразу понял, зачем оно»

В целом, идея классная, но вот реализация...

«Интересный дизайн потолка в ресторанчике⁠⁠»

«Сняли квартиру. Неординарный декор в туалете, не так ли?»

«Стекло выглядит все время грязным. Такой дизайн»

«Сняли жилье на 12 человек. Вот какая у нас ванная комната. Там еще и туалет сбоку»

«Интересно, с какой целью»

А вот еще несколько примеров того, как дизайнеры так увлеклись, что забыли о здравом смысле.

Фото на превью anbeli_ / Reddit

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