16 человек, которые так изменились со времен детства, что их бы и одноклассники при встрече не узнали

Народное творчество
52 минуты назад

Наверняка у каждого был такой период, когда мы не очень нравились себе на фото из юности или детства. Но во взрослом возрасте понимаешь, что все те черты, которые мы по какой-то причине могли в детстве не любить — это и есть наша индивидуальность, и герои сегодняшней статьи тому доказательство.

«Я в 19 и в 25. Похудела на 45 кило и сделала новую прическу»

Олена
7 минут назад

Что у всех с губами? Они автоматом такими становятся, как только похудеешь и накраситься? Верблюжья рожа.

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«12 лет и 25»

«Моя жена в 10 лет и сейчас»

  • Кажется, твоя жена ведьма, которая придумала, как стареть наоборот. © Stenktenk / Reddit

«Уверен, что мальчишки, которые в школе не обращали на тебя внимания, сейчас жалеют»

«15 лет и 26. Я все еще ботаник»

«Да ты что раньше была хорошенькая, что сейчас»

«За 10 лет многое может измениться»

«Меня растил папа, так что делать макияж и прическу я научилась не сразу»

«До сих пор не понимаю, на кой черт я в 17 лет осветлял волосы до оранжевого»

«Я в 19, в 24 и в 36»

  • За свою жизнь ты успел побыть тремя разными людьми. © Xenol06 / Reddit
  • Если бы ты пошел на встречу выпускников, тебя бы фиг кто узнал. © nosamiam28 / Reddit

«Класс 6-7 примерно и лето 2022»

«Из 16 в 26»

«Тот момент, когда пубертат по тебе знатно проехался»

Таисия К
3 минуты назад

Практически паровым катком проехался: была такая милая девушка, а получилось… ну, не получилось.

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«15-летней мне точно бы понравилось, как я выгляжу в 26»

Ирина
24 минуты назад

Такое ощущение, что девушка и национальность сменила: была индианкой, стала европейкой 🤔

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«В 14 и в 28»

«15 и 26. Волосы вот отрастил»

Меняться и расцветать с возрастом — совершенно нормально, и звезды, которых мы помним еще подростками, тому доказательство.

Фото на превью EmotionalDragonfly17 / Reddit

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