15 знаменитостей, которые в соцсетях и на репортажных снимках выглядят по-разному

Многие люди выкладывают в соцсети только самые выигрышные фотографии, которые предварительно доводят до идеала с помощью ретуши и фильтров. Знаменитости тоже делятся с подписчиками безупречными изображениями себя любимых. Вот только у светских фотографов имеются альтернативные кадры, а потому мы можем узнать, как выглядят звезды на самом деле.