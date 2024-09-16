15 знаменитостей, которые в соцсетях и на репортажных снимках выглядят по-разному

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Народное творчество
2 года назад
Многие люди выкладывают в соцсети только самые выигрышные фотографии, которые предварительно доводят до идеала с помощью ретуши и фильтров. Знаменитости тоже делятся с подписчиками безупречными изображениями себя любимых. Вот только у светских фотографов имеются альтернативные кадры, а потому мы можем узнать, как выглядят звезды на самом деле.
Разместила сама.
Показал фотограф.
В соцсетях.
На красной дорожке.
В соцсетях.
На красной дорожке.
Разместила сама.
Показал фотограф.
Сравнить, какими звезды показывают себя в соцсетях и как они выглядят на самом деле, можно также и здесь: