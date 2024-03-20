16 человек, которые так изменились со времен детства, что их бы и одноклассники при встрече не узнали

Наверняка у каждого был такой период, когда мы не очень нравились себе на фото из юности или детства. Но во взрослом возрасте понимаешь, что все те черты, которые мы по какой-то причине могли в детстве не любить — это и есть наша индивидуальность, и герои сегодняшней статьи тому доказательство.

«Я в 19 и в 25. Похудела на 45 кило и сделала новую прическу»

«12 лет и 25»

Двенадцать? Вы что, блин, Бенджамин Баттон или повелитель времени? © Intelligent_Creme351 / Reddit

«Моя жена в 10 лет и сейчас»

Кажется, твоя жена ведьма, которая придумала, как стареть наоборот. © Stenktenk / Reddit

«Уверен, что мальчишки, которые в школе не обращали на тебя внимания, сейчас жалеют»

«15 лет и 26. Я все еще ботаник»

Если и ботаник, то очень красивый! © raeppasidotwoh / Reddit

«Да ты что раньше была хорошенькая, что сейчас»

«За 10 лет многое может измениться»

У тебя были такие очаровательные веснушки! © purr_immakitten / Reddit

«Меня растил папа, так что делать макияж и прическу я научилась не сразу»

С таким лицом ты просто в лотерею выиграла. Тебе любая прическа идет. ©

PectusShark / Reddit

«До сих пор не понимаю, на кой черт я в 17 лет осветлял волосы до оранжевого»

«Я в 19, в 24 и в 36»

За свою жизнь ты успел побыть тремя разными людьми. © Xenol06 / Reddit

Если бы ты пошел на встречу выпускников, тебя бы фиг кто узнал. © nosamiam28 / Reddit

«Класс 6-7 примерно и лето 2022»

«Из 16 в 26»

«Тот момент, когда пубертат по тебе знатно проехался»

«15-летней мне точно бы понравилось, как я выгляжу в 26»

«В 14 и в 28»

«15 и 26. Волосы вот отрастил»