15 занятных вещей и явлений, которые поставили людей в тупик
Благодаря интернету мы можем узнать ответы на многие наши вопросы. 50 лет назад, увидев странный предмет, мы никогда бы не узнали о его истории и предназначении. Но теперь и статьи, и искусственный интеллект, а самое главное — обычные люди, незнакомцы в интернете, - в любое время готовы прийти нам на помощь.
1. «Резиновая штуковина, похожа на игрушку»
Ответ: «Это деталька лего. Воздушные шарики, которые держит лего-человечек».
2. «Нашел эту штуковину на распродаже. Для чего она вообще?»
Ответы: «Чтобы открывать устриц? Чтобы не порезаться об острые края раковины или нож».
3. «Нашли 4 капсулы, наполненные, похоже, металлической стружкой?»
Ответ: «Это таблетка для жвачных животных».
4. «На съемной квартире в пляжном городке на восточном побережье США. Такое вот углубление с ручкой в столешнице»
Ответы: «Это была часть люка в амбаре или на корабле»
5. «Небольшая металлическая безделушка. Откопали на ферме в Миссури»
Ответы: «Это зажим для платка, который бойскауты повязывают на шее».
6. «Нашли в лесу в Германии, висит на дереве»
Ответы: «Разрешена ли охота? Может быть, для приманки».
7. «У обеих припаркованных машин зеркала заднего вида обмотаны футболками, но только со стороны дороги»
Ответы: «Это для того, чтобы птицы не нападали на свое отражение в зеркале».
8. «Сотни труб из нержавеющей стали»
Ответ: «Такие обычно стоят на свалке. Выпускают газы из разлагающихся отходов, захороненных там».
9. «На оконной сетке пыль почему-то формирует такие вот странные узоры»
Ответ: «Судя по всему, предыдущий квартиросъемщик курил, и дым выходил через вентилятор, встроенный в окно».
10. «Что это за маленькие пятнышки на кровати? Каждый раз, когда я их смахиваю, они появляются снова через 2 часа, и я понятия не имею, как»
Ответ: «Это 100% помет термитов. Где-то сверху (вашей кровати), я уверен, вы найдете маленькую дырочку в потолке».
11. «Нашел в кабинете математики. 100 квадратов с разными узорами и цветами. Ни один узор не похож на другой»
Ответ: «Это таблица факторизации простых чисел и демонстрация «Решета Эратосфена». Обратите внимание, что простые числа имеют сплошной выраженный цвет».
12. «Лунный лик. Нашли во дворе»
Ответы: «Скорее всего, это просто украшение для сада».
13. «Вот, что оказалось в обертке от пластыря вместо пластыря»
Ответ: «Похоже на производственную ошибку. Скорее всего такая деталь отмечает начало или конец партии».
14. «Что это за дом посреди океана?»
Ответы: «Это Маяк Миддл-Бэй».
15. «Маленькая грязевая башня, которая появилась за последние несколько дней рядом с моей кроватью»
Ответ: «Похоже на термитов»