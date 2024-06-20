16 актрис, которые что на заре карьеры, что в последних ролях — одно сплошное загляденье

Обожаемые многими «Служебный роман», «Три тополя на Плющихе» и «Обыкновенное чудо» сложно представить без героинь статьи. На фильмах с их участием без преувеличения выросло не одно поколение зрителей. Ну а мы решили сравнить, как выглядели любимые актрисы в начале карьеры и в последних ролях.

Светлана Немоляева

Одна из первых героинь, сыгранных Светланой Немоляевой в кино — Татьяна Ларина в фильме «Евгений Онегин» (1958). В настоящее время актриса продолжает активно сниматься. В числе последних ее работ — роль матери главного героя в короткометражке «ГОГОL-МОГОL» (2021). А вот 10 наших любимых актрис, которые никогда не боялись сменить амплуа и сегодня могут дать жару молодым коллегам.

Алиса Фрейндлих

Молодая Алиса Фрейндлих запомнилась зрителям по роли в фильме «Полосатый рейс» (1961), где она сыграла в дуэте с Евгением Леоновым. В 2022 году на экраны вышел фильм «Родители строгого режима» с участием Алисы Бруновны.

Ольга Остроумова

Ольга Остроумова в 21 год дебютировала в фильме «Доживем до понедельника» (1968), а в 71 год снялась в драме «Ван Гоги» (2018).

Елена Коренева

Елена Коренева начала карьеру в кино в 17 лет, сыграв в фильме «Вас вызывает Таймыр» (1970). Одной из последних ролей актрисы является Коробочка в сериале «Мертвые души» (2020).

Наталья Фатеева

Одной из первых картин, в которых сыграла Наталья Фатеева, стала драма «Случай на шахте восемь» (1957). А последней на данный момент ее работой можно назвать роль в сериале «Вагончик мой дальний» (2013). Актрисе на момент съемок было 79 лет.

Ирина Скобцева

Ирина Скобцева начала свою кинокарьеру в 28 лет, сыграв Дездемону в кинотрагедии «Отелло» (1955). Последней работой актрисы стал фильм «Опасные каникулы» (2016), где 89-летняя артистка выступила в роли бабушки главного героя.



Элина Быстрицкая

Одной из первых и наиболее запоминающихся картин с участием Элины Быстрицкой стала лента «Неоконченная повесть» (1955). Одной из ее финальных работ на экране стала эпизодическая роль в сериале «Возвращение Мухтара 3» (2006), которую актриса сыграла в возрасте 78 лет. А в этой статье мы показали, как выглядели актрисы во времена, когда не было ботокса и пластической хирургии.

Татьяна Доронина

Карьера Татьяны Дорониной началась в 22 года: она снялась в фильме «Первый эшелон» (1955). А 30 лет спустя сыграла одну из своих последних ролей в мелодраме «Валентин и Валентина» (1985).

Марина Неелова

Свою первую роль в кино Марина Неелова сыграла в 21 год в фильме «Старая, старая сказка» (1968). В возрасте 70 лет актриса воплотила на экране образ учительницы на пенсии в киноленте «Карп отмороженный» (2017).

Нина Дорошина

Одним из первых фильмов Нины Дорошиной стал «Первый эшелон» (1955), где актриса снялась в 21 год. В 76 лет она сыграла в сериале «Гаражи» (2010), и эта роль стала последней в карьере любимицы публики.

Светлана Крючкова

Роль Нелли Ледневой в фильме «Большая перемена» (1972) стала для 22-летней актрисы одной из первых в карьере. В числе одной из последних киноработ Светланы Крючковой можно назвать телесериал «Шерлок Холмс» (2013), где артистка сыграла королеву Викторию.

Вера Глаголева

В 19 лет Вера Глаголева дебютировала в кино — и сразу в главной роли — в фильме «На край света...» (1975). Последней ее актерской работой стала драма «Ковчег» (2017).

Галина Польских

Галина Польских начала сниматься в кино в 20 лет, а 3 года спустя ей досталась главная роль в фильме «Дикая собака Динго» (1962). В 81 год актриса сыграла в кинокартине — в комедии «Спасите Колю!» (2020). Актриса и сегодня продолжает сниматься.

Ирина Розанова

В 25 лет Ирина Розанова сыграла одну из своих первых ролей в фильме «Алый камень» (1986). В 60 лет артистка продолжает радовать поклонников своего творчества: одной из последних работ стала роль в сериале «Самка богомола» (2021).

Лариса Удовиченко

Лариса Удовиченко дебютировала в кино в 15 лет, а одной из первых знаковых работ стал мини-сериал «Красное и черное» (1976). Сейчас актриса продолжает сниматься. Одной из ее последних на данный момент работ можно назвать роль в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» (2021).

Ольга Аросева

В 23 года Ольга Аросева сыграла в ленте «Драгоценные зерна» (1948), которая стала одной из первых в фильмографии актрисы. Последняя ее киноработа — эпизодическая роль в сериале «Женщины на грани» (2013), где актриса снялась в возрасте 87 лет.

Елена Проклова

Елена Проклова начала свою карьеру в кино в 12 лет, сыграв главную роль в фильме «Звонят, откройте дверь» (1965). В 67 лет актриса порадовала поклонников, приняв участие в съемках сериала «Андреевский флаг» (2020).

Ирина Муравьева

Одну из первых ролей в кино Ирина Муравьева получила в 24 года: она сыграла в мини-сериале «Разные люди» (1973). Одной из последних работ стала роль в фильме "Московский романс (2021).

Наталья Селезнёва

Наталья Селезнева начала сниматься в кино еще в детстве, но покорила зрителей ее Лидочка из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965). Актриса давно не снимается, одна из последних ее работ — роль бабушки в фильме «Страна хороших деточек» (2013).

Евгения Симонова

Юная Евгения Симонова снялась в любимом многими фильме «Обыкновенное чудо», хотя это была и не первая ее роль. Сегодня актрису можно увидеть во многих популярных сериалах: «Анна медиум» (2020), «Медиатор» (2021), Иные (2023) и других.