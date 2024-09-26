15 женщин показали, как они выглядят до и после того, как навели красоту

Фотоподборки
4 часа назад

Красиво накраситься, сменить прическу или просто изменить форму бровей — классный способ поднять себе настроение и внести разнообразие в будни. Вот и героини сегодняшней статьи тоже любят прихорашиваться и смело делятся в сети своими преображениями.

«До и после того, как нанесла макияж. Мне 49, люблю, чтобы все средства были натуральными»

«Сегодня снова решилась попробовать кудрявый метод»

«Вот мой естественный дневной мейк»

Елена Строганова
2 часа назад

Один из тех немногих случаев, когда действительно был бы уместен ботокс для расслабления межбровных мышц.

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«Очень в стиле Кейт Миддлтон!»

«Собралась на работу»

«Мне кажется, или макияж делает мои черты лица более грубыми? Я люблю краситься, но с косметикой почему-то чувствую себя клоуном»

«Как же мне идет мой натуральный цвет!»

Екатерина Александровна
2 часа назад

Здесь плохо все: и очки, и кольцо в носу, и стрижка, и выражение лица - при том, что само лицо, если его от всего этого очистить - довольно миловидное!

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«Мое до и после»

  • Мне так нравится, что даже с макияжем видны твои натуральные веснушки! © riotluv6412 / Reddit

«Мой секрет в том, что я разбираюсь в алхимии. Шучу, конечно, просто краситься умею»

«Спокойно крашусь яркими цветами в свои 30»

villiss
2 часа назад

Это же надо такую красивую внешность ТАК испортить макияжем...

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  • Не думала, что этот оттенок зеленого кому-то идет, но на тебе — красота! © South-Ad-1699 / Reddit

«Я осветлила и слегка укоротила брови. Переживаю немного, не испортила ли»

Pantika
10 минут назад

Зачем люди осветляют брови? Мне правда не понятно... Вроде же чем светлее брови, тем визуальнее уменьшаются глаза... Ну это мое мнение конечно. Но если кто знает причину осветлений - объясните пожалуйста...

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«Это мой повседневный образ, я просто добавила накладные ресницы»

«Слева я не накрашена, справа мой „макияж без макияжа“»

G F
4 часа назад

Освежает но не прячет лицо, отличный повседневный макияж)

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«На тридцатилетие решилась сотворить что-то новенькое и сделала стрижку маллет»

G F
4 часа назад

Блин, а мне каждый раз интервью Хью Джекмана:
— моя жена умудрилась влюбиться в меня, когда я был бедным и у меня был маллет

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«Всегда люблю сравнивать фото до макияжа и после. Мне 39»

Вот в этой статье девушки тоже неслабо преобразились: кто-то привел себя в форму, кто-то вылечил волосы... Красотки!

Фото на превью lamerthanfiction / Reddit

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