20+ новомодных штуковин, над которыми весь интернет голову ломал
Интересное
5 часов назад
Бывает, наткнешься на какую-то диковинку и сразу включаешь внутреннего Шерлока — что это, зачем, как работает? Головоломка не дает покоя, пока не найдешь разгадку. К счастью, в сети всегда найдётся кто-то, кто уже раскусил тайну и готов ею поделиться. Так загадочные штуковины перестают быть мистикой и превращаются в маленькие открытия.
«Не могу понять, что это. Он мигает. Когда мы переехали в старый дом, там было два похожих предмета»
- Нашел разгадку! Эта штука создана, чтобы отпугивать вредителей: насекомых и мышей. © MudgetBinge / Reddit
«Нашел у себя под кроватью в отеле»
- Это штука для пранков. Она пикает с разными временными интервалами, батарейки хватает на годы. © BrineBrack / Reddit
- Я как узнал, что это, заказал себе сразу 10 штук! © Motogiro18 / Reddit
«Люди, помогите! Эта вещь у меня уже около 7 лет. Она переезжала со мной 3 раза. И я до сих пор не знаю, что это такое»
- Это же насадка для бритья спины. © solid5nake1 / Reddit
«В автобусе на сиденье передо мной есть кнопка. Зачем она нужна?»
У обезьянки наживоте была кнопочка. Вот она и ходила по джунглям и всех зверей спрашивала - может они знают для чего нужна эта кнопочка? Никто не знал. А бегемотик сказал нажать. Она нажала и у нее отвалилась попа. Не ищи приключений насвою задницу !!!🤣🤣🤣
-
-
Ответить
- Для вашего удобства. Нажмите на кнопку — и сможете поставить туда телефон. Пластинка отодвинется, внутри пружинный механизм, он прижмет телефон и не даст ему упасть. © OddCryptographer1517 / Reddit
«Собрался утром принять душ. Посмотрел на стену и вдруг увидел эту штучку на вентиляционной решетке»
- Я бы на твоем месте снял решетку и поискал бы там объектив. Это датчик, который используется не в шпионских, но в цифровых камерах. Сам по себе он бесполезен и нефункционален. © Dacker503 / Reddit
«Это висело на стене в больничной палате моей подруги»
- Этот датчик используется для мониторинга дыхательной недостаточности и возможного инфицирования ран. © santiago_strd / Reddit
«Чинил машину и нашел под приборной панелью эту штуку»
- Я работала в автосалоне. Они ставят такие штучки на те автомобили, которые берут в кредит. Это GPS-трекер. © britney7266 / Reddit
«Мой друг нашел это устройство в своем багажнике. Весит немало»
- Это блок GPS слежения. Машина случайно не сдавалась ранее в аренду? © EverydayVelociraptor / Reddit
«Это устройство меня бесит! Оно издает крайне неприятный звук. Что это?»
- Это ультразвуковой отпугиватель животных. © MrDorkESQ / Reddit
«Стирала я тут вещи мужа, а в них такая штука...»
- В поликлинике были в последнее время? Это пластырь для мониторинга сердечного ритма. © Puzzled_Ad_3013 / Reddit
«Нашел это в сельской местности»
- Я купил что-то похожее в онлайн магазине несколько лет назад. Его рекламировали как зубочистку. © Mister3mann / Reddit
«Нашел этот странный ржавый трейлер на складе сельского кемпинга. Для чего он?»
- О, я точно знаю, что это и для чего. Его используют на фестивале электронной музыки в качестве мобильной звуковой сцены. © rynoxmj / Reddit
«Отчим повесил эту штуку над дверью в мою комнату»
- Он пищит? Тогда это электронный «сверчок». Я раньше так коллег разыгрывал. © -Blackfish / Reddit
- У меня коллега такую же повесил у меня в кабинете. Я чуть с ума не сошел, пока искал, что же это пищит. © Wild_Warning3716 / Reddit
«Я нашел это устройство в кухонном ящике в моем офисе»
- Это часть приспособления для нарезки бисквита на ровные тонкие коржи. Между двумя такими штуками зажимается специальный нож, положение которого можно регулировать по высоте благодаря пазам. © jackrats / Reddit
«Нашел это оптическое устройство на университетской свалке»
- Это линза с антибликовым покрытием. У меня есть очень похожая от проектора. © GuavaMoist759 / Reddit
«Что это за круглое электронное устройство на стене в моей квартире? Живу в Испании»
- Я думаю, что это умный датчик для управления, например, кондиционером или телевизором. © ***OzZy*** / Reddit
«Нашла брелок на прогулке. Он орал как сигналка»
- Вообще-то это и есть сигнализация. Ее включают, чтобы отпугнуть хищника или привлечь внимание прохожих, например. © MistressLyda / Reddit
«Что это за устройство, которое „смотрит“ на мой задний двор через соседский забор?»
- Похоже на ультразвуковое устройство для отпугивания вредителей. © Unknown author / Reddit
«Вот такая штуковина была у меня в кармане. Неужели это устройство для слежки?»
- Это светодиодные шарики для вечеринок. Мы использовали тонну таких на свадьбе. Мой сын взял и разобрал несколько из них, а там внутри: две маленькие батарейки, светодиод и пружина. © DirtyTitanium / Reddit
«Что за пластиковое устройство?»
- Это контейнер для приготовления яиц в микроволновке. © CanonCopy / Reddit
«Понятия не имею, зачем они это установили»
- Это метеостанция с радаром. Скорее всего, они сдают помещение в аренду компании, которая следит за погодой, а также за стаями птиц. А затем продают эти данные близлежащим аэропортам. © dig4dave158 / Reddit
