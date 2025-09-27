18 фото, где реальность так хорошо маскируется, что ей бы в шпионские игры играть

Фотоподборки
53 минуты назад

Бывает, смотришь на привычные вещи — а они вдруг прикидываются чем-то другим. И начинаешь сомневаться: то ли глаза подводят, то ли мир решил пошутить. Эти фото как раз из той серии, где реальность играет в прятки.

«Зажег свечу, как вдруг из темноты появилась эта роскошная женщина»

«Мое лобовое стекло в дождь выглядит как будто нарисовано акварелью»

«Решил я, значит, чипсов заточить»

«Сфоткал дом на фоне другого дома»

«Нашел самую милую стену во время вечерней прогулки»

«Человек-дерево»

«Этот парень не сводил с меня глаз во время ужина»

«Мой батат выглядит как мышь»

«Свистящий человечек»

«Нагар моего утюга напоминает одну знаменитость — Джими Хендрикса»

  • Блин, зачем вы сказали? Как теперь это развидеть?

«Думаю, сегодня я не выйду на улицу»

«Это кресло выглядит не очень дружелюбным»

«Нашел в огороде дерзкую молодую морковку»

  • Ух, я аж засмущался!

«Моя еда пробует мою еду»

«Вот что значит каменное лицо»

«Кто-то очень устал»

«Мой сын нашел лист в форме Бэтмена»

«Неправильно проросшая малина из-за косточек выглядит как зубастое чудовище»

Мир умеет удивлять и подбрасывать такие кадры, о которых и не подумаешь заранее. Если хочется еще порции случайных чудес, посмотрите эту подборку.

Фото на превью KingstonsFinest / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее