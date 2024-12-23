Слушайте, ну хватит врать! Это сама сделала. Думала, что каждый следующий ноготь будет все лучше получаться, опыт же. Но это так не работает. Зато потом хайпанула в тырнетике, мол вот какие мастера в салоне безрукие. А то, что сама при этом дурочкой выглядит (сидела, смотрела, ничего не сказала и не остановила), не подумала.
15 женщин просто хотели сделать маникюр, но ожидание не совпало с реальностью
Жизнь была бы идеальной, если бы все шло в точности так, как мы того хотим. Но даже придя на маникюр, иногда сталкиваешься с такой неожиданностью, что не знаешь, плакать, смеяться или выложить фото в интернете. Пользователи из этой статьи выбрали третий вариант, ну а нам остается только смотреть и удивляться тому, как жестоки к нам порой боги маникюра. Шутим, конечно. Дело житейское, а ногти, ну что ногти, отрастут.
«Свадебный маникюр. Расстроена, но не могу не смеяться»
- Выглядит так, как будто ты очистила 10 апельсинов. © FlipsyFloopy / Reddit
«Вот что бывает, когда делаешь брови одновременно с маникюром и не видишь, что происходит»
«Мой маникюр для помолвки»
«Я знаю, что получилось неидеально, но мастер маникюра очень старалась. По-моему, выглядит очень мило»
«Вот что я просила и что получила»
«Вышло совсем не так, как на фото. В итоге пришлось сделать однотонный маникюр»
Слева втирка, справа лак. Надо уточнять такие нюансы ДО маникюра
«Вот чем я вдохновлялась, и вот что у меня на руках в итоге»
Судя по комментариям мне одной кажется, что это не квадраты, а трапеции?
«Подруга учится делать маникюр и тренировалась на мне. Я не знала, что это ее первый раз. Попросила ногти покороче, но кто меня слушал. Укоротила сама, но это все еще ужасно»
«Впервые попыталась сделать омбре... М-да»
«Я просила миндалевидные ногти, а получила какие-то желудеобразные»
«Я попыталась сама сделать себе маникюр, вдохновившись фото из соцсетей. Я правда очень старалась!»
Блин, ну есть же для криворуких специальные наклейки н.а ногти, к чему вся эта детсадовская живопись левой ногой?
«Хотела френч. Получила это»
«Я что, слишком многого прошу?»
Слева база и лак, справа лак и лак... явно кто то сам старался 🤣 даже я, далеко не мастер, понимаю где пустить лак, а где цветную базу....
«Что я хотела и что получила»
«Ожидание и реальность»
Я так понимаю слева темно зелёный и что это, топ или втирка для эффекта? Справа болотце и того эффекта нет и в помине
А вот несколько статей про маникюр, который может сам по себе создать новогоднее настроение:
Комментарии
Люди приходят нà маникюр, имея короткие - не знаю, как правильно сказать - горизонтально ориентированные ногти и просят мастера сделать «миндалевидные». Это все равно что женщина с фигурой «колобок» придет в магазин одежды и попросит подобрать ей платье, в котором она будет выглядеть как стройная модель. Так не бывает))
а других фото неудачного маникюра не нашлось в сети? Эти мы уже видели, и даже не один раз)
А что не так с последней фоткой? Все очень мило, даже кутикула обработана и в цвет попали. Подумаешь, покрытие не матовое, а полуматовое, но наа фоне других примеров так вообще идеально