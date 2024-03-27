15+ вопросов из «Кто хочет стать миллионером?», которые поставили в тупик наших звезд, а вы ответите на раз-два
Культура
43 минуты назад
«Кто хочет стать миллионером?» — одна из любимых интеллектуальных игр многих телезрителей. В этом году ей исполняется 25 лет. За все время существования викторины в ней приняло участие множество звездных гостей, которым доставались не самые простые вопросы.
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«Что? Где? Когда» — одна из телевикторин-долгожительниц, ведь ей уже почти полвека. За это время в студии программы прозвучало огромное количество вопросов, некоторые из которых знатоки расщелкивали как орешки, а другие же поставили их в тупик.
Фото на превью Кто хочет стать миллионером? / Первый канал
Комментарии
Уведомления
Сложнее ответить на вопрос, как статья опубликована 15 минут назад, а вот комментарию под ней уже 22 часа...
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Давайте еще, только на этот раз действительно сложные, а над этими даже думать не пришлось.
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