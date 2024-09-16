15 знаменитостей, которые в соцсетях и на репортажных снимках выглядят по-разному

Знаменитости
8 часов назад

Многие люди выкладывают в соцсети только самые выигрышные фотографии, которые предварительно доводят до идеала с помощью ретуши и фильтров. Знаменитости тоже делятся с подписчиками безупречными изображениями себя любимых. Вот только у светских фотографов имеются альтернативные кадры, а потому мы можем узнать, как выглядят звезды на самом деле.

Сальма Хайек

GEOFF ROBINS / AFP / East News

Кирстен Данст

Luca Bruno / Associated Press / East News

Мэгги Джилленхол

Francois Mori / Associated Press / East News

Шарлиз Терон

Ik Aldama / DPA / East News

Изабель Юппер

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Риз Уизерспун

Разместила сама.

Показал фотограф.

Мег Райан

DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Николь Кидман

AA / ABACA / Abaca / East News

Зои Дешанель

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Деми Мур

JA / Everett Collection / East News

Джессика Альба

В соцсетях.

На красной дорожке.

Оливия Уайлд

В соцсетях.

На красной дорожке.

Шер

Vianney Le Caer / Invision / East News

Эмилия Кларк

Разместила сама.

Показал фотограф.

Ирина Шейк

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Сравнить, какими звезды показывают себя в соцсетях и как они выглядят на самом деле, можно также и здесь:

Фото на превью JA / Everett Collection / East News

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее