15 женщин просто хотели сделать маникюр, но ожидание не совпало с реальностью

Фотоподборки
1 день назад

Жизнь была бы идеальной, если бы все шло в точности так, как мы того хотим. Но даже придя на маникюр, иногда сталкиваешься с такой неожиданностью, что не знаешь, плакать, смеяться или выложить фото в интернете. Пользователи из этой статьи выбрали третий вариант, ну а нам остается только смотреть и удивляться тому, как жестоки к нам порой боги маникюра. Шутим, конечно. Дело житейское, а ногти, ну что ногти, отрастут.

«Свадебный маникюр. Расстроена, но не могу не смеяться»

Svetlana
1 день назад

Слушайте, ну хватит врать! Это сама сделала. Думала, что каждый следующий ноготь будет все лучше получаться, опыт же. Но это так не работает. Зато потом хайпанула в тырнетике, мол вот какие мастера в салоне безрукие. А то, что сама при этом дурочкой выглядит (сидела, смотрела, ничего не сказала и не остановила), не подумала.

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«Вот что бывает, когда делаешь брови одновременно с маникюром и не видишь, что происходит»

«Мой маникюр для помолвки»

Мария
6 часов назад

Благотворительная акция для слепых? Маникюр всем ограниченным?

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«Я знаю, что получилось неидеально, но мастер маникюра очень старалась. По-моему, выглядит очень мило»

«Вот что я просила и что получила»

«Вышло совсем не так, как на фото. В итоге пришлось сделать однотонный маникюр»

«Вот чем я вдохновлялась, и вот что у меня на руках в итоге»

Alarma Sef
1 минута назад

Судя по комментариям мне одной кажется, что это не квадраты, а трапеции?

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«Подруга учится делать маникюр и тренировалась на мне. Я не знала, что это ее первый раз. Попросила ногти покороче, но кто меня слушал. Укоротила сама, но это все еще ужасно»

«Впервые попыталась сделать омбре... М-да»

«Я просила миндалевидные ногти, а получила какие-то желудеобразные»

«Я попыталась сама сделать себе маникюр, вдохновившись фото из соцсетей. Я правда очень старалась!»

«Хотела френч. Получила это»

«Я что, слишком многого прошу?»

Мария
6 часов назад

Слева база и лак, справа лак и лак... явно кто то сам старался 🤣 даже я, далеко не мастер, понимаю где пустить лак, а где цветную базу....

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«Что я хотела и что получила»

«Ожидание и реальность»

Мария
6 часов назад

Я так понимаю слева темно зелёный и что это, топ или втирка для эффекта? Справа болотце и того эффекта нет и в помине

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А вот несколько статей про маникюр, который может сам по себе создать новогоднее настроение:

Фото на превью Heisen123 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Екатерина Александровна
1 день назад

Люди приходят нà маникюр, имея короткие - не знаю, как правильно сказать - горизонтально ориентированные ногти и просят мастера сделать «миндалевидные». Это все равно что женщина с фигурой «колобок» придет в магазин одежды и попросит подобрать ей платье, в котором она будет выглядеть как стройная модель. Так не бывает))

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Шёпот эльфа
1 день назад

а других фото неудачного маникюра не нашлось в сети? Эти мы уже видели, и даже не один раз)

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Буква Эф
18 часов назад

А что не так с последней фоткой? Все очень мило, даже кутикула обработана и в цвет попали. Подумаешь, покрытие не матовое, а полуматовое, но наа фоне других примеров так вообще идеально

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