15 женщин просто хотели сделать маникюр, но ожидание не совпало с реальностью

Жизнь была бы идеальной, если бы все шло в точности так, как мы того хотим. Но даже придя на маникюр, иногда сталкиваешься с такой неожиданностью, что не знаешь, плакать, смеяться или выложить фото в интернете. Пользователи из этой статьи выбрали третий вариант, ну а нам остается только смотреть и удивляться тому, как жестоки к нам порой боги маникюра. Шутим, конечно. Дело житейское, а ногти, ну что ногти, отрастут.

«Свадебный маникюр. Расстроена, но не могу не смеяться»

© Heisen123 / Reddit Svetlana 1 день назад Слушайте, ну хватит врать! Это сама сделала. Думала, что каждый следующий ноготь будет все лучше получаться, опыт же. Но это так не работает. Зато потом хайпанула в тырнетике, мол вот какие мастера в салоне безрукие. А то, что сама при этом дурочкой выглядит (сидела, смотрела, ничего не сказала и не остановила), не подумала. - - Ответить

Выглядит так, как будто ты очистила 10 апельсинов. © FlipsyFloopy / Reddit





«Вот что бывает, когда делаешь брови одновременно с маникюром и не видишь, что происходит»

«Мой маникюр для помолвки»

«Я знаю, что получилось неидеально, но мастер маникюра очень старалась. По-моему, выглядит очень мило»

«Вот что я просила и что получила»

«Вышло совсем не так, как на фото. В итоге пришлось сделать однотонный маникюр»

«Вот чем я вдохновлялась, и вот что у меня на руках в итоге»

«Подруга учится делать маникюр и тренировалась на мне. Я не знала, что это ее первый раз. Попросила ногти покороче, но кто меня слушал. Укоротила сама, но это все еще ужасно»

«Впервые попыталась сделать омбре... М-да»

«Я просила миндалевидные ногти, а получила какие-то желудеобразные»

«Я попыталась сама сделать себе маникюр, вдохновившись фото из соцсетей. Я правда очень старалась!»

«Хотела френч. Получила это»

«Я что, слишком многого прошу?»

© featherteeth / Reddit Мария 6 часов назад Слева база и лак, справа лак и лак... явно кто то сам старался 🤣 даже я, далеко не мастер, понимаю где пустить лак, а где цветную базу.... - - Ответить

«Что я хотела и что получила»

«Ожидание и реальность»