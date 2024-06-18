16 актеров и актрис, которые упустили свой шанс сыграть в культовых фильмах и сериалах

Наверняка не все знают о том, что на роль Мастера претендовал Евгений Миронов, но сыграл его в итоге Александр Галибин. Для кого-то станет открытием, что место Дмитрия Нагиева в "Физруке" мог занять Олег Тактаров. Мы решили посмотреть, кому не хватило чуточку везения, чтобы сыграть в культовых фильмах и сериалах.

Константин Хабенский — Кощей в фильме «Последний богатырь»

Константин Хабенский мог сыграть Кощея, но в последний момент отказался от роли. Все дело в том, что для роли предполагалось использование пластического грима, а его актер не очень-то жалует. В итоге сказочного персонажа воплотил Константин Лавроненко.

Марк Богатырев — Гриша в ленте «Холоп»

Мало кто знает, но на главную роль в фильме "Холоп" пробовался Марк Богатырев. С режиссером Климом Шипенко актер провел минут 40, в ходе которых было сделано огромное количество дублей. Однако, по признанию самого Марка, заполучить эту роль ему помешала собственная "взъерошенность". Он сказал следующее: "Я репетировал спектакль, и я в этом спектакле был очень темпераментным... Я был немножко взъерошенный [на пробах]. Надо было попроще". Так роль Гриши перешла к Милошу Биковичу.

Вера Глаголева - Анастасия Каменская в сериале "Каменская"

Обаятельной следовательницей Анастасией Каменской могла стать Вера Глаголева. Создательница этого персонажа Александра Маринина видела только Веру в роли Каменской. Однако продюсер Владилен Арсеньев и режиссер Валерий Тодоровский провели кастинг, в ходе которого создатели сериала, в том числе и Александра Маринина, поняли, что Каменская может быть разной. В пробах принимали участие Юлия Рутберг, Полина Кутепова, Ольга Дроздова, Елена Цыплакова и многие другие актрисы. Продюсер сериала на вопрос журналиста о том, почему же все-таки не взяли Глаголеву, ответил: "Веру люблю и очень ценю как актрису, но у нее не пошло. Я извинялся перед Верой". В роли Анастасии Каменской снялась Елена Яковлева.

Виталий Андреев — Вова Адидас в сериале "Слово пацана"

Виталий Андреев, знакомый зрителям по роли Фила в сериале "Трудные подростки", мог стать Вовой Адидасом. Однако на пробах выбрали не его, а Ивана Янковского. Виталий отметил, что Янковский - замечательный артист, справившийся со своей работой на все сто. Актер отметил: "Было бы странно, если бы я выходил и рассказывал везде о том, что это я должен был сниматься... Как говорится, победителей не судят и после драки кулаками не машут".

Оксана Акиньшина — Эсфирь Литвинова в фильме «Статский советник»

В 2004 году на роль Эсфири Литвиновой утвердили 16-летнюю Оксану Акиньшину. Однако молодая актриса позволила себе настоящую вольность: она просто взяла и не явилась на съемочную площадку в первый же день. В результате Акиньшину в срочном порядке пришлось заменить на Эмилию Спивак.

Кирилл Плетнев - Сергей Глухарев в сериале "Глухарь"

Первый режиссер сериала "Глухарь" Гузэль Киреева рассказывала, что, рассматривая кандидатуры на роль Глухарева, она хотела отдать предпочтение малоизвестным актерам. Киреева предложила роль Кириллу Плетневу, однако тот заявил, что не снимается в малобюджетных проектах. Тогда она случайно увидела в одной из телепередач Максима Аверина и поняла, что это тот самый Сергей Глухарев. Гузэль пригласила актера на пробы, которые он успешно прошел. Потом начался съемочный процесс. Первое время редакторы канала сомневались в кандидатуре Аверина, но спустя время изменили свое мнение.

