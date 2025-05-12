15+ вывесок и объявлений, которые сложно обойти вниманием
Объявления и вывески чаще всего воспринимаются как фон. Но иногда среди них могут появляться такие перлы, что сложно бороться с желанием сфотографировать такое произведение искусства и выложить в сеть.
«Маркетинг, который вам может только сниться...»
«Увидел на подъезде 10 минут назад»
Эй, мы в интернет не плакать заходим
Вы не знаете, с кем затеяли игру, глупцы
Жаль, что такое приходиться проговаривать
Целевая аудитория заведения — целая загадка
Берем как девиз!
Радикальные меры
Номер квартиры или телефона напишите, пожалуйста 😂
(а вообще я думаю, там тАААкие тараканы в голове, что ничто не поможет).
Креативный отдел серьезно нацелился на премию
Звучит как выход
Блюдо для истинных ценителей
А люди по-прежнему считают себя их хозяевами
Для создания этого материала были использованы следующие источники: xMakedonecx / Pikabu
Когда нужен серьезный подход
Довольно слонообразные котята выйдут
Логика вышла из зала
Сильно допекли
Для создания этого материала были использованы следующие источники: ghazan / Pikabu
К лучшему сотруднику — лучшее отношение
Котик - прелесть. Объявление даже комментировать не хочется по причине отъявленной безграмотности.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: ololowenka / Pikabu
А ведь каждое детство на таких принципах строится
Пожалуй, лучше в другой автобус сяду...
Для создания этого материала были использованы следующие источники: varantt / Pikabu
И ведь никого и ничего не смутило же...
Для создания этого материала были использованы следующие источники: shugich / Pikabu
А для тех, кто хочет больше походить по аллее славы наружной рекламы, у нас есть еще подборка.
Комментарии
АДме реально думает, что мы это не читали?
Если переставить местами заметки, то это не значит создать НОВУЮ статью.
Это так не работает в данном случае. Это не диссертация и не отчет.