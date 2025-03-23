15+ женщин, которые задумались о своем имидже
От того, как мы выглядим, многое зависит: настроение, уверенность в себе и то, как воспринимают нас другие люди. Но стоит сменить привычный имидж и сделать, например, другую прическу, так и жизнь меняется. В этом на собственном примере убедились героини нашей статьи.
- У коллеги волосы были жиденькими, но она очень ими гордилась. Театрально встряхивала головой и приговаривала: «Ох, тяжело ухаживать за ними». Коллега не выдержал: «Да отрежь уже!» Все замерли, а в понедельник нас ждал шок: она пришла с короткой стрижкой, задорными кудряшками и улыбкой до ушей. Оказалось, что коллега пошел за ней извиняться и посоветовал ей такой образ. © Аноним2803292 / Ideer
- У меня были волосы до попы, потому что моему парню нравились длинные. Потом он мне изменил. Бросила его и взялась за кухонные ножницы. Получился неровный боб, но моя подруга-парикмахер все исправила и сделала мне супермилую стрижку пикси с челкой. Я раньше боялась, что короткая стрижка сделает меня непривлекательной в глазах парней. Но потом, когда у меня уже были короткие волосы, и все эти парни не стеснялись говорить, что с длинными мне было лучше, я поняла, что эти парни и не достойны моего внимания. Вся эта крутая уверенность, которую я обнаружила в себе, в конечном итоге привлекла нужного человека. Я до сих пор с ним. © DirtKnown / Reddit
«Преображение моих волос: от очень поврежденных до здоровых».
- Пока мой брат был в командировке, его девушка себя проапгрейдила. По полной! Увеличила губы, закачала что-то в челюсть, чтобы углы были более резкими, сменила кардинально имидж, постриглась, покрасилась, похудела сильно. Парень вернулся домой и обалдел. Сюрприз не получился, потому что брат полюбил скромную девочку с щечками и льняными волосами, а встретила его совсем другая. Расстались, слишком уж контраст был сильный. Брат уже несколько месяцев не может отойти. А девушка недоумевает, что она сделала не так, ради парня же старалась. © Подслушано / Ideer
- Я хотела стрижку пикси, а получила стрижку «ежик», потому что мой парикмахер меня неправильно понял. Но знаете что? В итоге я получила кучу комплиментов. Но отращивать волосы тяжело. Больше я на такие эксперименты не пойду. © Throwawayuser626 / Reddit
- У меня очень густые длинные волосы медно-красного цвета. Высокий хвост делать не могу, так как голова начинает болеть. Мыть долго. Решила подстричь, так все в доме подняли скандал! Муж категорически против, грозит разводом. Взяла и сделала каре. Теперь я неблагодарная, что такой дар состригла. Но мне плевать. Я впервые почувствовала легкость, и теперь нет головных болей! © Подслушано / Ideer
"А девушка недоумевает, что она сделала не так, ради парня же старалась."
Ради него - это когда узнала, что ему надо, спросила. хочет ли он это в тебе, уточнила, показала. как это может выглядеть, спросила, надо ли ему это вообще и потом что-то сделала. А тут за него решила и теперь удивляется, что пошло не так.
«Мне 47 лет. И мне все равно, что я старовата для этой стрижки, мне она нравится».
- 2 года назад в моей жизни была черная полоса: не ладилось с работой, личной жизнью, родителями. Решила сменить имидж. В то время волосы у меня были по пояс. Решила подстричься под каре. И когда мастер меня стригла, я представляла, что с каждой прядью она отстригает мои проблемы: вот минус проблемы с шефом, вот минус ссора с мамой, и т. д. Из салона я вышла другим человеком. Вечером мама позвонила мириться, через месяц повысили и перевели в другой отдел, через полгода вышла замуж. © Подслушано / Ideer
- У жены волосы по пояс, уже 6 лет красит их в блонд и страдает, что они портятся, длина ее бесит. Предложил вернуть свой цвет и подстричься. Она надулась и вечером приехала с темным каре. Я был в шоке, но сказал, что красиво все. А ночью она час ревела, потому что жалеет об этом. Говорила, что я во всем виноват, и если бы не сказал ей пойти в салон, она бы не совершила ошибку. Предложил нарастить волосы или парик купить — не захотела. © Подслушано / Ideer
«Я перекрасилась из блондинки в рыже-каштановую. Интересно, правильное ли решение я приняла?»
