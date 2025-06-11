15 женщин, которые, кажется, случайно нажали «стоп» в настройках возраста
Фотоподборки
1 час назад
Секрет вечной молодости — его пытаются разгадать испокон веков. Споры о том, что самое важное — генетика, образ жизни, питание или поход к косметологу как на работу, не прекращаются. Есть женщины, которые ловят на себе восхищенные или завистливые взгляды. Они выглядят далеко не на свой возраст и словно застряли во времени. Кто-то делится лайфхаками по сохранению молодости, кто-то загадочно молчит. Молодо выглядящие женщины — о них наша публикация.
- Мне 25 лет, хотела бы я иметь кожу, как у вас. © sixfigurefemme / Reddit
«Бью баклуши на работе в 1992 году и 27 лет спустя»
- Ты выглядишь так, будто не постарела ни на день. Ты вампир? © Tikiwaka-Letrouce / Reddit
«Мне 52 года. Увлажняю кожу утром и вечером»
- Дикость какая-то, вы выглядите на 30 лет, но никак не на 52. © Sea_Waltz2353 / Reddit
«Мне 40. Делюсь своим селфи здесь, потому что чувствую себя очень хорошо»
- Ты чувствуешь себя очень хорошо, потому что выглядишь очень хорошо. © thenaughtvsideofme / Reddit
«Мне 48 лет. Вон какие у меня гусиные лапки»
- Вы, наверное, имели в виду, что вам 28 лет? Великолепно выглядите. © hodgetiger / Reddit
«Мне 36 лет. Вот как выглядит мое лицо после 5 часов работы. На мне никакой косметики, кроме туши для ресниц»
- Как это тебе 36? Девушка, вы выглядите потрясающе! © EasternField / Reddit
«Мне почти 40, и последние 2 месяца я борюсь с розацеа. Я перестала даже пытаться краситься, но сейчас чувствую себя намного лучше»
- 40? Выглядишь потрясающе. © G2046H / Reddit
«Мне 49. Никакого ботокса, филлеров и всего подобного»
«42. Чувствую себя милой и думаю, что выгляжу моложе, чем есть на самом деле. Удалять не буду»
- Ты выглядишь на 20 с таким милым детским личиком! Ты такая красивая и обворожительная! © MelodicPut1060 / Reddit
«В этом году мне исполнилось 50. Уход за кожей — это уход за собой»
«Встала в 4 утра в субботу по собственному желанию. Кажется, я старею. Мне 45 лет»
- Не верю! Тебе максимум 35. © nice2meetyou99 / Reddit
«Мне 51. Сделала фото перед работой»
«Поверите ли вы мне, если я скажу, что вчера мне исполнился 41 год?»
- Выглядишь на 20 с небольшим. © Unknown author / Reddit
«Мне сегодня исполнилось 45»
«Вот что значит вкладываться в уход за кожей. Мне 35 лет, и на моем лице нет тоналки, только блеск для губ и подводка»
Возраст — всего лишь цифра в паспорте. Судя по всему, так считают герои нашей публикации. Глядя на них, не поверишь, что они в солидном возрасте, а не вчерашние студенты.
Фото на превью dittidot / Reddit
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