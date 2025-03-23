15+ женщин, которые задумались о своем имидже

"А девушка недоумевает, что она сделала не так, ради парня же старалась."



Ради него - это когда узнала, что ему надо, спросила. хочет ли он это в тебе, уточнила, показала. как это может выглядеть, спросила, надо ли ему это вообще и потом что-то сделала. А тут за него решила и теперь удивляется, что пошло не так.