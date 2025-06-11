15 женщин, которые, кажется, случайно нажали «стоп» в настройках возраста

Секрет вечной молодости — его пытаются разгадать испокон веков. Споры о том, что самое важное — генетика, образ жизни, питание или поход к косметологу как на работу, не прекращаются. Есть женщины, которые ловят на себе восхищенные или завистливые взгляды. Они выглядят далеко не на свой возраст и словно застряли во времени. Кто-то делится лайфхаками по сохранению молодости, кто-то загадочно молчит. Молодо выглядящие женщины — о них наша публикация.

«Мне 46. Вот мое фото без фильтров»

Мне 25 лет, хотела бы я иметь кожу, как у вас. © sixfigurefemme / Reddit

«Бью баклуши на работе в 1992 году и 27 лет спустя»

Ты выглядишь так, будто не постарела ни на день. Ты вампир? © Tikiwaka-Letrouce / Reddit

«Мне 52 года. Увлажняю кожу утром и вечером»

Дикость какая-то, вы выглядите на 30 лет, но никак не на 52. © Sea_Waltz2353 / Reddit

«Мне 40. Делюсь своим селфи здесь, потому что чувствую себя очень хорошо»

Ты чувствуешь себя очень хорошо, потому что выглядишь очень хорошо. © thenaughtvsideofme / Reddit

«Мне 48 лет. Вон какие у меня гусиные лапки»

Вы, наверное, имели в виду, что вам 28 лет? Великолепно выглядите. © hodgetiger / Reddit

«Мне 36 лет. Вот как выглядит мое лицо после 5 часов работы. На мне никакой косметики, кроме туши для ресниц»

Как это тебе 36? Девушка, вы выглядите потрясающе! © EasternField / Reddit

«Мне почти 40, и последние 2 месяца я борюсь с розацеа. Я перестала даже пытаться краситься, но сейчас чувствую себя намного лучше»

«Мне 49. Никакого ботокса, филлеров и всего подобного»

«42. Чувствую себя милой и думаю, что выгляжу моложе, чем есть на самом деле. Удалять не буду»

Ты выглядишь на 20 с таким милым детским личиком! Ты такая красивая и обворожительная! © MelodicPut1060 / Reddit

«В этом году мне исполнилось 50. Уход за кожей — это уход за собой»

«Встала в 4 утра в субботу по собственному желанию. Кажется, я старею. Мне 45 лет»

Не верю! Тебе максимум 35. © nice2meetyou99 / Reddit

«Мне 51. Сделала фото перед работой»

«Поверите ли вы мне, если я скажу, что вчера мне исполнился 41 год?»

Выглядишь на 20 с небольшим. © Unknown author / Reddit

«Мне сегодня исполнилось 45»

«Вот что значит вкладываться в уход за кожей. Мне 35 лет, и на моем лице нет тоналки, только блеск для губ и подводка»