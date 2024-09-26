15 женщин показали, как они выглядят до и после того, как навели красоту

Красиво накраситься, сменить прическу или просто изменить форму бровей — классный способ поднять себе настроение и внести разнообразие в будни. Вот и героини сегодняшней статьи тоже любят прихорашиваться и смело делятся в сети своими преображениями.

«До и после того, как нанесла макияж. Мне 49, люблю, чтобы все средства были натуральными»

«Сегодня снова решилась попробовать кудрявый метод»

«Вот мой естественный дневной мейк»

«Очень в стиле Кейт Миддлтон!»

«Собралась на работу»

«Мне кажется, или макияж делает мои черты лица более грубыми? Я люблю краситься, но с косметикой почему-то чувствую себя клоуном»

Да у тебя уже такие черты лица, каких обычно хотят добиться макияжем! © Woopsied00dle / Reddit

«Как же мне идет мой натуральный цвет!»

«Мое до и после»

Мне так нравится, что даже с макияжем видны твои натуральные веснушки! © riotluv6412 / Reddit

«Мой секрет в том, что я разбираюсь в алхимии. Шучу, конечно, просто краситься умею»

«Спокойно крашусь яркими цветами в свои 30»

Не думала, что этот оттенок зеленого кому-то идет, но на тебе — красота! © South-Ad-1699 / Reddit

«Я осветлила и слегка укоротила брови. Переживаю немного, не испортила ли»

© lavendiere / Reddit Pantika 10 минут назад Зачем люди осветляют брови? Мне правда не понятно... Вроде же чем светлее брови, тем визуальнее уменьшаются глаза... Ну это мое мнение конечно. Но если кто знает причину осветлений - объясните пожалуйста... - - Ответить

«Это мой повседневный образ, я просто добавила накладные ресницы»

«Слева я не накрашена, справа мой „макияж без макияжа“»

«На тридцатилетие решилась сотворить что-то новенькое и сделала стрижку маллет»

«Всегда люблю сравнивать фото до макияжа и после. Мне 39»

С этой красной помадой твои глаза просто сияют! © Top_Pineapple2 / Reddit