Юлия Мельникова — Лариса Войтович в сериале «Напарницы»

Главную роль капитана Ларисы Войтович могла сыграть Юлия Мельникова. Режиссер уже утвердила ее на роль, однако следующей на пробы пришла Марьяна Спивак. В тот момент все поняли, что в Войтович должна перевоплотиться именно эта актриса. Режиссер сказала, что чувствовала свой долг перед Мельниковой, поэтому позднее дала ей главную роль в сериале "Мама".

Александр Домогаров — Павел Кравцов в сериале "Участок"

На роль участкового Павла Кравцова претендовал Гоша Куценко, однако он провалил пробы. Хотел стать главным героем и Александр Домогаров, но его кандидатуру не утвердили, так как, по словам сценариста Алексея Слаповского, актер "не попадал в типаж необычного, честного, «ясноокого городского милиционера»". В итоге роль Павла Кравцова досталась Сергею Безрукову, который к началу съемок сильно похудел, как требовали того создатели сериала.

Екатерина Климова - Анна Тимирева в ленте "Адмиралъ"

В пробах на роль Анны Тимиревой принимала участие Екатерина Климова. Однако кинематографисты сделали выбор в пользу Елизаветы Боярской, притом произошло это не сразу, а лишь спустя полгода после проб. Сегодня актриса признается, что считает эту роль чуть ли не самой лучшей в своей карьере.

Евгений Миронов — Мастер в драме «Мастер и Маргарита»

Режиссер Владимир Бортко предложил роль Мастера Евгению Миронову. До этого актер засветился в фильме "Идиот" того же режиссера. Однако от участия в проекте "Мастер и Маргарита" Миронов отказался, сославшись на то, что он слишком моложав и еще не дорос до того, чтобы сыграть такого персонажа. В результате выбор Бортко пал на Александра Галибина.

Виктория Толстоганова — Маргарита в сериале «Мастер и Маргарита»

На роль Маргариты у режиссера Владимира Бортко было несколько претенденток, в том числе и Виктория Толстоганова. Актриса приняла участие в пробах, но провалила их. Бортко сделал выбор в пользу Анны Ковальчук, которая больше всего соответствовала его представлениям о том, как должна выглядеть героиня.

Жан Рено — Воланд в ленте «Мастер и Маргарита»

Нелегко шли поиски актера, который смог бы убедительно сыграть Понтия Пилата. Режиссер даже рассматривал на эту роль Жана Рено, но переговоры с западной звездой, судя по всему, зашли в тупик. Тогда роль мистического "иностранца" досталась Олегу Басилашвили. Позднее режиссер Бортко признавался: "Воланд должен быть таким, как Басилашвили. Какими качествами должен обладать? Такими, как у Басилашвили".

Анастасия Заворотнюк — княжна Анастасия в многосерийке «Бедная Настя»

На главную роль в сериале "Бедная Настя" пробовалась Анастасия Заворотнюк. Тогда она пыталась пробиться в любой проект, который сделал бы ее известной. Актриса не прошла кастинг, но через год сыграла в ситкоме "Моя прекрасная няня", очаровав тогда всю страну. Елене Кориковой же досталась главная роль в сериале "Бедная Настя".

Олег Тактаров - Фома в ситкоме "Физрук"

На главную роль пробовался Олег Тактаров, а также несколько других актеров. Однако Дмитрий Нагиев оказался убедительнее всех.

Гарик Харламов — Гена Букин в ситкоме "Счастливы вместе"

Не так давно Гарик Харламов признался, что пробовался на роль Гены Букина. Однако создатели сериала поняли, что он слишком молод для этого персонажа, и предложили комику сыграть соседа. Увы, Харламов отказался от съемок в пользу другого проекта, который показался ему более успешным. Сам же проект, к сожалению, так и не был реализован.

Эмили Блант — Элис в фильме «Лев зимой»

В 2002 году Андрей Кончаловский занимался подбором актеров для своего фильма "Лев зимой". На роль Элис, возлюбленной короля Генриха II, пробовалась Эмили Блант, однако кастинг она не прошла. Режиссер решил отдать предпочтение своей супруге Юлии Высоцкой.