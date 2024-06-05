15 занятных вещей и явлений, которые поставили людей в тупик

Благодаря интернету мы можем узнать ответы на многие наши вопросы. 50 лет назад, увидев странный предмет, мы никогда бы не узнали о его истории и предназначении. Но теперь и статьи, и искусственный интеллект, а самое главное — обычные люди, незнакомцы в интернете, - в любое время готовы прийти нам на помощь.

1. «Резиновая штуковина, похожа на игрушку»

Ответ: «Это деталька лего. Воздушные шарики, которые держит лего-человечек».

2. «Нашел эту штуковину на распродаже. Для чего она вообще?»

Ответы: «Чтобы открывать устриц? Чтобы не порезаться об острые края раковины или нож».

3. «Нашли 4 капсулы, наполненные, похоже, металлической стружкой?»

Ответ: «Это таблетка для жвачных животных».

4. «На съемной квартире в пляжном городке на восточном побережье США. Такое вот углубление с ручкой в столешнице»

Ответы: «Это была часть люка в амбаре или на корабле»

5. «Небольшая металлическая безделушка. Откопали на ферме в Миссури»

Ответы: «Это зажим для платка, который бойскауты повязывают на шее».

6. «Нашли в лесу в Германии, висит на дереве»

Ответы: «Разрешена ли охота? Может быть, для приманки».

7. «У обеих припаркованных машин зеркала заднего вида обмотаны футболками, но только со стороны дороги»

Ответы: «Это для того, чтобы птицы не нападали на свое отражение в зеркале».

8. «Сотни труб из нержавеющей стали»

Ответ: «Такие обычно стоят на свалке. Выпускают газы из разлагающихся отходов, захороненных там».

9. «На оконной сетке пыль почему-то формирует такие вот странные узоры»

Ответ: «Судя по всему, предыдущий квартиросъемщик курил, и дым выходил через вентилятор, встроенный в окно».

10. «Что это за маленькие пятнышки на кровати? Каждый раз, когда я их смахиваю, они появляются снова через 2 часа, и я понятия не имею, как»

Ответ: «Это 100% помет термитов. Где-то сверху (вашей кровати), я уверен, вы найдете маленькую дырочку в потолке».

11. «Нашел в кабинете математики. 100 квадратов с разными узорами и цветами. Ни один узор не похож на другой»

Ответ: «Это таблица факторизации простых чисел и демонстрация «Решета Эратосфена». Обратите внимание, что простые числа имеют сплошной выраженный цвет».

12. «Лунный лик. Нашли во дворе»

Ответы: «Скорее всего, это просто украшение для сада».

13. «Вот, что оказалось в обертке от пластыря вместо пластыря»

Ответ: «Похоже на производственную ошибку. Скорее всего такая деталь отмечает начало или конец партии».

14. «Что это за дом посреди океана?»

15. «Маленькая грязевая башня, которая появилась за последние несколько дней рядом с моей кроватью»