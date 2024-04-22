15 бьюти-процедур, после которых хочется воскликнуть: «Да, красота — страшная сила!»

В наши дни бьюти-индустрия так широко развита, что каждый может найти услугу на свой вкус. Вот только порой бывает, что не все эксперименты с внешностью оборачиваются успехом. Героини нашей статьи вместо эффектного преображения получили лишь неприятные хлопоты.

«Мне сделали ринопластику 3 недели назад. И мне не по себе от своего отражения в зеркале»

«Я не хотела вздернутый нос, но теперь он у меня есть. Мне кажется, что анфас я похожа на мышь. Из-за этого у меня депрессия. Мечтала об операции около 12 лет. Это стоило больше £ 10 000, но теперь я чувствую себя глупо».

Неудачный татуаж

Переехала в другую страну на учебу. Не знаю, где был мой мозг, но за день до этого я пошла делать себе татуаж. Веснушки на лице и руках. Всегда мечтала о них, И вот пошла и сделала. Мало того, что меня едва пустили в самолет (так, как первую неделю они были похожи на жуткую сыпь). Так теперь веснушки выглядят как огромные многочисленные родинки. Хожу удалять их лазером, от которого они сначала чернеют и распухают, а потом постепенно сходят с корочкой. Это неприятно и дорого. © Подслушано / Ideer

«За это наращивание я отдала $ 400. Надеялась, что мы с мастером на одной волне, но, похоже, я чертовски ошиблась»

«Второе фото просто для сравнения, как я наращиваю себе волосы сама дома»

Извини, но я не видела такого ужасного наращивания с 2007 года. Цвет классный, но так отрезать волосы просто настоящее кощунство! © Unknown author / Reddit

Заклятые подруги

Моя подруга увеличила себе грудь. Пошли мы в ресторан, она надела платье с вырезом до пупа и заигрывала с какими-то мужчинами. В итоге один подошел к нам и пригласил меня на свидание. Подруга начала возмущаться, почему она, а не я, у меня, ведь нет груди, а у нее вот какой размер. А мужик ей говорит: «Глупая, это ведь не главное». Теперь подруга хочет вернуть все обратно. © Подслушано / Ideer

«Что это за уплотнения в нижней части моих губ? Они всегда были там, но после вчерашней инъекции стали более заметными»

Всего лишь мое мнение, но это похоже на естественные жировые подушечки, которые помогают придать структуру вашему лицу. На фото практически ничего не видно, кроме тебя это вряд ли кто-то замечает. © Saturnia-00 / Reddit

«В этот раз попросила косметолога вколоть мне чуть больше гиалуронки. Теперь моя верхняя губа выглядит ужасно. Мне растворить ее или еще подождать?»

На вашем месте я бы растворила все это. Раньше я тоже делала себе губы, но никто не говорил мне, что филер может мигрировать. Сейчас очень рада, что отказалась от филеров и выгляжу без них намного лучше! © Conscious_Sky_789 / Reddit

«Вчера вечером нанесла автозагар, а сегодня утром уже смыла его. Когда решила увлажнить кожу, поняла, что у меня на лице огромные пятна»

«Не получается их скрыть косметикой. Кто-нибудь знает, как это исправить?»

Хотела увеличить губы, а попала в замкнутый круг

Немного увеличила губы, исправила асимметрию и добавила объема своей супертонкой верхней губе. Сначала я была очень довольна, постоянно разглядывала себя в зеркале, делала селфи чаще, чем обычно. А потом я привыкла, и мне губы уже не казались красивыми, как будто они снова превратились в ниточки, хотя прошло пару месяцев всего. Решила еще чуть-чуть добавить объема. Снова радость, счастье на несколько месяцев, а потом опять не то. В итоге я не заметила, как превратила свои губы в пельмени. Я реально упустила эту грань, когда они были нормальными, и когда я начала ходить с губами, как у утки. Смотрю на себя и не понимаю, как я могла это сделать. И почему косметолог вовремя меня не остановила? Почему окружающие не сказали, что это перебор? © Подслушано / Ideer

«Мне испортили брови»

© wifeynurse1 / Reddit Рыжесть 40 минут назад А что с бровями? Похоже, что их неаккуратно покрасили и краска осталась на коже. Через пару дней смоется.

Я себе регулярно рисую брови как у той собачки, потом пару дней хожу как эта собачка 😁 - - Ответить

Не самый лучший подарок на Новый год

В Новый год муж ушел из дома, потому что я увеличила себе губы. Сделала аккуратно, давно мечтала об этом, но отек был сильным. Муж орал, что я не имею права без его ведома вмешиваться в свою внешность. В итоге разругались. Связи с ним нет. Никто не знает, где он вот уже неделю. На работу сегодня не вышел. © Подслушано / Ideer

«Цвет, который я просила и результат, который в итоге получила. И за это окрашивание я заплатила $ 400»

© Most-Hovercraft-1532 / Reddit Рыжесть 38 минут назад Оба цвета хороши, если честно.

Слева нежный, справа задорный.

Но это разные цвета и мастеру нужно лицо в такой цвет выкрасить за такую работу - - Ответить

Красота требует жертв

Мне только 45. Сначала я убрала нависшие веки. На фоне открывшихся глаз резко обозначились носогубные морщины и брыли. Пошла на круговую подтяжку. Повело губы. Пришлось увеличить. Затем скулы, потому что лицо с губами стало непропорционально. Появилась резкая разница между натянутым лицом и дряблой шеей. Деньги кончались, и на платизмопластику взяла кредит. Умом понимаю, что попала в зависимость, но не могу остановиться. Ненавижу свое лицо. Случайно узнала, что за глаза меня называют Донателлой. © Подслушано / Ideer

«Вколола филлер в 2021 году. Сто лет ждала, пока он рассосется, но счастлива, что вернула натуральную форму губ»

© Toddy0800 / Reddit Конфуз 2 часа назад Я понимаю, когда люди с врождёнными уродствами или после травм что-то исправляют в себе. Но когда вполне себе симпатичные люди по этой дорожке радостно бегут? Это ж таки вмешательство в свое здоровье,как не крути - - Ответить

Сейчас губы выглядят намного круче! © strelitza00 / Reddit

И такое бывает...

Я жалею о микроблейдинге. В течении двух лет меня все устраивало. Но со временем чернила выцвели и приобрели красноватый оттенок, что выглядит странно: похоже, будто я накрасилась не тем цветом. © failed_asian / Reddit