18 фото, где реальность так хорошо маскируется, что ей бы в шпионские игры играть
53 минуты назад
Бывает, смотришь на привычные вещи — а они вдруг прикидываются чем-то другим. И начинаешь сомневаться: то ли глаза подводят, то ли мир решил пошутить. Эти фото как раз из той серии, где реальность играет в прятки.
«Зажег свечу, как вдруг из темноты появилась эта роскошная женщина»
- Мурашки по коже, но красотища! © Independent_Air4792 / Reddit
«Мое лобовое стекло в дождь выглядит как будто нарисовано акварелью»
«Решил я, значит, чипсов заточить»
- Ван Гог такое бы заценил! © Owl_Towels / Reddit
«Сфоткал дом на фоне другого дома»
Оригинально и красиво. Но немного не поняла: на доме сбоку скат крыши прорисован?
-
-
Ответить
«Нашел самую милую стену во время вечерней прогулки»
«Человек-дерево»
«Этот парень не сводил с меня глаз во время ужина»
«Мой батат выглядит как мышь»
«Свистящий человечек»
«Нагар моего утюга напоминает одну знаменитость — Джими Хендрикса»
- Блин, зачем вы сказали? Как теперь это развидеть?
«Думаю, сегодня я не выйду на улицу»
«Это кресло выглядит не очень дружелюбным»
- Оно как будто говорит: «Попробуй только сесть на меня». © Specialist-Alps6478 / Reddit
«Нашел в огороде дерзкую молодую морковку»
- Ух, я аж засмущался!
«Моя еда пробует мою еду»
«Вот что значит каменное лицо»
«Кто-то очень устал»
«Мой сын нашел лист в форме Бэтмена»
«Неправильно проросшая малина из-за косточек выглядит как зубастое чудовище»
- Эта мелочь сделала мой день лучше. © AWOPV / Reddit
Мир умеет удивлять и подбрасывать такие кадры, о которых и не подумаешь заранее. Если хочется еще порции случайных чудес, посмотрите эту подборку.
Фото на превью KingstonsFinest / Reddit
