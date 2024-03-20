Что у всех с губами? Они автоматом такими становятся, как только похудеешь и накраситься? Верблюжья рожа.
16 человек, которые так изменились со времен детства, что их бы и одноклассники при встрече не узнали
Народное творчество
52 минуты назад
Наверняка у каждого был такой период, когда мы не очень нравились себе на фото из юности или детства. Но во взрослом возрасте понимаешь, что все те черты, которые мы по какой-то причине могли в детстве не любить — это и есть наша индивидуальность, и герои сегодняшней статьи тому доказательство.
«Я в 19 и в 25. Похудела на 45 кило и сделала новую прическу»
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«12 лет и 25»
Нам предлагают сравнить с фото до, сделанным на калькулятор? Логично
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- Двенадцать? Вы что, блин, Бенджамин Баттон или повелитель времени? © Intelligent_Creme351 / Reddit
«Моя жена в 10 лет и сейчас»
- Кажется, твоя жена ведьма, которая придумала, как стареть наоборот. © Stenktenk / Reddit
«Уверен, что мальчишки, которые в школе не обращали на тебя внимания, сейчас жалеют»
«15 лет и 26. Я все еще ботаник»
- Если и ботаник, то очень красивый! © raeppasidotwoh / Reddit
«Да ты что раньше была хорошенькая, что сейчас»
«За 10 лет многое может измениться»
- У тебя были такие очаровательные веснушки! © purr_immakitten / Reddit
«Меня растил папа, так что делать макияж и прическу я научилась не сразу»
- С таким лицом ты просто в лотерею выиграла. Тебе любая прическа идет. ©
PectusShark / Reddit
«До сих пор не понимаю, на кой черт я в 17 лет осветлял волосы до оранжевого»
«Я в 19, в 24 и в 36»
- За свою жизнь ты успел побыть тремя разными людьми. © Xenol06 / Reddit
- Если бы ты пошел на встречу выпускников, тебя бы фиг кто узнал. © nosamiam28 / Reddit
«Класс 6-7 примерно и лето 2022»
«Из 16 в 26»
«Тот момент, когда пубертат по тебе знатно проехался»
Практически паровым катком проехался: была такая милая девушка, а получилось… ну, не получилось.
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«15-летней мне точно бы понравилось, как я выгляжу в 26»
Такое ощущение, что девушка и национальность сменила: была индианкой, стала европейкой 🤔
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«В 14 и в 28»
«15 и 26. Волосы вот отрастил»
Меняться и расцветать с возрастом — совершенно нормально, и звезды, которых мы помним еще подростками, тому доказательство.
Фото на превью EmotionalDragonfly17 / Reddit
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