- У меня длинные кудрявые волосы, решила их максимально коротко постричь. 7 мастеров мне отказали! 7! От крутых салонов до дешевых парикмахерских. Все твердили: «Вам не пойдет, будете как одуванчик, жалко такие кудри». Уже сама начала задумываться, а может, и правда совершаю что-то ужасное, раз хочу короткую стрижку. В общем, нашла я своего мастера, постригли меня коротко. Теперь по городу ходит ну очень счастливый одуванчик! © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 15, я решила обесцветить челку дома и покрасить ее в фиолетовый цвет. Осветлились волосы только до оранжевого цвета. Вместо того, чтобы обесцветить их еще раз, я просто нанесла краску и понадеялась на лучшее. Фиолетовая краска каким-то образом оказалась цвета фуксии. Розовой моя челка стала только после нескольких «помывок». Примерно через 5 месяцев я пошла к стилисту, чтобы покраситься в темно-бордовый с фиолетовыми прядями. Но и она не смогла вывести этот розовый цвет, пришлось закрашивать челку краской. Сначала все было отлично, а потом краска смылась и снова вылез розовый цвет. Так и ходила с ним, пока челка не отросла, и я ее не отрезала. © Writing_Nearby / Reddit
Кривая челка испортила взгляд.
И снизу тоже, кажется, очень неважно подстрижено.
«Подруги считают, что меня плохо подстригли. Они правы?»
- Увидела фото Селены Гомес с симпатичным бобом с челкой. Решила сделать такую же стрижку, но не учла, что у нас разные цвет и густота волос, форма лица. Я выглядела как покусанная пчелами Жанна д’Арк. © greg-d**** / Reddit
- Я молодая мама, разведена. После развода кардинально изменила имидж: похудела на 25 кг, сделала необычную стрижку, проколола губу, сменила гардероб на более смелый. Поклонников хоть отбавляй. А все подруги мне твердят: «Ты же мать! Ты не должна так выглядеть и прокалывать себе что-то». Блин, мне всего 22 года, жизнь не прекратилась после рождения ребенка и развода. © Подслушано / Ideer
- У меня уже накопилось с десяток историй о том, как я смотрю «Дьявол носит Prada», делаю себе челку, как у Энди, а через несколько дней жалею об этом. © msstark / Reddit
Не вижу необходимости отращивать волосы - очень органичная стрижка, хозяйке идет, короткие волосы легче поддерживать в интенсивном цвете
«Вот думаю начать отращивать волосы. Как думаете, стоит?»
- Когда я училась в колледже, у меня были такие проблемы с имиджем, что я всегда носила только нейтральные цвета, бежевый или черный и просто зачесывала волосы назад. Медленно я вышла из этой оболочки и поняла, что лучший способ оставаться вне ее — это быть как можно более яркой. Пока это работает. © bubbo / Reddit
- Всегда была серой мышкой, незаметной, полноватой. Косметикой не пользовалась, одевалась в джинсы, футболки и кеды. И вот недавно как будто посмотрела на себя другими глазами и поняла — надоело! Сменила имидж, записалась на курсы макияжа, похудела на 8 кило, купила себе новую красивую яркую одежду. Вот только муж думает, что у меня есть любовник, и это для него я так стараюсь. Очень обидно, поводов для ревности я не даю. © Подслушано / Ideer
И вот еще парочка статей о смене имиджа:
Комментарии
Много лет живу в слишком ярком окружении (юг, солнце, вечная зелень и цветы) и может быть поэтому в одежде хочется спокойных базовых цветов.
Без того, что я называю "бухарский ковер")