15+ вывесок и объявлений, которые сложно обойти вниманием

Народное творчество
4 часа назад

Объявления и вывески чаще всего воспринимаются как фон. Но иногда среди них могут появляться такие перлы, что сложно бороться с желанием сфотографировать такое произведение искусства и выложить в сеть.

«Маркетинг, который вам может только сниться...»

«Увидел на подъезде 10 минут назад»

Эй, мы в интернет не плакать заходим

Вы не знаете, с кем затеяли игру, глупцы

Жаль, что такое приходиться проговаривать

Целевая аудитория заведения — целая загадка

Берем как девиз!

Радикальные меры

Pohjoinen nainen
4 часа назад

Номер квартиры или телефона напишите, пожалуйста 😂
(а вообще я думаю, там тАААкие тараканы в голове, что ничто не поможет).

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ! / VK

Креативный отдел серьезно нацелился на премию

Для создания этого материала были использованы следующие источники: КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ! / VK

Звучит как выход

Блюдо для истинных ценителей

А люди по-прежнему считают себя их хозяевами

Для создания этого материала были использованы следующие источники: xMakedonecx / Pikabu

Когда нужен серьезный подход

Для создания этого материала были использованы следующие источники: КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ! / VK

Довольно слонообразные котята выйдут

Логика вышла из зала

Сильно допекли

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ghazan / Pikabu

К лучшему сотруднику — лучшее отношение

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ololowenka / Pikabu

А ведь каждое детство на таких принципах строится

Пожалуй, лучше в другой автобус сяду...

Для создания этого материала были использованы следующие источники: varantt / Pikabu

И ведь никого и ничего не смутило же...

Для создания этого материала были использованы следующие источники: shugich / Pikabu

А для тех, кто хочет больше походить по аллее славы наружной рекламы, у нас есть еще подборка.

Фото на превью IvanoffAI / Pikabu

Комментарии

Уведомления
Марта
5 часов назад

АДме реально думает, что мы это не читали?
Если переставить местами заметки, то это не значит создать НОВУЮ статью.
Это так не работает в данном случае. Это не диссертация и не отчет.

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